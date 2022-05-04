Бой идет святой и правый: режиссер Карен Геворкян рассказал о съемках фильма «Василий Теркин»

Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

Всенародно любимый персонаж поэмы Александра Твардовского скоро обретет экранный образ. «Вечерка» узнала, чем кино будет отличаться от первоисточника.

Съемки фильма «Василий Теркин» уже начались. География мест, где они проводятся, самая разнообразная — Белоруссия, тверской Торжок, Ленинградская и Смоленские области и далее — по местам боевой славы главного персонажа. О том, как продвигается работа над фильмом, «Вечерке» рассказал режиссер Карен Геворкян.

— Карен Саркисович, когда начались съемки фильма?

— В картину мы вступили три года назад. Сначала была организована кинокомпания «Русское поле», затем написан и утвержден сценарий, потом был подготовительной период — выбор натуры для съемок и прочее. После этого уже начался сам процесс.

По замыслу это трехчасовой фильм, состоящий из двух частей, своеобразная антология Великой Отечественной войны на уровне окопного солдата — Василия Теркина.

— Почему именно Твардовский?

— Во-первых, поэма никогда не экранизировалась. Были мультфильм Роберта Лабидаса, телеспектакль с Олегом Табаковым в главной роли, разные театральные постановки, но полноценного художественного фильма не было. Я изначально понимал всю сложность работы — в основном это вопрос переноса поэмы на экран. И решил от этого отойти. За основу сценария взят сюжет произведения, который начинается с первых дней войны и заканчивается водружением знамени над Рейхстагом.

Во-вторых, эта величайшая поэма Твардовского очень созвучна мысли, которую я хочу донести до зрителей. Ее главный персонаж — корневой русский, и что я особенно хочу подчеркнуть — советский — человек. Он вместе с другими советскими людьми одержал фантастическую победу в большой войне. Василий Теркин — это особенный, удивительный человек. Он очень прочный. При этом не гигант, не богатырь, а простой, незаметный парень. Вот о таком корневом человеке из народа мне и хочется напомнить зрителю.

Потому что в поисках новых героев мы от него сильно ушли. Возможно, даже отчасти предали его. А без такого Василия Теркина в этой жизни, а тем более на войне — никак. То есть с моей стороны это попытка воскресить такого простого, но надежного человека, воссоздать воздух того времени, а не просто сделать актерскую картину с главным героем — балагуром, который любит поиграть на гармошке, поет и приплясывает, постоянно веселя других людей.

Фото: Пресс-служба киностудии «Русское поле»

— Между тем Василий Теркин играет на гармошке, поет и веселит однополчан.

— Эта поэма написана в свое время для солдат. Твардовский очень точно понял, что нужно солдату на фронте, чтобы поддержать его дух, его силы. И сделал это гениально. Но я снимаю реальное кино о людях, которые ходят под смертью каждый день. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что сам участвовал в боевых действиях в Карабахе в начале 1990-х годов. На войне все по-другому.

Ты с утра завтракаешь вместе с человеком, а к обеду или ужину его уже может не быть в живых. Я видел людей, которые сходили от этого с ума. И видел тех, кто пытался себя от этого оградить шутками. Но Василий Теркин — он несколько другой. Это персонаж, который несет свет, поддержку, выполняет функцию медикамента. Он понимает, что не бессмертен, но при этом преодолевает свои страхи сам и помогает это сделать товарищам.

Теркин — объединяющий человек, адресующий себя другим. Таких людей немного, но они есть. А просто весельчаком быть на вой не трудно.

— Вы отличаетесь тем, что любите работать с непрофессионалами. В «Пегом псе» использовали коренных охотников в качестве актеров, в фильме «Вся наша надежда» пригласили на главную роль настоящего шахтера — Анатолия Бойко. И Теркина у вас тоже играет непрофессионал.

— Александр Алексеев, исполнитель роли Василия Теркина, — уникальный человек. Учитель, поисковик, был главой сельского поселения у себя на родине в Смоленщине, сейчас работает врачом на скорой помощи, а в качестве общественника — помощник сенатора Совета Федерации РФ от Смоленской области. Настоящий надежный русский парень. Да еще и на гармошке играет.

Где-то на границе между Брянской и Смоленской областями проходил слет поисковиков, на который мы случайно попали, когда искали натуру для съемок. Я с ним там и познакомился. И понял, что Александр, как и Василий Теркин, личность. Пригласил на пробы. И считаю, что, используй я в роли Теркина профессионального актера, веры в него у зрителя не будет.

— На какой стадии сейчас съемки фильма?

— Когда я начинал снимать, то решил форсировать события. Нашел крупное предприятие, которое согласилось вложить деньги в фильм, и начал работу. Думал, пока процесс производства идет, к финансированию картины подключится государство. Отсняли мы уже достаточно большой материал — примерно 20 процентов всего фильма. Но потом, как говориться, «бензин» закончился и мы остановились. Потому что не учли такой момент, как бюрократические процедуры, новый порядок выделения средств на производство картин.

