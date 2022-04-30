В Москве стартует свадебный сезон

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье в Москве стартует долгожданный свадебный сезон. Только в этот день узами брака себя свяжут более тысячи пар молодоженов.

Конец апреля обещает стать самой популярной свадебной датой в году, и это неслучайно. Ведь в этот день отмечается праздник — Красная горка. По народному поверью, заключение брака в этот период обещает счастливую и долгую семейную жизнью.

— Для всех пар, которые планируют пожениться в торжественной обстановке 30 апреля, подготовлены свадебные подарки и тематические фотозоны,— отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Сделать один из самых важных дней в жизни еще более незабываемым помогает место проведения праздника. Будущие молодожены всегда подходят к его выбору с интересом и большой ответственностью. В этом году в список необычных свадебных адресов вошли старинные усадьбы, особняки, Останкинская телебашня, стадион «Спартак», Лужники и другие знаковые территории столицы. А 30 апреля у пар впервые появится возможность зарегистрировать брак во время речного мини-круиза по Москве-реке. Среди тех, кто скрепит семейный союз на судне, — москвичи Анастасия Мамонтова и Сергей Рябов.

— О том, что теперь пожениться можно на Москве-реке, мы с моим будущим супругом Сергеем узнали во время подготовки к свадьбе, — рассказывает Анастасия. — А поскольку речные экскурсии по столице мы посещали всегда с интересом и впечатления остались незабываемые, мы приняли единодушное решение расписаться на речном трамвайчике, убедившись, что синоптики обещают в воскресенье солнечную и весеннюю погоду. И теперь с нетерпением ждем дня нашего необычного бракосочетания!

В свадебный сезон будет открыто больше двухсот слотов для торжественной росписи на речном трамвайчике.

Выбрать интересную площадку для праздника можно на сайте mos.ru в спецпроекте «Новые адреса счастья».