«Я патриотка до мозга костей»: актриса Светлана Немоляева — о ситуации в мире, советском кино и молодежи

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В день рождения актрисы театра и кино Светланы Немоляевой на онлайн-платформе КION состоялась премьера фильма «Синдром жизни», где юбилярша сыграла главную роль. Народная артистка РСФСР рассказала «Вечерке» о своих генах, отношении к современному театру и любви к родине.

— Светлана, вам исполнилось 85 лет, но в это сложно поверить. На какой возраст себя ощущаете?

— Цифру назвать сложно. Вообще, я на возрасте не зацикливаюсь, как многие представительницы слабого пола. День рождения для меня — не грустный праздник. Отмечаю его всегда. Говорить о годах не стесняюсь. И могу играть женщин любого возраста! Помню, когда мне было 25 лет, в одном из спектаклей перевоплотилась в старуху. С ролью справилась легко, получила большое удовольствие.

— В день юбилея вы не отдыхали, а играли в спектакле «Как важно быть серьезным». Где берете силы?

— Даже не знаю… Порой сама задаю себе этот вопрос. Видимо, дают о себе знать гены. Мои родители по характеру были полными противоположностями. Папа — большой оптимист! А мама — меланхолик, задумчивая красавица. И когда мне выпадают драматические роли, я понимаю, что во мне «говорит» она, а когда комедийные — отец.

— Выглядите вы прекрасно. Секретом поделитесь?

— С удовольствием бы это сделала, но его нет. Я особенно не утруждаюсь. В то же время профессия обязывает: я уважаю своих зрителей и стараюсь не разочаровывать. Держу себя в такой форме, которой они от меня ждут. А в жизни я другая. Есть болячки, и сил все меньше — хочется расслабиться, себя не контролировать.

Я обхожусь без макияжа. Когда здоровье позволяло, делала разные маски. Я человек советского времени, сторонница отечественной косметики. В импортной ведь много химии. Мое лицо реагировало на нее моментально — начиналось раздражение.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

— Недавно состоялась премьера фильма «Синдром жизни», где вы сыграли главную роль. Когда вам ее предложили, время для раздумий брали?

— Нет. Согласилась сразу — очень понравился сценарий. Судьба — это всегда интересно. Режиссер картины Маша Шалаева — актриса, но она решила уйти в режиссуру. И эта кинолента — ее первая художественная работа.

— И снята она была не на камеру, а на мобильный телефон. Как вам такой ход?

— Сначала я сильно удивилась. Не понимала, как все будет происходить. Привыкла, что вокруг камеры суетится масса людей, а тут — лишь одна девочка с телефоном. Для меня это что-то абсолютно новое! Но я не брыкалась. Свыклась. И не было ощущения однобокого подхода, это был полноценный кинопроцесс. Знаете, когда узнала, что премьера фильма состоится на онлайн-платформе, восприняла это тоже как новшество.

Я человек несовременный. Но работать с молодежью не боюсь! Наоборот. Помню, как в ГИТИСе наш педагог, режиссер Андрей Гончаров, когда был в гневе, кричал, что лучше уйдет из театра, чем из вуза, потому что здесь есть возможность общаться с молодыми студентами. А в этот момент ты будто становишься таким же, как они.

— И вы чувствовали это?

— Да. И с Машей мы были душа в душу. Полное взаимопонимание, никаких конфликтов. Это очень важно. Я ей сразу сказала, что я сугубо театральная артистка — могу и раскричаться, так как сцена требует определенного голоса. В кино чуть другая стилистика. И еще я заявила режиссеру, что бояться меня не надо, можно делать замечания, если что. И Маша добивалась того, чего хотела.

— Более 60 лет вы играете в Театре имени Маяковского, на вашем счету свыше 100 ролей в кино. Какие героини наиболее близки?

— Разные — и комедийные, и острохарактерные, и драматические. Главное, чтобы было интересно, материал затронул. Попадались роли и проходные, и совсем крохотные. Как, например, в спектакле «Плоды просвещения», где я играла кухарку. Но она мне пришлась по душе. А порой достается роль масштабная, но сильных эмоций от нее не испытываешь. На сегодняшний день я ни о какой роли не мечтаю. Репертуар обширный, справиться бы с ним.

— Скажите, а есть ли то, что вас раздражает в современном театре?