В ближайшее время начнутся очередные питчинги в Минкультуры России (отбор киноорганизаций, претендующих на получение субсидий на производство фильмов. — «ВМ»), и, я надеюсь, мы снова продолжим снимать. Съемочная группа у меня золотая — готовы по первому зову снова приступить к работе. Хотя я очень жалею о потерянном времени. Сейчас, когда идет военная операция на Украине, такая картина, как «Василий Теркин», особенно нужна, и даже необходима.

Фото: Пресс-служба киностудии «Русское поле»

ДОСЬЕ

Карен Геворкян — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Родился в Ереване. Окончил операторский факультет ВГИКа, а также Высшие режиссерские курсы.

Работал на киностудиях «Арменфильм», «Мосфильм», «Центрнаучфильм». Режиссерская работа, которая принесла ему множество наград мировых кинофестивалей, — «Пегий пес, бегущий краем моря» по повести Ч. Айтматова.

В общей сложности снял десять документальных фильмов и семь художественных, в том числе «Прощание за чертой», «Август», «Знаю только я», «Вся наша надежда», сериал «Иван Павлов. Поиск истины» и другие.

КСТАТИ

В центре Смоленска, на площади Победы, расположен памятник, на котором скульптор Альберт Сергеев запечатлел поэта-фронтовика Александра Твардовского и воспетого им солдата Василия Теркина — на привале, за дружеской беседой.

Памятники Василию Теркину есть и в Орехове-Зуеве Московской области и Гвардейске Калининградской области, где поэт Твардовский встретил День Победы 9 мая 1945 года.

ЦИТАТА

Александр Алексеев, исполнитель роли Василия Теркина:

— Когда мне режиссер фильма предложил попробоваться на роль Теркина, я даже не воспринял это всерьез. А потом подумал: «Почему бы не согласиться?» Я уже играл этого героя в постановках школьной театральной студии, а у нас на Смоленщине ему даже памятник есть.

На съемках было интересно. Мне помогали профессиональные актеры, подсказывали, что делать на площадке, в кадре, как надо играть. С некоторыми из них мы подружились, созваниваемся. Теперь жду продолжения съемок. А пока просто тружусь.

ИСТОРИЯ ОБРАЗА

До фронтовых солдат и офицеров красноармеец Василий Теркин добрался уже известным и узнаваемым персонажем. Он появился на свет за два года до Великой Отечественной войны — во время финской военной кампании, как плод совместного творчества коллектива газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», также был героем небольших стихотворений-фельетонов. Образ простого, сильного и добродушного парня, который у всех ассоциировался с удачливостью, находчивостью и удалью, очень нравился читателям, и Василий Теркин быстро стал знаменитостью. Как и его друзья-персонажи Иван Гвоздев, Гриша Танкин и прочие.

Кстати, помимо Александра Твардовского небольшие стихи-фельетоны о подвигах и приключениях Васи Теркина сочиняли Самуил Маршак, Цезарь Солодарь, Николай Тихонов, Николай Щербаков и другие поэты-журналисты. В 1940 году редколлегия газеты даже выпустила сборник стихотворений «Вася Теркин на фронте», а год спустя режиссеры Виталий Сюмкин и Павел Шмидт на «Ленфильме» создали трехминутный агитационный мультфильм «Как Вася Теркин призываться шел», который крутили перед киносеансами. Но именно Твардовскому удалось сделать из фельетонного персонажа легенду.

В 1942 году вернувшийся с фронта в Москву военный корреспондент Александр Твардовский взялся за написание поэмы, которая глава за главой появляется в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Написанные им стихи оказались настолько хороши, что их тут же перепечатывают центральные издания — «Правда», «Известия», «Знамя», а отрывки из поэмы читают по радио актер Дмитрий Орлов и «голос советского Информбюро» Юрий Левитан.

Параллельно нарастающей печатно-радийной славе Василия Теркина шел поиск его внешнего образа. Его пытались нарисовать карикатурист и создатель плакатов Вениамин Брискин, его коллега график Николай Фомичев и другие. Но особым терпением отличался штатный художник «Красноармейской правды» Орест Верейский, который сделал как минимум полтора десятка набросков образа Теркина, и каждый раз, когда он показывал их Твардовскому, тот грустно качал головой: «Нет, это не он».

Удача к Оресту Верейскому пришла в лице поэта Василия Глотова, который по делам заехал в редакцию газеты. Идея «попробоваться» на роль Теркина показалась Глотову забавной, и он с удовольствием позировал художнику, а пока тот рисовал, подыгрывал ему, хитро прищуриваясь, рассказывал, улыбаясь и смеясь, армейские байки. Взглянув на наброски Верейкина, автор поэмы наконец-то сказал «да».

Так литературный персонаж Василий Теркин обрел свое лицо. То самое, хрестоматийное, которое нам известно из книжных изданий и из учебника по литературе, где произведение Александра Твардовского «Василий Теркин. Книга о бойце» названо лучшей советской поэмой ХХ века.