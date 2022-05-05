В учебном центре «Профессионал» открыт набор на курс «Озеленитель городской территории»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный центр «Профессионал» запустил для москвичей программу обучения «Озеленитель городской территории». Выпускники смогут уже в этом сезоне получить работу в сфере благоустройства города. Сейчас идет набор на обучение, которое стартует во второй половине мая.

Для благоустройства столичных парков и зон отдыха требуется большое количество квалифицированных работников. Городские озеленители будут создавать уютное экопространство в Москве — сажать деревья, разбивать цветники, клумбы, оформлять зоны отдыха. С марта по октябрь в городе открыты вакансии для озеленителей, садовников, цветоводов. Работу на свежем воздухе предлагают управляющие компании, садово-парковые предприятия и хозяйства.

Обучение займет всего неделю. Занятия проходят очно на территории центра «Профессионал» по адресу: Рязанский проспект, 7. Выпускники получат профессию «Рабочий зеленого хозяйства третьего разряда».

Обучающиеся освоят правила подготовки почвы, высадки и уход за многолетними растениями, газонами, цветниками. Узнают все о транспортировке растений, использовании садового инвентаря. Изучат основы планировки площадей, дорожек, гряд, цветников, а также пройдут курс по охране труда при выполнении работ в зеленом хозяйстве. Слушатели пройдут стажировку в столичных парках и после обучения будут полностью готовы к работе.

Также центр сотрудничает с крупными работодателями и помогает выпускникам в трудоустройстве. По окончании обучения они смогут устроиться на сезонную или постоянную работу к партнерам центра на вакансии по озеленению городского пространства

Пройти бесплатное обучение могут безработные москвичи, а также мамы дошкольников, люди старше 50 лет и члены малоимущих семей с детьми. Им необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку.

Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.