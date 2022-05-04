Московские подростки познакомятся с актуальными профессиями на летних проектах центра «Моя карьера»
Столица предлагает много возможностей, чтобы обеспечить достойный старт молодежи. Специализированный центр занятости «Моя карьера» четвертый год подряд проводит бесплатные профориентационные проекты для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В 2022 году более 2,5 тысячи юных москвичей узнают все о самых актуальных профессиях, научатся работать в команде, получат знания, необходимые для успешного построения будущей карьеры.
— Каждый старшеклассник рано или поздно решает важный вопрос — какое призвание выбрать, куда пойти учиться. Летние программы центра занятости помогают столичным подросткам познакомиться с востребованными профессиями, освоить компетенции будущего и вдохновиться на достижения. Вместе с городскими организациями, командой наставников и крупнейшими работодателями столицы мы стремимся наполнить время летних каникул творчеством и новыми открытиями, научить ребят работать в команде и успешно взаимодействовать друг с другом, — рассказала Ирина Швец, директор центра «Моя карьера».
В проекте «Лето моей карьеры» юноши и девушки столицы проходят обучение в одной из профильных школ, прокачивают навыки на крутых тренингах, деловых играх и лекториях, встречаются с представителями колледжей и компаний-работодателей. Участники знакомятся с профессиями программиста, веб-дизайнера, видеоблогера и разработчика игр. Узнают, чем занимается социальный аниматор, эффективный переговорщик, организатор добрых дел и комьюнити-менеджер. А также разрабатывают социально значимые проекты для города.
— Мне повезло: родители рассказали мне о проекте «Лето моей карьеры» и я решил попробовать. Я много узнал о профессии финансиста, но особенно мне понравилась работа над проектом и выступление с презентацией, потому что это интересная командная работа и возможность проявить себя, именно за этим я и пришел на проект! Я очень доволен и готов рекомендовать его друзьям и знакомым, — поделился впечатлениями 16-летний участник прошлого года Аким Зима.
— На мой взгляд, этот проект дает детям возможность получить новые знания в областях, которые важны в современном мире или будут очень востребованы в будущем. Также он помогает понять «внутреннюю кухню» профессий, что может помочь выбрать понравившееся направление для дальнейшего развития, — поделился впечатлениями Степан Бобровицкий, один из наставников, принимавший участие в проекте.
— Я благодарна организаторам, преподавателям и наставникам за такой прекрасный проект! Мой сын Артем с огромным удовольствием посещал все занятия, узнавал о направлении веб-разработка. Сейчас он продолжает общаться с новыми друзьями и уже думает, куда поступать после школы. Это действительно важный вклад в наших детей и их будущее, — рассказала Людмила Попова, мама участника проекта.
Специально для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников семейных центров города, придуман проект «PROГероев». Юноши и девушки погружаются в специфику героических специальностей, осваивают практические навыки, необходимые в жизни, учатся брать на себя ответственность, планировать время и заботиться о своем здоровье. А настоящие профессионалы своего дела, например, спасатели или полицейские, помогают юным москвичам попробовать себя в работе.
— В проекте мне понравился визит на поисково-спасательную станцию в Царицыно. Ее начальник, душевный человек, подробно рассказал нам об оборудовании, которым пользуются спасатели на водных объектах, о том, как устроена жизнь спасателя-водолаза и насколько интересной и тяжелой бывает служба в МЧС. Нас научили делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь. Было очень здорово попробовать себя в роли настоящего спасителя жизней!, — поделилась впечатлениями Гусева Дарья, 16-летняя участница проекта.
Многие ребята, столкнувшиеся с трудностями, после участия в проекте изменили свою жизнь и выбрали для себя путь помощи людям. Ознакомиться с их историями можно по ссылке.
Стать на время настоящим сотрудником одной из более чем 400 организаций столицы и заглянуть во взрослую жизнь можно на проекте «Стажировки». В нем принимают участие подопечные городских семейных центров. Ребята на практике могут оценить свой потенциал и узнать, как решаются серьезные рабочие задачи, в том числе в центрах госуслуг, молодежных центрах, библиотеках, инженерных службах, управах районов города. По итогам стажировки юные москвичи получают стипендию и персональную характеристику, которая в будущем станет преимуществом при трудоустройстве.
— Я с удовольствием приняла участие в стажировке от центра «Моя карьера»! Меня направили в центр досуга и спорта Обручевский. В мои обязанности входила подготовка развивающих, творческих и развлекательных занятий для детей. Здесь я поняла, что мне очень нравится общаться с людьми, заводить новые знакомства и работать с детьми. Это был очень полезный опыт!, — рассказала Светлана Шпитаева, участница проекта.
Всего за три года в бесплатных профориентационных проектах, организованных центром «Моя карьера», приняли участие почти восемь тысяч ребят старшего школьного возраста.
В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.