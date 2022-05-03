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Артисты большой оперы подарили ветеранам концерт

Альфия Камилова
Общество
Артисты большой оперы подарили ветеранам концерт
В фойе Большого театра ветеран Великой Отечественной войны полковник Николай Теплотанских сфотографировался с кадетами / Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

В первый день мая на исторической сцене Большого театра прошел концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжество пришли ветераны, военнослужащие, руководители ветеранских организаций столицы, представители власти.

Ордена и медали на груди ветеранов войны, погоны курсантов, белые банты воспитанниц кадетских корпусов, улыбки, цветы, поздравления. В холле Большого театра суворовцы, кадеты, юнармейцы окружали ветеранов войны, чтобы в очередной раз сказать им слова благодарности за их подвиг, пожелать здоровья и долголетия.

— Очень приятно видеть счастливые глаза, слышать смех наших юных защитников, — говорит гвардии старший сержант, санинструктор 290-го стрелкового полка, ветеран войны Мария Рохлина. — Именно ради них мы шли на фронт, защищали свою страну, наше будущее.

Война для Марии Михайловны началась на третий день после вторжения фашистов. 24 июня она с одноклассниками пришла на станцию Софиевка под Киевом — на оборонные работы. Там попала под бомбежку, стала свидетелем высадки немецкого десанта.

— В школе я изучала санитарное дело, совершила два прыжка с парашютной вышки, сдавала нормы ГСО («Готов к санитарной обороне». — «ВМ»). Поэтому, когда появились раненые, сразу же начала помогать нашим санитарам.

16-летняя школьница старалась быть полезной всюду. На вид маленькая и хрупкая, она оказалась сильной духом. И когда 8 июля ей в колено попал осколок снаряда, прооперировала себя сама. Потом в ее жизни была переправа через Дон, когда в паром попала бомба. Девушка чудом уцелела, но вот ее барабанные перепонки не выдержали грохота разрывов, она оказалась в госпитале под Сталинградом.

— На войне я встретила и своего мужа. 5 февраля 1945 года он написал рапорт на имя командира полка и был издан приказ — считать нас мужем и женой. Официально брак мы зарегистрировали позже — 23 февраля 1946 года в консульстве СССР в Вене. С мужем мы прожили вместе полвека.

Рассказ женщины прерывает второй театральный звонок — зрителей зовут в зал на концерт, который для них подготовили молодые артисты оперной труппы Большого театра.

— Нормальный концерт, — улыбается 96-летний ветеран Великой Отечественной войны полковник Николай Теплотанских. — Если все хорошо, я говорю «нормально». Такой у меня характер. Все песни, что пели, мне по душе. Особенно понравилось симфоническое исполнение музыки к фильму «Три тополя на Плющихе». Но другого я и не ожидал. Все мероприятия, которые организует Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных сил, всегда проходят нормально.

Николай Петрович много может рассказать о войне. О том, как дважды горел в танке, как терял друзей, лежал в госпитале. А молодежи он всегда желает мирного неба над головой. Важнее этого ничего и быть не может.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— В 77-й раз мы отмечаем праздник Победы — со слезами на глазах. Вспоминаем тех героев, кто не вернулся с полей сражения. Тех, кто вернулся и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань их памяти, их подвигу. Москва — город-герой. И каждый москвич, который участвовал в обороне своего города в 1941 году, тоже герой. Мы также вспоминаем Московское народное ополчение — одну из самых трагичных и героических страниц в истории города, когда простые горожане шли и защищали сердце своей Родины.

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