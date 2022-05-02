«Время мощнейшей перезагрузки»: чего ждать разным знакам зодиака в мае

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в мае.

Май — это месяц затмений и судьбоносных событий. Уже 30 апреля начнется новый Коридор Затмений. Закончится он только 16 мая. Этот период для всех становится временем мощнейшей перезагрузки. Все ненужное и неважное из вашей жизни исчезнет. Это принудительная очистка, которая нужна для шага вперед. Поэтому, если вы давно ждете перемен, они придут к вам сами. Помните, только от вас зависит, воспользоваться возможностями или выйти из Коридора без результата. Важно: все встречи, события, которые произойдут в период до 16 мая, — судьбоносные. Главное отложить подальше важные события — ничего хорошего не выйдет. Также по следам Коридора будут подняты на поверхность темы финансов, здоровья и развития своей личности.

С 10 мая по 3 июня Меркурий уйдет в ретродвижение. Уже 26 апреля он начнет сбрасывать скорость и одновременно тормозить все дела, за которые он отвечает: учеба, коммуникации, поездки, связь, интернет, торговля, транспорт, техника. Почти целый месяц мы будем вращаться вокруг старых дел, идей, связей. Это неблагоприятный период, чтобы переходить на новую работу, начинать бизнес-проект, делать дорогие покупки.

Лучше в это время сконцентрироваться на текущих задачах и делах. Со 2 по 28 мая Венера пробудет в знаке пламенного Овна. Готовимся к пылким признаниям, ярким отношениям, завоеваниям и даже изменам. Правда, новые романы вряд ли доведут до загса. А в существующие отношения Венера в Овне сможет привнести страсть и обновление.

Еще одно из важных астрособытий мая — переход Юпитера в знак Овна 11 мая. Планета удачи и успеха останется в знаке до 28 октября 2022 года. Потом вернется в обитель Рыб и уже окончательно перейдет в Овен с 20 декабря 2022 по 16 мая 2023 года. Переход Юпитера в агрессивный знак Овна в сложной международной ситуации — не самая лучшая история, так как главная задача планеты расширять и увеличивать. А это про напряженные отношения на международном уровне, призыв к решению вопросов силой. В то же время есть все шансы отлично стартовать в бизнесе. Желательно, чтобы это были краткосрочные проекты — они имеют больше шансов на реализацию.

Таким образом, май — это месяц трансформаций и перемен, которые уже не остановить. Направьте свою энергию на познание себя и укрепление своего здоровья — ментального и физического. Старайтесь давать себе передышки, занимайтесь спортом, творчеством.

Овен

Май начнется для многих Овнов с темы финансов. Вплоть до 16-го числа будут решаться денежные вопросы. Придется серьезно проанализировать свой бюджет. Это поможет оптимизировать ситуацию. Близкие и партнеры окажут поддержку Овнам советами и поделятся жизненным опытом. Некоторые из рекомендаций, правда, могут только помешать и направить энергию Овнов не в то русло. Поэтому нужно хорошенько подумать, прежде чем применять советы на практике. С 10 по 31 мая Овны вернутся к проектам из прошлого и попробуют извлечь из них дополнительную выгоду. Причем довольно успешно.

Рак

Раки весь май будут заниматься семьей, друзьями. Придется отложить свои дела и переключиться на решение чужих проблем. На это уйдет много времени и финансов. На свои «хотелки» у Раков сил особо не останется. И пусть баланс между личным и рабочим будет нарушен, что вызовет дискомфорт, но в период Коридора Затмений и ретроградного Меркурия это будет лучшим решением. Всегда нужно помнить, что близкие люди и друзья обязательно вернут вам все сторицей. Так что жалеть о своих усилиях не стоит. К расширению горизонтов в работе стоит вернуться после 6 июня.

Скорпион

В мае Скорпионы смогут кардинально изменить свою жизнь. Тяга к переменам проявится с 1 по 16 мая. Но будьте готовы столкнуться с критикой. С окружающими тоже придется решать вопрос, стоит ли вам идти дальше вместе. Все точки над «i» встанут после 6 июня.

А вот с 16 по 25 мая у Скорпионов появится возможность раскрыть свой творческий потенциал. Если не направить энергию на духовное, то можно стать жертвой аферистов. С 25 мая к Скорпионам вернутся силы. Но приступать к решительным действиям лучше с 6 июня

Телец

Май станет месяцем испытаний для Тельцов. С одной стороны, будут приходить возможности, появится желание активно действовать, менять себя. С другой — энергетика месяца не будет способствовать успешным начинаниям. Эмоции стоит отложить подальше, самоконтроль поможет во всем разобраться.

Период с 10 по 31 мая потребует особого внимания. На работе Тельцы захотят уважения, будут демонстрировать свои таланты, но в период ретроградного Меркурия не все начинания окажутся успешными. А вот для подведения итогов в текущих проектах это благоприятный период.

