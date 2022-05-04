Как начать мыслить позитивно: пять способов от столичных психологов

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Каждый человек воспринимает и оценивает мир по-своему — в соответствии со своими убеждениями и пристрастиями. Для одних мир враждебен и сложен, для других он полон возможностей. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи, подробно рассказал об особенностях позитивного мышления.

Многие из нас слышали о таком феномене как позитивное мышление. Распространено утрированное представление о нем, как о желании замечать только хорошее вокруг, всегда улыбаться и быть исключительно добрым ко всем. Однако трудно воплотить такой подход в жизнь, ведь одно дело — идеализированное стремление к гармонии и совершенно другое — реальные трудности, с которыми сталкивается каждый.

— Реалистичнее говорить о конструктивном подходе. Испытывать разные эмоции как положительные, так и отрицательные — совершено нормально. Нет никакого противоречия между ситуативным снижением настроения из-за недопонимания с супругом и тем, что сам по себе человек стремится к самореализации и поддержанию хорошего настроя, — обратил внимание психолог.

Конструктивность позволяет видеть пути развития, замечать возможности, представлять те ресурсы, которые можно рационально использовать для достижения цели. В то время как негативный взгляд на себя и на события не дает ничего, кроме пустоты, деморализации и упадка сил.

Конструктивный подход к самому себе и окружению развивает личностно, так как заставляет человека проявлять свои лучшие качества. Усиливает волевую составляющую, ведь для получения намеченного нужно прикладывать немало усилий и переступать через внутренние и внешние барьеры. Кроме того, расширяет кругозор и позволяет налаживать общение и разрешать конфликты.

— Те, кто настроен на достижение и прогресс, несмотря на обычные для каждого трудности и преграды, умеют ставить значимые цели. Они не расстраиваются и не падают духом, если терпят неудачу, умеют извлекать из ошибок и промахов пользу для дальнейшего движения, — добавил специалист.

Меняем фокус внимания

Взгляд на мир, позволяющий не прятаться от проблем, а активно действовать — приобретаемый и развиваемый навык, который со временем превращается в устойчивую черту. Для того, чтобы способствовать ее развитию, можно подойти к вопросу со следующих позиций:

Анализируйте

Одним из основных моментов самоизменения является понимание, что именно работает не так и как это можно преодолеть. Осознание негативных установок как источника трудностей и причины, по которой с ними тяжело справиться — первый и самый значимый шаг на пути к налаживанию жизни.

Примите решение

Простое на словах, но одновременно очень сложное на практике дело. Мышление, направленное на созидательность, преодоление барьеров, поддержание хорошего расположения, должно быть осмысленным выбором, а не ситуативной прихотью, когда на улице светит солнце и поют птицы. Рано или поздно на небе появятся тучи, и только внутренний стержень даст ресурс для поддержания себя в рабочем состоянии. А для этого нужно понимать, что и для чего вы делаете.

Учитывайте обратную связь

При всем желании невозможно все успеть и воплотить все проекты. Какие-то хорошие идеи «не выгорят» в силу самых разных причин. Важно уметь использовать для собственной выгоды даже те ситуации, где потерпели неудачу. Спросите себя: «Что можно извлечь полезного из положения, в котором оказался? Какие уроки стоит усвоить на будущее?». Один из основных аспектов такого взгляда на вещи — принятие неудачи как основы для следующего шага.

Следите за телом

Если присмотреться к успешным и уверенным в себе людям, можно заметить характерные особенности поведения: прямая осанка, твердый шаг, голос, в котором слышна сила. Если вы начнете вести себя так же, то актуализируете модель поведения, которая поможет вам почувствовать в себе надежность и энергию.

Обратитесь к психологу

Работа со специалистом даст необходимый материал для раздумий, а также позволит сформировать необходимые навыки положительного восприятия. Имея в распоряжении такой инструментарий, изменения не заставят себя ждать.

Не стоит воспринимать позитивное мышление в упрощенном виде — как желание улыбаться каждому встречному и не замечать окружающих проблем. Скорее можно говорить о таком подходе к себе и миру, в котором заключено осознанное стремление измениться к лучшему и в приемлемой форме излить это отношение к окружающим.

Если не получается самостоятельно изменить взгляд на свою жизнь, за консультацией можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. Бесплатная поддержка психолога доступна для каждого москвича в удобном для него формате.

Услуги специалистов можно получить очно и дистанционно. Подразделения службы есть во всех округах столицы. В течение календарного года любой москвич может бесплатно получить пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Если требуется экстренная связь с психологом, можно позвонить на круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 — с городского телефона, 8 (495) 051 — с мобильного, либо воспользоваться форумом или чатом психологической поддержки на сайте службы.

На регулярной основе проходят бесплатные тематические вебинары. Так, 11 мая в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «Как развить позитивное мышление». Психолог расскажет о негативных мыслях и объяснит, как эту вредную привычку — фокусироваться на промахах, проблемах и неудачах, заменить на полезную. Участников ждет много практики.