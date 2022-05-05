К сезону отпусков МТС улучшила связь в Московской области

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Лето — время отпусков. Многие москвичи проведут его на дачах. Таких, по данным агентства «Промрейтинг», насчитывается свыше 70 процентов. МТС заранее подготовила Подмосковье к нынешнему летнему сезону. Она установила в Московской области более 4000 новых базовых станций. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 26 процентов. Мобильная связь улучшена по всему Подмосковью, в том числе в коттеджных поселках и небольших населенных пунктах. Скорость мобильного интернета в области выросла на 35 процентов. Жители Подмосковья и дачники могут спокойно дистанционно учиться и работать, смотреть фильмы в высоком качестве и решать другие задачи через интернет.

Две трети установленного оборудования соответствуют стандарту LTE, который позволяет пользоваться скоростным мобильным интернетом. Места для установки новых базовых станций компания выбирала после анализа больших данных и изучения спроса клиентов.

Наиболее масштабное строительство было развернуто в Истринском, Одинцовском, Раменском, Солнечногорском и Наро-Фоминском районах. Среди крупных городов области больше всего новых базовых станций построено в Химках, Красногорске, Балашихе, Долгопрудном, Королеве.

Более 2000 базовых станций установлено также в 228 деревнях, поселениях и садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), куда многие москвичи переселяются на дачи. Деревня Васильевское Рузского района, насчитывающая 150 домовладений, — один из самых маленьких населенных пунктов Московской области, где установлено новое оборудование. Самые крупные поселения с количеством домов от 700 до 1100 находятся в Орехово-Зуевском (деревня Щербинино), Чеховском (СНТ Пикалово), Наро-Фоминском (деревня Каменка) и Воскресенском районах (село Фаустово). Всего в малых населенных пунктах связь улучшена для 50 тысяч домов.

По данным агентства TelecomDaily, компания признана самым высокоскоростным провайдером мобильного интернета в Московской области со средней скоростью 41,3 Мбит/с. Сегодня в некоторых населенных пунктах области, по собственным замерам компании, скорость превышает 56 Мбит/с.

— Мы регулярно улучшаем нашу сеть в Подмосковье и за два последних года удвоили темпы строительства новых базовых станций. Наша цель — поддерживать высокое качество связи на территории всей Московской области, чтобы жители и гости как крупных городов, так и самых небольших населенных пунктов могли свободно пользоваться мобильным интернетом для решения своих задач из любой точки региона, — отметил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.