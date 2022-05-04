«Мои Документы» рассказали юридическим лицам о возможности зарегистрировать права собственности на объекты по всей России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 4 мая 2022 года юридическим лицам доступна возможность зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы. Заявление можно оформить в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами. Ранее услуга в офисах предоставлялась только физическим лицам.

Теперь представителю юридического лица не обязательно ехать в другой регион для оформления права собственности на объекты недвижимости. Подать заявление можно в отношении объектов, находящихся в любом субъекте Российской Федерации.

— Прием документов осуществляется в центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами по адресу: п. Коммунарка, Сосенский Стан, д. 4. Для подачи заявления или получения документов представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, а также оформить сертификат электронной цифровой подписи. Далее произвести предварительную запись на удобные дату и время, — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в 28 офисах «Мои Документы» для юридических лиц доступна регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы. Ряд центров работает по предварительной записи, а в некоторых можно получить госуслугу без предзаписи.

Напомним, что физические лица могут обратиться за услугой кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое имущество на территории Российской Федерации в два офиса: Дворец госуслуг на ВДНХ (просп. Мира, д. 119, строен. 71), центр госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами (п. Коммунарка, Сосенский Стан, д. 4). Услуга предоставляется по предварительной записи на портале mos.ru.