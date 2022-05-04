Московское качество не только в столице

Фото: Пресс-Служба МТС

Вопросы покрытия и скорости мобильного интернета интересуют практически всех. От них зависит во многом, как мы работаем, учимся, отдыхаем, оплачиваем покупки и т. д. Операторы регулярно улучшают свои сети, чтобы их емкости хватило под все наши задачи.

В 2020 году МТС начала крупнейшую за 20 лет модернизацию сети Московского региона, которая включает в себя замену оборудования, установку новых базовых станций и строительство фиксированной сети. О результатах этой программы рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу компании Инесса Галактионова.

За два с лишним года число базовых станций компании в регионе выросло на 35 процентов. Только в прошлом году их построено более семи тысяч вышек, две трети из них — в стандарте LTE, который и обеспечивает скоростной мобильный интернет. Связь появилась почти в 150 новых жилых комплексах, крупнейшие — Испанские кварталы и Саларьево парк в Новомосковском административном округе. Улучшено покрытие по всему Подмосковью, в том числе в 228 малых населенных пунктах, коттеджных поселках и СНТ.

Ведется также масштабная замена старого оборудования на новое и объединение действующих частот LTE, что позволяет по максимуму использовать потенциал построенной сети 4G. Средняя скорость мобильного интернета после такой модернизации по замерам компании выросла на треть и составила 60 Мбит/с в Москве, 56 Мбит/с — в области. Пиковая скорость приближается к 800 Мбит/с, ею уже могут пользоваться владельцы последних моделей смартфонов.

МТС также расширяет доступность домашнего интернета на базе современных сетей связи. Таким же интернетом, как в столице — со скоростью до 1 Гб/с по сети GPON, в этом году могут пользоваться жители уже 39 городов региона или около 1 млн человек.

Эта модернизация — крупнейшая в Московском регионе за последние 20 лет, инвестиции в нее составят около 40 миллиардов рублей. Впрочем, москвичей ждет качественный интернет не только дома. Компания к сезону отпусков улучшила связь на самых востребованных курортах России: Краснодарском крае, Дагестане, Кавказских Минеральных Водах и на Алтае. В компании считают, что проведенный объем работ стал хорошим заделом на будущее и обеспечит клиентов компании качественной связью в любой точке региона продолжительное время.