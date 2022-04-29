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Московские школьники представили полезные для города разработки в рамках форсайт-сессии

Марьяна Шевцова
Общество
Московские школьники представили полезные для города разработки в рамках форсайт-сессии
Занятие по робототехнике в Цифровой школе

28 апреля в Цифровой школе прошла форсайт-сессия «Москва 2050. Направление IT». Участниками стали 50 учащихся, которые показали высокие результаты на городских научно-практических конференциях, а также конкурсах и олимпиадах технической направленности.

— Мы подготовили оригинальный сценарий форсайт-сессии с учетом того, что в аудитории будут школьники, уже имеющие серьезные достижения в учебе. Мы предложили ребятам порассуждать о будущем такой динамично развивающейся сферы, как информационные технологии. Сегодня была первая встреча, за ней последуют форсайты, посвященные другим важным сферам, например генетике, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Учащиеся 8 и 10 классов разных школ столицы поделились на 5 команд. Под руководством опытных коучей в течение часа они готовили описание прорывной идеи, способной в будущем существенно повысить качество жизни москвичей по направлениям: искусственный интеллект, современная робототехника, беспилотный транспорт, виртуальная/дополненная реальность, 3D-моделирование и печать.

— Здорово, что для ребят создаются такие площадки, как форсайт-сессия в Цифровой школе. Уверен, чем больше у детей возможностей встречаться с ребятами из других школ, с экспертами, получать вопросы о своих проектах, тем больше они увидят, как эти идеи рождаются, и сами будут развиваться, — подчеркнул Василий Зотов, доцент Кафедры горного оборудования, транспорта и машиностроения НИТУ МИСиС.

Спикеры от каждой команды представляли разработанные проекты в течение 7 минут с использованием онлайн-доски. Кроме этого, ребята ответили на вопросы других команд и экспертов — представителей высшего образования, учителей-победителей профессиональных конкурсов, а также специалистов в ИТ-сфере.

Команды участников форсайт-сессии разработали идеи, ориентированные на повышение качества жизни москвичей и отражающие тренды ИT-сферы. Школьники предложили создать образовательную платформу для построения индивидуальных образовательных маршрутов с использованием технологии искусственного интеллекта. Также ребята придумали, как эффективно использовать технологии виртуальной и дополненной реальности для формирования навыков реагирования в экстренных ситуациях у работников различных городских служб и педагогов.

Одной из команд была разработана модель развития беспилотного транспорта для пассажирских перевозок и быстрой доставки товаров, управляемой через единое мобильное приложение.

Призером форсайт-сессии стала команда, создавшая идею производства современных видов питания с применением 3D-печати.

Лучшей, по мнению экспертов, была признана идея создания медицинского робота, который поможет экономить время горожан на прохождение комплексного медицинского обследования в городских поликлиниках.

Форсайт-сессии, направленные на генерацию московскими школьниками идей для повышения качества жизни жителей города, организованы Городским методическим центром Москвы. В 2021 – 2022 учебном году запланированы три форсайт-сессии, которые объединят более 150 учащихся — авторов проектов в области информационных технологий, современной инженерии, медицины и науки.

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