Как защититься от онлайн-травли и преследований

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В связи с обострившейся международной обстановкой россияне все чаще сталкиваются с оскорблениями в сети. «Вечерняя Москва» выяснила, как реагировать на агрессию и как от нее защититься.

Нарваться на хамство, а то и на преследования онлайн рискует каждый россиянин, утверждает психолог, автор книг по жизненной стойкости Анастасия Пономаренко.

— Люди раздражены, встревожены, и у многих есть потребность на кого-то «спроецировать» свои чувства, найти «виноватого», — поясняет эксперт. — Буллинг (от англ. bullying — запугивание. — «МВ») — широкое понятие. Этим словом обозначают все действия людей в сети, которые вызывают у вас неприятные эмоции.

Психолог советует: если чувствуете обиду, первым делом надо сообщить о своих чувствах, но сдержанно, соблюдая дистанцию и не переходя на личности. Большинство людей на фразу :«Извини, мне не смешно» (или «неприятно»), — моментально отстанут. Если не помогло, решительно блокируйте собеседника. Иногда это трудно: хочется дать сдачи.

Можно кратко и хлестко ответить, не срываясь на нецензурщину и оскорбления, однако потом все равно — блокировка.

— Если перепалка все-таки состоялась, на вас набросились «кучей» и дело дошло до угроз, постарайтесь прервать общение и ограничьте доступ к своему аккаунту. Сделайте его открытым только для проверенных друзей. Затем пожалуйтесь администрации сервиса, обязательно сопроводив письмо снимками экрана с агрессивной перепиской. Если вам угрожали, с этими снимками потом можно отправиться в правоохранительные органы. Большинство «доброжелателей» прекращают преследования, как только узнают, что о них известно, например, полиции, — говорит эксперт.

Самые частые жертвы буллинга — подростки. У них, как правило, есть близкий и значимый взрослый, которому обязательно нужно рассказать о происходящем, призвать в союзники. Взрослым людям, которые слишком остро реагируют на «наезды» в сети, надо поработать над уверенностью в себе, осознать свою ценность, обрести внутренние опоры, которые помогут вам справляться и с буллингом в сети, и с враждебными нападками в реальной жизни. Если не получается самостоятельно, то психолог обязательно поможет.

Угрожают? Обращайтесь в полицию

Наше законодательство позволяет наказать интернет-хамов по полной программе. Что делать, если вам поступают угрозы, «Вечерке» рассказала юрист Марина Михайленко.

— По статье 5.61. Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) обидчика можно привлечь к выплате штрафа до 5 тысяч рублей, — говорит эксперт. — А если агрессор совсем «разошелся» — распространяет клевету, угрожает расправой, распространяет личную информацию, шантажирует, вымогает деньги, пытается довести до самоубийства, — его можно привлечь к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом, где под каждое из упомянутых правонарушений есть соответствующая статья. Вы имеете право одновременно подать заявления в полицию, в прокуратуру, а также иск в суд. Сохраните и не забудьте заверить у нотариуса все скриншоты переписок, аудио- и видеофайлы.

Показывайте оскорбительные и шантажирующие письма вашим близким, чтобы они могли позже подтвердить преступные действия против вас. Все это послужит доказательством в суде. При обращении в полицию описывайте все подробности. И не стесняйтесь обращаться в Роскомнадзор. Особенно если кто-то выложил в публичный доступ ваши персональные данные. Форма обращения есть на сайте ведомства: rkn.gov.ru.