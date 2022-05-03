Аэратор на кран и гринвошинг: экопривычки, которые легко применять в повседневной жизни

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Нередко приходится слышать о том, что экологичный образ жизни отнимает много времени и требует значительных денежных затрат. На самом деле это не так. Поговорим об экопривычках, которые легко применять в повседневной жизни.

Осознанный и рациональный подход ко всему, что мы приобретаем и используем, помогает сохранить время, денежные средства и улучшить экологию. Разумное потребление — это не жесткая экономия, как кажется на первый взгляд, а ориентация на эффективное решение при покупке товара.

Во многих странах мира раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка вошли в привычный образ жизни, что экономит природные ресурсы. Для организации раздельного сбора мусора в квартире (доме) возможна установка контейнеров для каждого вида отходов: бумажных, стеклянных, пластиковых и металлических. Затем мусор подлежит сдаче в специальные пункты приема вторсырья или помещается в баки, установленные во дворах жилых домов города. В Москве контейнеры с серой наклейкой предназначены для смешанных отходов, а с синей и надписью «Вторсырье» — для отходов, требующих переработки (бумаги, пластика, стекла, металла).

На краны с горячей и холодной водой рекомендуется устанавливать специальные насадки — аэраторы. Они наполняют струю пузырьками воздуха, что позволяет сократить расход воды при таком же напоре. При этом следует не забывать выключать кран, пользоваться стиральной и посудомоечной машинами. Стирка в прохладной воде или на экономичном/коротком режиме более экологична, поскольку на подогрев воды расход электроэнергии увеличивается.

Выключать свет при выходе из комнаты — далеко не единственный способ снизить расходы на электроэнергию. Следует использовать энергосберегающие лампы. Они стоят чуть дороже обычных, зато потребляют меньше энергии и служат в несколько раз дольше. Компьютеры и другие приборы расходуют электроэнергию в «спящем режиме». Стоимость потребленной электроэнергии за год в этом случае достигает нескольких тысяч рублей. Следует полностью выключать приборы или использовать «розетки-пилоты» с кнопкой отключения электроэнергии.

Не стоит забывать обесточивать приборы, когда уезжаете надолго. Это не только понизит расход электропотребления, но и обезопасит квартиру от возможного короткого замыкания. Приобретение техники с высоким классом энергоэффективности снизит количество потребляемой электроэнергии при использовании. Датчики движения в малоиспользуемых помещениях или там, где члены семьи часто забывают выключать свет, например во дворе, позволят сэкономить электроэнергию. Батареи с терморегуляторами не производят лишнее тепло. Радиаторы не следует задвигать мебелью и другими предметами.

В Москве реализуется проект «Умный счетчик». Специальный счетчик автоматически снимает показания потребления воды и передает их в информационные системы для расчетов. С «умными счетчиками» оплата производится только за фактически израсходованное количество воды, даже если вы забыли вовремя передать показания. Использование сервиса экономит время, сохраняет ресурсы, поскольку вся информация передается в электронной форме, а не на бумажном носителе.

Количество выбросов в атмосферу снижается в разы за счет использования жителями электромобилей, общественного транспорта и улучшения качества топлива. В Москве представлен широкий спектр экологически чистых видов транспорта: электробусы, МЦД, МЦК, метро, трамваи, самокаты и велосипеды, в том числе электрические. Планируется запуск электрического речного транспорта. Используя такие виды транспорта, можно экономить на топливе для личного автомобиля, а также не загрязнять атмосферу.

Первоначальная стоимость любой многоразовой вещи дороже, однако со временем все затраты окупаются. Например, вместо ежедневной покупки утреннего кофе в пластиковых или бумажных стаканах стоит приобрести термокружку. Задумайтесь, сколько пластиковых трубочек, стаканов и крышечек к ним вы используете в месяц. Кофейни охотно наливают напитки в вашу тару, при этом делая скидку в среднем на 5–10 процентов.

Одноразовый пластиковый пакет для покупок возможно заменить на шоппер (экосумку) либо биоразлагающийся пакет. Многие российские супермаркеты перестали выдавать полиэтиленовые пакеты бесплатно, но этот факт мало кого останавливает. Отказ от их использования защитит экологию и сбережет ваши денежные средства. Среднее время разложения пластиковых пакетов составляет от 100 до 200 лет, тогда как биопакет разлагается до 5 лет, при этом главное — правильно утилизировать, в противном случае теряется его смысл.

Вместо покупки книг возьмите их в библиотеке. Чтобы воспользоваться ее услугами, вам нужно лишь оформить единый читательский билет.

Посещая городские библиотеки, можно насладиться архитектурой зданий и их интерьером, поскольку некоторые из них относятся к объектам культурного наследия. Если вы предпочитаете приобретать книги, то для уменьшения вреда экологии после прочтения можно передать их друзьям или отдать в библиотеку. Разгрузить домашние полки и дать ненужным томам вторую жизнь можно, присоединившись к буккроссингу. Буккроссинг — одна из экологичных альтернатив покупке книг.

После прочтения книга оставляется в общественном месте (кафе, библиотеке, станции метро), для того чтобы любой желающий мог забрать ее.

Мы часто бесконтрольно покупаем вещи, нас стимулируют к этому мода, распродажи и прочие уловки маркетологов. Стремясь снизить цену и перевести качество в количество, производители массмаркета используют самые дешевые синтетические материалы, не поддающиеся переработке. Такая одежда быстро теряет форму после стирки. Один качественный предмет гардероба прослужит вам годами. Это долгосрочное вложение, которое в перспективе окупится и сохранит финансовые средства.

