Завел карту, да не ту: насколько надежна платежная система UnionPay и есть ли альтернативы

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Накануне представители крупных российских банков заявили о том, что выпуск карт китайской платежной системы UnionPay планируют начать к середине осени. Сейчас их оформляют в десяти финансовых организациях страны. «Вечерка» выяснила, что на сегодняшний день происходит с китайской платежной системой, так ли она надежна и какие существуют альтернативы.

Сегодня многие держатели карт UnionPay столкнулись с невозможностью совершать с их помощью покупки. Напомним, что эта китайская платежная система должна была заменить нам Visa и MasterCard, которые ограничили свою работу в России. Однако в действительности мы видим, что иностранные банки и магазины просто блокируют любые карты российских банков, хотя санкции того не требуют. UnionPay в ситуацию не вмешивается и клиентам пока никак не помогает.

До спецоперации на Украине и вызванной ею лавиной санкций в стране насчитывалось, по данным Центрального банка России, около 50 тысяч карт китайской платежной системы. Но всего за несколько недель их количество увеличилось минимум до 500 тысяч.

На фоне столь резкого роста спроса на карты UnionPay многие российские банки взвинтили стоимость их обслуживания. Теперь она варьируется от нескольких тысяч до более чем десяти тысяч рублей в год. Кроме того, некоторые банки взимают плату за выпуск карты. Порою она достигает 15 тысяч рублей.

— Конечно, тем, кто потратился на UnionPay, это неприятно. Но не все потеряно, — пояснил «Вечерке» финансовый аналитик Вячеслав Путиловский. — Сейчас многие российские банки предлагают своим клиентам своеобразные «костыли». То есть вы приходите в банк и пишите доверенность на оформление Visa или MasterCard в банке-партнере, скажем, киргизском. За 10–15 тысяч рублей вам эту карту оформляют и присылают. И все — нет никаких проблем, можно пользоваться. Ведь карты, например, банка Киргизии или Казахстана не под санкциями.

Вторая возможность расплачиваться по безналу — карты российской платежной системы «Мир».

— Они принимаются не только в России, а также в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Турции, — рассказывает Вячеслав Путиловский. — Чтобы расплатиться картой «Мир», необходимо иметь при себе пластиковый носитель — то есть саму карту — или мобильное устройство с возможностью бесконтактной оплаты, например, смартфон.

Третий вариант — если вы находитесь за границей, просто рассчитайтесь наличными.

— Единственное, что я бы советовал в данном случае, — это не покупать наличные деньги в банках, которые могут накручивать комиссию в 10–15 рублей за каждый доллар и евро, особенно если курс «скачет», — пояснил эксперт. — Лучше прийти в брокерское подразделение того же банка и завести там счет. И тогда покупать валюту вы сможете по биржевому курсу с минимальной комиссией, которую получает ваш брокер. Такой вариант существенно будет выгоднее, чем покупка через банк.

К тому же, как пояснил Вячеслав Путиловский, наличными деньгами проще рассчитаться в сувенирных лавках и небольших ресторанчиках за границей, где просто нет терминалов, принимающих оплату картой. Кроме того, наличка будет всегда нужна и для оплаты чаевых.

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!

Центробанк планирует ввести порядок, при котором банки в течение месяца будут возвращать клиентам украденные средства.

— Тридцать дней дается в случае, если вина прямо или косвенно лежит на банке. Если здесь его вины нет, то, как и сейчас, именно финансовое учреждение не за свой счет не возвращает деньги, но участвует в помощи расследования, поиска этих украденных денег, мошенников, — заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Возврат возможен, если банк провел операцию без согласия клиента и если деньги были украдены после потери карты.