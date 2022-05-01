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Труд, мир, май: как отмечали 1 Мая в Москве в разные годы

Марьяна Шевцова
Общество
Труд, мир, май: как отмечали 1 Мая в Москве в разные годы
Фото: Главархив Москвы

История Праздника Весны и Труда в нашей стране насчитывает больше 100 лет. Впервые 1 Мая в России отметили в 1917 году. Неофициально же — в форме собраний рабочих («маевок») и уличных демонстраций — дату начали праздновать еще в 1890-е годы. В Главархиве Москвы сохранились документы и фотографии, рассказывающие историю Праздника Весны и Труда.

1 мая 1917 года в мероприятиях в Москве приняли участие в общей сложности до полумиллиона человек. Организаторами торжеств выступили Московские советы рабочих и солдатских депутатов, социалистические партии, профсоюзы. Первомай 1918 года праздновали уже на общегосударственном уровне. Центральные улицы и площади Москвы были украшены плакатами в стиле революционного авангарда. По всему городу шли митинги и собрания. Демонстрация на Красной площади продолжалась с утра до четырех часов дня. Там же выступил Владимир Ленин. В тот же день состоялся первый военный парад Красной армии, приуроченный к Первомаю, но прошел он не на Красной площади, как в последующие годы, а на Ходынском поле. В 1920-е годы установился определенный ритуал первомайских торжеств, состоявших из военного парада на Красной площади, последующей демонстрации трудящихся и народных гуляний.

Труд, мир, май: как отмечали 1 Мая в Москве в разные годы Фото: Главархив Москвы

Количество демонстрантов было колоссальным. Так, в 1926 году в демонстрации участвовало примерно 800 тысяч человек, а в 1927 году — миллион. Руководители партии и правительства наблюдали за происходящим с трибуны ленинского Мавзолея. Улицы и площади украсили красными флагами, праздничными транспарантами и панно, портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и действовавших руководителей. С конца 1920-х годов преобладали уже изображения Иосифа Сталина. Использовали для этой цели и технические новшества. Так, 1 мая 1936 года с теннисной площадки «Динамо» на аэростате был поднят на высоту 400 метров световой портрет Сталина.

Первоначально 1 Мая отмечали как День Интернационала, затем утвердили его официальное наименование — «День международной солидарности трудящихся — Первое Мая». Этот день был нерабочим, а в 1928 году праздничным днем объявили и 2 мая. Но это уже было время не торжественных заседаний и мероприятий, а массовых народных гуляний и отдыха.

В годы Великой Отечественной войны Первомайские парады и демонстрации не проводились. Но 1 мая 1945 года, когда никто уже не сомневался в скорой победе, в Москве вновь состоялся военный парад. Демонстрации возобновились в 1946 года. Такая последовательность — сначала парад, а затем демонстрация трудящихся — соблюдалась вплоть до 1968 года, когда состоялся последний Первомайский военный парад.

При этом идеологическая составляющая Первомая сохранялась. Для организации праздничных мероприятий Московский горком КПСС ежегодно создавал специальные первомайские комиссии, а сценарии проведения торжеств строго регламентировались, вплоть до лозунгов (так, участники Первомайской демонстрации 1970 года несли транспаранты с лозунгами: «Ленинизм — наше знамя», «Мы верны ленинизму», «Дело Ленина живет и побеждает», «Вперед по ленинскому пути»).

Труд, мир, май: как отмечали 1 Мая в Москве в разные годы Фото: Главархив Москвы

Одним из типичных стало, например, 1 мая 1971 года. Сначала на Красной площади состоялся торжественный митинг, на котором Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев обратился к собравшимся с приветственной речью. После его выступления участники митинга исполнили «Интернационал» и покинули площадь, уступив место колоннам спортсменов и участникам Всесоюзного похода молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Затем на трибуну Мавзолея поднимались пионеры и октябрята, чтобы преподнести цветы руководителям партии и правительства. Только после этого началась сама праздничная манифестация.

Постепенно длинные выходные в начале мая стали восприниматься как своеобразные мини-каникулы в разгар весны, а политическое содержание первомайских торжеств сошло на нет. В этом году праздничные дни продлятся с первого по третье мая.

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