— Да. Когда режиссер хочет показать, какой он необычный и новомодный изобретатель на фоне гениального автора. Считает, что если устроит на сцене непонятный компот, это будет интереснее, чем то, что делали великие писатели. Но ни Николай Охлопков, ни Андрей Гончаров, ни Сергей Арцибашев никогда не позволяли себе издеваться над русской классикой.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— В «Служебном романе» вы исполнили роль Ольги Рыжовой, которая стала одной из самых любимых зрителями. Однако, когда эту известную картину выдвинули на Госпремию, вас вычеркнули из списка. Почему?

— Не знаю. Я очень расстроилась, было жутко обидно. Фильм замечательный, прекрасный актерский состав... Нас всех пригласили на эту премию. Режиссер Эльдар Рязанов был тогда за границей. По возвращении переживал больше меня. Сказал, что это несправедливо и, если бы он тогда был в России, такого бы не произошло.

— Звучали разные версии. Одна из них — вы сыграли женщину, которая бегала за женатым мужчиной…

— Какое-то объяснение ведь надо было найти... Во всяком случае, меня никто никуда не вызывал и ничего по этому поводу не выговаривал.

— Ностальгируете по советскому кинематографу или с оптимизмом воспринимаете современный?

— Сейчас очень много снимается мой сын. Все картины с его участием я смотрю. Сначала сериалы были довольно примитивными даже с точки зрения изображения. А сейчас есть рост, сделан большой скачок.

Становятся интереснее и актерские работы, и изобразительный ряд. Что касается советского кино, я его обожаю. Были, например, потрясающие комедии, их до сих пор все смотрят. Высокое искусство, от которого невозможно оторваться!

— Cледите за тем, что происходит сейчас в мире?

— Конечно, за всем наблюдаю и волнуюсь. Ситуацию обсуждаю и с коллегами на работе. Слава богу, мы находим взаимопонимание. Хочу, чтобы царил мир и покой. Уверена, что все будет хорошо, потому что наша страна очень светлая.

Я сильно ее люблю, она мне дорога. Всегда с восторгом читаю высказывания о родине великих писателей Льва Толстого, Антона Чехова и других. Золотые слова...

— Происходящее послужит тому, что в России произойдет всплеск патриотизма, возвращение к исходным ценностям?

— Очень на это надеюсь. Я патриотка до мозга костей.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Светлана Немоляева родилась в Москве 18 апреля 1937 года. В 1958 году окончила с отличием актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина.

В 1958–1959 годах служила в Московском драматическом театре, с 1959 года и по сей день работает в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.

Народная артистка РСФСР (1980). Имеет орден Почета (1998) и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2012) степеней.

Династия

Светлана Немоляева родилась в творческой семье. Ее папа, Владимир Немоляев, был известным режиссером, мама, Валентина Ладыгина, трудилась на Мосфильме звукорежиссером, брат Николай работал кинооператором.

Вместе полвека

Роман Светланы Немоляевой и актера Александра Лазарева начался в Театре им. Маяковского. Конфетно-букетный период сопровождался ссорами на репетициях.

Но в жизни они относились друг к другу трепетно. Супруги прожили в браке 52 года, вырастили сына Сашу. Их союз считался образцовым. 2 мая 2011 года Лазарева не стало. Актриса по сей день очень тяжело переживает уход любимого человека

Бабушкины пирожки

Говоря о любимой еде, актриса с теплотой вспоминает пирожки, которые готовила ее бабушка. Светлана никогда от них не отказывалась, поэтому ее фигура не всегда была такой, как во время съемок в «Служебном романе». Но есть здесь и плюсы.

Благодаря женственным формам Немоляева получила роль в кинокартине «Евгений Онегин» — она сыграла Ольгу Ларину.

В спорте не успешна

В юности Светлана была неравнодушна к балету и спорту — каталась на коньках и лыжах. Но достижений не было. Однажды она участвовала в лыжных гонках от училища, к финишу пришла 29-й, а соревновались 30 человек. Но спорт и сейчас присутствует в жизни Немоляевой. В спектакле по произведению Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» актриса рассекает по сцене на велосипеде. Этот эпизод она придумала сама.

Могла стать художницей

Немоляева — гуманитарий, с детства любит читать и рисовать. Эти увлечения особенно радовали ее отца. Он как-то раз показал ее рисунки кому-то из Кукрыниксов (коллектив советских художников-графиков и живописцев. — «МВ»). Картины оценили по достоинству.

Отец посоветовал Светлане поступить в художественное училище. Но у нее было одно желание — стать актрисой. Окончив школу, она сразу же отправилась сдавать экзамены в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.