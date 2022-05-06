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Врач-невролог Медведева: Энцефалит приводит к сопору и смерти

Антон Махов

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Общество
Врач-невролог Медведева: Энцефалит приводит к сопору и смерти
Фото: Pexels

Поздние стадии клещевого энцефалита могут привести к предкоматозному состоянию и смерти. Врач–невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева рассказала «Вечерней Москве» о том, что такое клещевой энцефалит и насколько он опасен.

Клещевой энцефалит — это сезонная вирусная инфекция. Ее можно встретить в стойких природных очагах, местах обитания энцефалитных клещей. Болезнь вызывает РНК-содержащий вирус из рода флавовирусов. Болезнь проявляется повышенной температурой, интоксикацией и поражением нервной системы.

— Инфекция характеризуется рядом симптомов, и самое ужасное — это поражение головного мозга. Если конкретно, то поражение головного и спинного мозга могут проявляться менингитами, то есть воспалениями, — рассказала Медведева.

Болезнь может иметь неврологические и психиатрические проявления, которые могут привести к смерти. У зараженного можно наблюдать лихорадку, скованность мышц, сильную заторможенность вплоть до сопора — это оцепенение, предкоматозный сон. Также меняется химический состав крови, у больного наблюдают сильнейший лейкоцитоз, когда в крови зашкаливает уровень защитных клеток.

Невролог подчеркнула, что болезнь важно не запустить. Несвоевременная диагностика и лечение могут стать фатальной ошибкой. Глубокие поражения центральной нервной системы редко остаются незамеченными, в случае укуса или подозрении заболевания лучше обратиться к врачу.

— Сейчас медицина развита в плане диагностики и лечения подобного рода заболеваний, поэтому летальные исходы не так часты, — пояснила специалист.

В случае укуса или при проявлении симптомов нужно обратиться в травмпункт. Клеща нужно принести, если есть такая возможность. Если вы обнаружили клеща в коже и не знаете, как его правильно снять, то лучше не делать этого самостоятельно и прийти к специалистам вместе с ним. Врачи возьмут вашу кровь и заберут клеща для исследований. По словам Медведевой, нужные анализы проводят быстро.

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