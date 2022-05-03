Собака отличает доллары от рублей по запаху

Старший оперуполномоченный ФТС России Михаил Сысоев играет со служебной собакой Герой. Он дает ей игрушку каждый раз после выполненного задания / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В 2021 году служебные собаки Федеральной таможенной службы обнаружили 638 килограммов наркотиков. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил одну из тренировок в Кинологическом центре.

На плацу тренировочной базы старший оперуполномоченный Михаил Сысоев вместе со своей служебной собакой Герой демонстрируют командную работу. Перед ними на земле разложено десять чемоданов.

По команде Гера начинает обнюхивать каждый из них. Первый, второй, пятый — собака проводит около них пару секунд. А вот около восьмого чемодана хвостатый сыщик останавливается и начинает царапать его лапами.

Михаил открывает чемодан и обнаруживает там три блока сигарет. А табак в больших количествах провозить нельзя.

— Гера у нас обучена использовать активное обозначение, в данном случае — царапание, — говорит начальник оперативно-поискового отдела ФТС России Алексей Черкавский. — Сейчас мы учим собак пассивному обозначению. Например, она может лечь или замереть.

На плац тем временем выезжают три автобуса. К следующему заданию приступают кинолог Юлия Павленко и ее пес Локи. Собака методично обнюхивает корпус первого автобуса со всех сторон. Чуть задерживается у колес, но переходит ко второму, который тоже чист. Когда Локи проходит мимо багажного отсека последнего автобуса, что-то привлекает его внимание. Собака возвращается к нему и садится рядом, смотря на хозяйку.

Юлия открывает дверцу, за которой лежат десятки сумок. Но для Локи это пустяки. Пес тратит не больше минуты, чтобы найти чемодан с сигаретами. Собака держит над сумкой переднюю лапу, замерев на месте как статуя.

— Гера и Локи обучены искать табак. У каждой собаки есть своя специализация. Их можно научить искать наркотики, оружие, янтарь и другие вещи, у которых есть запах. Например, деньги, вопреки расхожему выражению, все же пахнут. Причем отличить можно не только доллары от рублей или евро. У купюр разного номинала свой запах, — пояснил Черкавский.

Обучение кинологи с собаками проходят за три месяца. В таможенной службе может работать собака любой породы, главное — характер. В основном обучение строится через игру: к любимым игрушкам животных прикрепляют образец нужного запаха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Друговской, исполняющий обязанности начальника кинологического центра Федеральной таможенной службы России:

— В прошлом году кинологи ФТС России обнаружили 18 единиц оружия, более 720 килограммов табака и денежные знаки на общую сумму, эквивалентную 128 миллионам рублей. Конечно, на таможне применяются технологии и используется современное оборудование. Но, как бы ни хотелось, пока они не могут в полной мере заменить обоняние служебной собаки.