Московские подростки познакомятся с актуальными профессиями на летних проектах центра «Моя карьера»

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Столица предлагает много возможностей, чтобы обеспечить достойный старт молодежи. Специализированный центр занятости «Моя карьера» четвертый год подряд проводит бесплатные профориентационные проекты для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В 2022 году более 2,5 тысячи юных москвичей узнают все о самых актуальных профессиях, научатся работать в команде, получат знания, необходимые для успешного построения будущей карьеры.

— Каждый старшеклассник рано или поздно решает важный вопрос — какое призвание выбрать, куда пойти учиться. Летние программы центра занятости помогают столичным подросткам познакомиться с востребованными профессиями, освоить компетенции будущего и вдохновиться на достижения. Вместе с городскими организациями, командой наставников и крупнейшими работодателями столицы мы стремимся наполнить время летних каникул творчеством и новыми открытиями, научить ребят работать в команде и успешно взаимодействовать друг с другом, — рассказала Ирина Швец, директор центра «Моя карьера».

В проекте «Лето моей карьеры» юноши и девушки столицы проходят обучение в одной из профильных школ, прокачивают навыки на крутых тренингах, деловых играх и лекториях, встречаются с представителями колледжей и компаний-работодателей. Участники знакомятся с профессиями программиста, веб-дизайнера, видеоблогера и разработчика игр. Узнают, чем занимается социальный аниматор, эффективный переговорщик, организатор добрых дел и комьюнити-менеджер. А также разрабатывают социально значимые проекты для города.

— Мне повезло: родители рассказали мне о проекте «Лето моей карьеры» и я решил попробовать. Я много узнал о профессии финансиста, но особенно мне понравилась работа над проектом и выступление с презентацией, потому что это интересная командная работа и возможность проявить себя, именно за этим я и пришел на проект! Я очень доволен и готов рекомендовать его друзьям и знакомым, — поделился впечатлениями 16-летний участник прошлого года Аким Зима.

— На мой взгляд, этот проект дает детям возможность получить новые знания в областях, которые важны в современном мире или будут очень востребованы в будущем. Также он помогает понять «внутреннюю кухню» профессий, что может помочь выбрать понравившееся направление для дальнейшего развития, — поделился впечатлениями Степан Бобровицкий, один из наставников, принимавший участие в проекте.

— Я благодарна организаторам, преподавателям и наставникам за такой прекрасный проект! Мой сын Артем с огромным удовольствием посещал все занятия, узнавал о направлении веб-разработка. Сейчас он продолжает общаться с новыми друзьями и уже думает, куда поступать после школы. Это действительно важный вклад в наших детей и их будущее, — рассказала Людмила Попова, мама участника проекта.

Специально для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников семейных центров города, придуман проект «PROГероев». Юноши и девушки погружаются в специфику героических специальностей, осваивают практические навыки, необходимые в жизни, учатся брать на себя ответственность, планировать время и заботиться о своем здоровье. А настоящие профессионалы своего дела, например, спасатели или полицейские, помогают юным москвичам попробовать себя в работе.

— В проекте мне понравился визит на поисково-спасательную станцию в Царицыно. Ее начальник, душевный человек, подробно рассказал нам об оборудовании, которым пользуются спасатели на водных объектах, о том, как устроена жизнь спасателя-водолаза и насколько интересной и тяжелой бывает служба в МЧС. Нас научили делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь. Было очень здорово попробовать себя в роли настоящего спасителя жизней!, — поделилась впечатлениями Гусева Дарья, 16-летняя участница проекта.

Многие ребята, столкнувшиеся с трудностями, после участия в проекте изменили свою жизнь и выбрали для себя путь помощи людям. Ознакомиться с их историями можно по ссылке.

Стать на время настоящим сотрудником одной из более чем 400 организаций столицы и заглянуть во взрослую жизнь можно на проекте «Стажировки». В нем принимают участие подопечные городских семейных центров. Ребята на практике могут оценить свой потенциал и узнать, как решаются серьезные рабочие задачи, в том числе в центрах госуслуг, молодежных центрах, библиотеках, инженерных службах, управах районов города. По итогам стажировки юные москвичи получают стипендию и персональную характеристику, которая в будущем станет преимуществом при трудоустройстве.

— Я с удовольствием приняла участие в стажировке от центра «Моя карьера»! Меня направили в центр досуга и спорта Обручевский. В мои обязанности входила подготовка развивающих, творческих и развлекательных занятий для детей. Здесь я поняла, что мне очень нравится общаться с людьми, заводить новые знакомства и работать с детьми. Это был очень полезный опыт!, — рассказала Светлана Шпитаева, участница проекта.

Всего за три года в бесплатных профориентационных проектах, организованных центром «Моя карьера», приняли участие почти восемь тысяч ребят старшего школьного возраста.

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.