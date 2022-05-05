МТС создаст на ВДНХ одну из крупнейших Wi-Fi-зон в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Бесплатный интернет на территории ВДНХ снова стал доступен для москвичей и гостей столицы. Совместный проект столичного департамента информационных технологий и ВДНХ призван создать зону публичного Wi-Fi на Центральной аллее и в зонах посещения павильонов выставки. Суммарная емкость сети составляет более 50 000 подключений одновременно. Это делает ее одной из cамых мощных в Москве. Работы по созданию зоны покрытия Wi-Fi проводит МТС.

На первом этапе проекта компания установила точки доступа Wi-Fi на главном участке Центральной аллеи и строениях выставки вокруг малого и большого выводных кругов ипподрома, Дворца бракосочетания и участка кольцевой дороги, проходящей в непосредственной близости от мест отдыха, парковок, кафе и ресторанов. В зоне покрытия расположены активно посещаемые павильоны — Гараж особого назначения, Дом ремесел, Кремлевская школа верховой езды, Ярмарка восточных товаров и арт-резиденции.

Проектирование точек доступа велось с сохранением исторической ценности и уникальных архитектурных особенностей объектов культурного наследия. Модель и внешний вид оборудования согласованы с департаментом архитектуры и градостроительного развития ВДНХ.

Количество пользователей на каждую точку доступа на Центральной аллее превышает тысячу человек. Воспользоваться бесплатным интернетом можно через авторизацию в городской сети Wi-Fi с помощью аккаунта на портале мэра и правительства Москвы mos.ru или СМС-сообщения.

На втором этапе компания увеличит количество точек доступа и публичный Wi-Fi порадует гостей выставки на территории всей Центральной аллеи, включая площадь Промышленности, расположенной вокруг макета ракеты-носителя «Восток», и еще на ряде строений выставки.

ВДНХ не первый раз становится площадкой для реализации крупных технологических проектов компании. Зимой 2021 года компания запустила на катке видеотрансляцию в 4K-качестве через пилотную тестовую сеть 5G МТС. Информация с камеры поступала на сервер видеоаналитики для дальнейшей обработки нейронными сетями. Искусственный интеллект оценивал среднюю скорость движения, количество падений и столкновений, соотношение катающихся на катке детей и взрослых.