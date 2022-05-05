Психолог столичного семейного центра рассказала о роли отца в жизни дочери

Фото: Pexels

Более 800 семей с начала года обратились в столичные семейные центры с запросами, касающимися особенностей воспитания девочек. Специалисты помогают преодолеть стереотипы и укрепить отношения между близкими людьми. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Родник» Ирина Шамовская.

В семейный центр обратилась Кристина, мама трехлетней Вики. Женщина не знала, как правильно выстроить отношения внутри семьи. Ее муж не уделял достаточно внимания дочери, почти не играл с ней даже в выходные дни. Кристина переживала, что это отразится на становлении Вики. Схожая модель взаимоотношений была и у нее с родителями.

— Мама часто говорила, что обижена на отца, который, по сути, не помогал ей воспитывать детей, хотя и был рядом. Никогда не играл с нами, в мою школьную пору не посещал родительские собрания. А так хотелось, чтобы он услышал о моих успехах! Ведь я старалась, чтобы родители были мной довольны. Вижу такое отношение к детям и среди своих сверстников: мужчина должен обеспечивать семью, а ребенком, тем более девочкой, занимается мама. Но ведь в действительности все сложнее. Ты можешь иметь игрушки, но, не получая внимания папы, чувствовать себя неполноценно, — рассказала Кристина о своих переживаниях.

Психолог в работе с женщиной использовал технику «родовые установки». Кристина смогла признаться самой себе в обиде на отца. После нескольких консультаций женщине удалось его простить. Также специалист провел индивидуальные занятия с ее супругом: мужчине рассказали о роли отца в жизни каждой девочки, подсказали, как лучше выстраивать отношения с Викой.

— Отец для девочки – опора, защита и источник внутренней силы. Отношение к себе, сформированное в процессе общения с папой, будет проявляться на протяжении всей жизни. Важно при этом, чтобы мама демонстрировала уважение к супругу, чтобы передать дочери здоровую модель отношения к мужчине, — рассказывает психолог.

Чувство безопасности

Если папа был эмоционально теплым, то маленькая девочка чувствовала, что с ней ничего плохого не случится, отец всегда будет защищать ее, потому что «он большой, он сильный».

Его игры с детьми обычно отличаются от маминых — папа подбрасывает ребенка вверх, ловит его, и нет страха, что он уронит. То есть рядом есть фигура, с которой чувствуешь себя защищенной и испытываешь чувство доверия к миру. И тогда дочь вступает во взрослую жизнь с уверенностью в себе, с меньшим количеством страхов.

Когда отец наравне с матерью участвует в воспитании дочери, она видит разные модели поведения. Мужчина с традиционно свойственной ему эмоциональной устойчивостью своим примером помогает дочери стать самодостаточной, поверить в себя.

Советы психолога папам

• Как можно чаще говорите своим дочерям об их природной красоте и привлекательности, обязательно искренне хвалите за успехи.

• Придумайте общее занятие, которое станет вашей традицией. Это может быть игра, утренняя зарядка, пробежка, катание на велосипедах.

• Балуйте дочерей, не бойтесь испортить их игрушками или подарками. Но приучайте ценить вещи. Покупая что-то новое, вместе отдайте игрушки, которые уже не по возрасту, другим детям.

• Никогда не повышайте голос на дочь, физическое наказание должно быть исключено. Это может стать травмой на всю жизнь и спровоцировать проблемы в отношениях с ее будущим мужем.

• Хотя бы изредка ходите с дочерью куда-либо только вдвоем: в парк развлечений, театр, цирк – главное, чтобы это время было только вашим.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую поддержку и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.