Лев

В центре внимания Львов в мае будут профессиональная деятельность и личные достижения. В период с 1-е по 16-е число на работе могут возникнуть неожиданные вопросы, которые потребуют тщательного обдумывания. Спешить не стоит — лучше отложить задуманное, чуть позже все реализуется в 10 раз лучше.

После 16-го числа Львы почувствуют небывалый прилив энергии, желание действовать. И тут как нельзя лучше помогут реализовать желаемое партнеры, коллеги. Последние числа месяца, с 25 по 31 мая — благоприятный период для работы над репутацией и для публичных выступлений.

Стрелец

Стрельцы в мае уделят максимальное внимание отдыху и заботе о близких. С 1 по 16 мая не стоит принимать важных решений, все пойдет не так, как хочется. Лучше всего в этот период взять отпуск и заняться своим здоровьем. На работе стоит аккуратнее общаться с окружающими, не создавать конфликты.

Иначе отношения с руководством могут испортиться. Также не стоит обращать внимание на сплетни и надо тщательнее проверять информацию. С 16 по 31 мая для Стрельцов время стабильное, без эмоциональных скачков. Переговоры и подписания важных договоров лучше перенести на июнь.

Близнецы

Напряжение будет главным состоянием Близнецов в мае. Придется замедлить темп и взять небольшую паузу в делах. Близнецы ощутят воздействие ретроградного Меркурия на самочувствие. Будут присутствовать недомогание, упадок сил и раздражительность. Также это не время для рабочих подвигов и покорения новых вершин, лучше заняться собой и вообще взять отпуск.

Важные и судьбоносные встречи, смену места жительства, покупки и переговоры лучше перенести на вторую неделю июня, когда Близнецы будут готовы к переменам. После 21 мая станет полегче и повеселее, а пока надо просто наблюдать

Дева

Май для Дев обещает быть очень активным, но напряженным. В начале месяца нужно будет много общаться, договариваться о проектах. Возникнет огромное желание пройти обучение и получить новые знания. И это прекрасно: первая половина мая поможет понять, где нужно улучшить знания или получить новые навыки.

А вот с 10 по 31 мая нужно сосредоточиться над текущими проектами и не влезать в новые. А лучше даже вернуться к забытым старым — их вы сможете завершить с блеском. Проанализируйте прошлые неудачи. Реанимация старых дел поможет добиться хорошего результата.

Весы

Май для Весов будет непредсказуемым. С 1 по 16 мая стоит сосредоточиться на здоровье и финансах. Поспешность и неоправданный риск могут привести к потере крупной суммы денег. Покупку недвижимости, валюты или другие крупные финансовые операции лучше перенести на июнь.

С 10 по 31 мая — неблагоприятный период для любых начинаний и старта бизнеса. Лучший вариант в это время — сконцентрироваться на текущих проектах. Они принесут результат. Если вдруг дела пойдут не по плану, не торопите события. Спешку и хаотичность в мае стоит исключить.

Козерог

Козерогам май принесет интересные новые возможности. Будет и несколько интересных предложений, которые заставят всерьез задуматься о будущем. В первую половину месяца не стоит делать резких движений, надо сосредоточиться на планировании. Козерогам лучше погрузиться в детали, все четко расписать, а воплощать идеи уже после 6 июня.

С 16 по 31 мая Козероги захотят уйти с головой в работу, но будут небольшие препятствия. В это время стоит внимательнее проверять информацию. Могут вылезти подводные камни, о которых вы и не подозревали. Или вам придется все срочно переделывать

Водолей

Перемены придут в жизнь Водолеев внезапно. С 1 по 16 мая придется разбираться с благоустройством жилища и много работать. Чтобы все успевать, придется все четко планировать. Правильные приоритеты принесут результаты быстро и в семье, и в финансах.

С 16 по 31 мая Водолеи разгрузятся. Но желание действовать придется приглушить. Планы могут сорваться. До конца месяца нужно разобраться с текущими делами, спокойно завершить начатое. В это время может поступить интересное предложение. Последние числа мая подарят Водолеям приятные эмоции и неожиданные встречи.

Рыбы

Май для Рыб богат на неожиданные встречи и знакомства. В вашу жизнь вернутся люди из прошлого. У кого-то случится возвращение бывших возлюбленных. Работа тоже подкинет дел из прошлого. Лучше всего сконцентрироваться на проверенных временем контактах и не начинать новых дел.

С 16-го по 25-е число вы либо раскроетесь в творчестве, либо столкнетесь с мошенниками. Могут вылезти хронические заболевания. Найдите время для творчества, и тогда побочные эффекты от нептунианских энергий обойдут вас стороной.