Куда можно отправиться на отдых этим летом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россияне начали активно готовиться к сезону летних отпусков. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области туризма Николая Мельника, какие направления стоит рассмотреть в нынешних условиях и когда выгодно покупать туры.

Популярные направления

По мнению эксперта, цены на российские и зарубежные направления выросли, однако существуют условия, при которых можно рассчитывать на урегулирование стоимости путевок:

— Мы можем рассчитывать на понижение стоимости зарубежных туров, если откроют чартерные рейсы. А если этого не случится, то цены останутся фиксированными. Они будут привязаны к условной единице. Например, Турция зависит от курса евро.

Мельник также подчеркнул, что российские отели не собираются снижать ценник, потому что это экономически нецелесообразно:

— К сожалению, их политика такова, что как только они увидят максимальное количество брони, то начнут поднимать цены. Так было и в 2021 году. Не стоит ждать каких-то изменений.

По словам эксперта, самой популярной страной для выездного туризма уже несколько лет подряд остается Турция, и это лето не стало исключением:

— Сейчас активно бронируют туры в Турцию, даже несмотря на то что цены выросли. Даже полет турецкими авиалиниями никого не останавливает и не пугает.

А вот в России самое популярное направление летнего отдыха — это Сочи, отметил Мельник:

— Более того, россияне активизировались и начали изучать такие нетипичные направления, как Алтай, Байкал и Иркутск. Также спрашивают о поездке в Дальневосточный федеральный округ и на Камчатку.

Комфорт и экономия

Если говорить о выгоде, то, по мнению собеседника «ВМ», стоит четко понимать, на что делать ставку — на комфорт или желание сэкономить:

— Безусловно, дешевле будет поездка по России. Но давайте сравним: сейчас 4-х или 5-звездочный отель в Турции на двоих на неделю стоит примерно 100 тысяч рублей. За ту же сумму, например, в Сочи, мы не сможем получить питание «Все включено».

Турция — не единственный зарубежный курорт, куда могут полететь россияне, заметил Мельник. Однако вариантов все же не так много, как раньше:

— Прямые рейсы сейчас возможны только в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Однако в ОАЭ летом не сезон, там очень жарко. Можно полететь в Грецию, но только через Стамбул. Страны Европы и Азия открыты для российских туристов, но цена выросла в 3–4 раза.

По мнению эксперта, тем, кто не боится бронировать тур в последний момент и хочет сэкономить, можно рассмотреть горящие путевки:

— Мы думали, что в этом году горящих туров не будет. Однако наблюдается снижение цены, и это приятно. Раннее бронирование выгодно, когда есть чартерные рейсы. Сейчас их нет. Именно поэтому операторы снижают цены к дате вылета. Если человек не может позволить купить поездку на июнь за 150 тысяч рублей, то стоит подождать и купить горящий тур значительно дешевле.