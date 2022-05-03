Андрей Тяжельников: Проверять здоровье нужно регулярно

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В мае в парках вновь откроются павильоны «Здоровая Москва». Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, почему и как надо следить за своим здоровьем.

— Андрей Александрович, действительно ли так важно регулярно проверять состояние здоровья?

— Дело в том, что многие заболевания на ранних стадиях никак не проявляются. Обнаружить их можно только благодаря методам современной диагностики. Бывает, у человека ничего не болит, нет никаких симптомов. И зачастую даже очень серьезные болезни обнаруживаются тогда, когда уже упущено благоприятное для лечения время. Регулярная диспансеризация позволяет увидеть отклонения от нормы, «поймать» болезнь на ранней стадии.

Как правило, когда у человека уже имеются хронические заболевания, он более-менее контролирует состояние здоровья, лечится и посещает врача. А когда ничего не беспокоит, то и нет тревоги. Поэтому обследование, как ни парадоксально, нужно прежде всего людям, которые чувствуют себя относительно здоровыми.

— Правда ли, что во время обычной диспансеризации можно успеть выявить серьезное заболевание еще до того, как оно себя проявило?

— По статистике, многие недуги выявляются впервые именно во время диспансеризации. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие патологии. Пациентам назначаются более глубокие исследования. Так, по итогам чекапов (программа ранней диагностики) в 2021 году различные дополнительные исследования в поликлиниках прошли более 27 тысяч человек. Почти тысяча пациентов получила консультации врачей-онкологов. По результатам проведенных обследований был выявлен 61 случай злокачественных новообразований. Чаще всего во время диспансеризации в Москве выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — отклонения показателей сахара в крови.

— Правда ли, что после ковида последствия могут проявиться через какое-то время?

— Это уже названо постковидным синдромом. Патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой и затрагивать все системы организма. С этим сталкиваются практически все переболевшие. Даже те, кто перенес заболевание бессимптомно. При этом важно отметить, что ковид обостряет хронические заболевания, активирует предрасположенности. Они могут проявиться сразу во время острой фазы заболевания или спустя какое-то время. Поэтому я рекомендую всем переболевшим обязательно проверить здоровье.

КСТАТИ

В павильонах «Здоровая Москва» в этом году упор сделают на диспансеризацию людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Врачи будут более пристально следить за их здоровьем и помогать пациентам с постковидным синдромом — в том числе испытывающим психологические трудности. Диспансеризацию этой группы населения сделают более персонифицированной.