Сэкономить место в шкафу помогает капсульный гардероб. Он позволяет при небольшом количестве вещей создавать разнообразные образы. Следует планировать покупки, а приобретая новую вещь, обращать внимание на используемые материалы.

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Ненужные вещи легко продаются на специальных площадках, их можно отдать тем, кто в них нуждается. Для этого существуют специальные сервисы — шеринг-группы, сообщества «отдам даром», фримаркеты и свопы. Возможно использование контейнеров благотворительных организаций, установленных по городу.

Старые вещи следует отправить на переработку, основные направления которой — восстановление и повторное использование, применение одежды не по первичному назначению, например в творчестве, и непосредственно ресайклинг (переработка сырья с целью создания нового продукта). Если материал, из которого произведен товар или его упаковка, подлежит переработке, то на этикетке стоит специальный значок в виде трех изогнутых стрелочек, образующих треугольник.

Текстиль перерабатывается в новые товары, а все изделия, которые нельзя использовать вторично, превращаются на специальных предприятиях в текстильное волокно. Вы не просто избавляетесь от свитера, но и помогаете сделать мир чище. Некоторые торговые марки предлагают покупателям приносить старые вещи на переработку и получать за это скидку на следующую покупку.

Большинство из нас сталкивались с ситуацией, когда сломавшуюся технику починить невозможно. Бытовая техника в основном состоит из пластика и металлов, которые при распаде загрязняют почву и разлагаются десятки лет. К особо опасным элементам относятся батареи, аккумуляторы и системы охлаждения в холодильниках. Как правильно их утилизировать?

На портале mos.ru в разделе «Услуги» в категории «Жилье, ЖКУ, двор» работает сервис «Вывоз ненужных вещей». На главной странице сервиса размещена виртуальная витрина предметов и бытовой техники, на которой можно выбрать тот тип крупногабаритных предметов, который потребуется утилизировать. Услуга включает бесплатный выезд специалистов, спуск, погрузку вещей и их утилизацию. Услуга по вывозу мусора и старых предметов быта предоставляется бесплатно. Мастера помогут отключить технику от коммуникаций, электросети и водопровода. В сервисе можно заказать и вывоз старого автомобиля. Предприятие, занимающееся переработкой металла, заберет машину с парковки, владелец транспортного средства получит свидетельство о его утилизации.

Как отмечено выше, первый шаг на пути к экологичному образу жизни — это многоразовые вещи. При этом постарайтесь не терять голову и не скупать любые товары с маркировкой «эко», это может отрицательно сказаться на бюджете и не соответствовать вашему стилю жизни. В погоне за многоразовыми эковещами, к сожалению, можно с легкостью забыть основу, на которой, собственно, и строится концепция «ноль отходов»: refuse (откажись), reduce (сократи), reuse (используй повторно), recycle (перерабатывай), rot (компостируй).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГКУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Многие стремятся выбрать экологически чистый продукт, полезный и безвредный для окружающей среды. Этим пользуются производители, стремящиеся привлечь внимание к своей продукции маркировками «органик», «эко», «био». Не стоит полностью доверять таким надписям, недобросовестные бренды могут использовать их для увеличения продаж. Нечестное экологическое позиционирование товаров называется гринвошингом.

Все приемы гринвошинга можно разделить на несколько категорий. Первая — создание экологичного образа продукта через упаковку: крафтовый дизайн, зеленый цвет, слова «природный» и «экологичный». Вторая — более сложные приемы, например ложная маркировка товара сертификатами экологичности. Отличить действительно «зеленый» товар от гринвошинга поможет экомаркировка — специальные знаки в виде комбинации надписей и графических изображений на упаковке, которые присваиваются товару, прошедшему независимую экологическую экспертизу (например, «Листок жизни»).

Инициатором получения экомаркировки выступает производитель. Ответственные организации не предоставляют эту услугу без тщательного анализа образцов продукции и процесса производства. Право на использование знака экомаркировки производитель должен подтверждать через определенный промежуток времени.

ОТВЕТЯТ КАЖДОМУ

Эксперты Центра финансовой грамотности ГКУ «Мосфинагентства» отвечают на вопросы читателей. Пишите по адресу finhelp@finance.mos.ru

— Чем руководствоваться при выборе бытовой химии для дома?

— При выборе бытовой химии следует обращать внимание на ее состав, ведь красители и другие компоненты могут вызывать раздражение или аллергию у детей и взрослых с чувствительной кожей. Использование концентрированных средств, содержащих незначительное количество воды, снижает негативное воздействие на окружающую среду. Упаковку лучше сдавать в переработку.

— Приобретение бытовой химии в больших по объему упаковках экономит семейный бюджет. Проведение конференций, презентаций требует значительных финансовых средств и оставляет после себя много неиспользованных печатных материалов. Как сократить их расходы?

— Снизить расходы на печатную продукцию поможет использование QR-кодов и электронной рассылки материалов. Обычно участники мероприятий проходят предварительную регистрацию, указывая свои контактные данные, таким образом, необходимая информация может направляться на электронную почту. При входе стоит разместить несколько распечатанных программ с QR-кодами (для быстрого доступа к материалам), блокноты и ручки, тогда их будут использовать по необходимости.

— Как выбрать экобезопасные продукты питания, если на большинстве товаров нет экомаркировки?

— Следует обращать внимание на состав, внешний вид и срок годности. Безопасными являются товары, содержащие минимальное количество пищевых добавок, консервантов и химических красителей. Продолжительный срок хранения, как правило, свидетельствует о содержании в продукте вредных для здоровья веществ (за исключением случаев пастеризации и консервации без доступа кислорода).