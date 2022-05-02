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«Может плохо закончиться»: названы продукты, сочетание которых вредит здоровью

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Может плохо закончиться»: названы продукты, сочетание которых вредит здоровью
Фото: Pixabay

Некоторые сочетания продуктов могут привести к неприятным ощущениям и обострению заболеваний. В частности, не стоит употреблять яйца вместе с майонезом, нежелательно и сочетание кофе с шоколадом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, лучше не есть яйца с майонезом. Также необходимо быть осторожнее с алкоголем, подчеркнула врач.

— Сочетание яйца и майонеза обычно приводит к обострению панкреатита и холецистита. Люди могут не знать об этих заболеваниях, оно может быть спровоцировано, особенно в сочетании с алкоголем. На застольях это все вместе провоцирует (иногда даже впервые) развитие панкреатита и холецистита. В некоторых случаях сочетание алкоголя с очень жирной пищей впервые приводит к манифестации заболевания, оно начинает проявлять себя, — рассказала Дианова.

Кофе не стоит сочетать с лекарствами, отметила врач: большинство препаратов надо запивать даже не чаем, а водой. Сочетание с кофе вредно для лекарств, так как начинается своего рода «борьба» за рецепторы. Кофе также может влиять на абсорбцию компонентов, отметила врач.

Также лучше не употреблять кофе вместе с шоколадом, рекомендовала гастроэнтеролог.

— Кофе не стоит сочетать с шоколадом, да еще и натощак: может быть жесточайшая изжога. И шоколад, и кофе расслабляют нижний пищеводный сфинктер, который разделяет пищевод и желудок. Этот сфинктер расслабляется и стимулируется желудочный секрет. Люди, которые никогда не обращались к гастроэнтерологу, могут почувствовать изжогу, но это может быть однократно, если они не злоупотребляют этим. Если они продолжают так делать из-за вкуса, то сильно себе вредят. Эти продукты надо разделить: кофе пить отдельно (например, с пастилой), а шоколад — с чаем в другой прием пищи. И никогда не пить и не есть эти продукты натощак, — рекомендовала врач.

Несочетаемость мяса и углеводов — миф, отметила Дианова. Например, пирожок с мясом можно дополнить овощным салатом: тогда добавится клетчатка, все компоненты будут в балансе. При употреблении мяса с соусом лучше отдать предпочтение ягодным соусам (например, брусничному или клюквенному), а не майонезу или сметане: они слишком жирные, посоветовала гастроэнтеролог.

Во время банкета стоит соблюдать некоторые правила, чтобы сохранить здоровье, заметила собеседница «ВМ».

— Я учу тому, чтобы, когда люди приходят на банкет, они старались не смешивать разные группы белковых продуктов и задавали себе вопрос: «Сегодня на этом банкете я хочу больше мяса, рыбы, птицы или чего-то еще?». И старались быть в одном векторе: чем больше мы смешиваем, тем больше идет нагрузка на пищеварительный тракт и поджелудочную железу. Естественно, слишком большое количество белково-жировых продуктов может плохо закончиться, — заключила врач.

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