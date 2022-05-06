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Московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи

Марьяна Шевцова
Общество
Московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Сегодня многие юноши и девушки выбирают профессии, связанные с военной и гражданской службой. С 2014 года в столице реализуется образовательный проект «Кадетский класс в московской школе»: начиная с седьмого класса, ребята помимо школьной программы проходят обучение по различным направлениям предпрофильной подготовки, активно участвуют в мероприятиях, посвященных значимым событиям истории страны. Ежегодно более 70 процентов выпускников кадетских классов поступает в высшие учебные заведения, в том числе в вузы Министерства обороны Российской Федерации и других силовых министерств и ведомств. Накануне Дня Победы о своих родственниках — героях Великой Отечественной, военных династиях, патриотизме и преемственности поколений рассказали кадеты Москвы.

  • Вера и Илья Маричевы, Первый Московский кадетский корпус
Московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи Вера и Илья Маричевы / Фото: Департамент образования и науки Москвы

Брат и сестра Маричевы растут в семье, где «любовь к Отчизне» и «служение Родине» — не просто слова. Их мама и папа носят погоны и с детства воспитывают детей в духе патриотизма и преданности своей стране.

— Моя мама — подполковник полиции. Сейчас она — пенсионер МВД и работает офицером-воспитателем в кадетском корпусе. Отец окончил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации и Московское высшее общевойсковое командное училище. Оба деда — полковники, ветераны МВД. Прадеды воевали в Великую Отечественную. Геннадий Павлович Поляков в годы войны был авиамехаником и ремонтировал двигательные установки, приборное оборудование самолетов и вертолетов, награжден медалями, службу закончил старшим лейтенантом и в мирное время работал преподавателем математики. Василий Андреевич Перепечин дошел почти до Берлина, был ранен и встретил Победу в госпитале. Он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями. Мы с сестрой знаем наших героев по фотографиям и рассказам родителей. Мы ими гордимся, ведь они защитили наше будущее! — рассказал ученик восьмого класса Илья Маричев.

Вера Маричева в этом году заканчивает обучение и собирается поступать в Московский университет МВД России, хочет пойти по маминым стопам.

— Мы учимся в кадетской школе-интернате с седьмого класса. Выпускники получают блестящее разностороннее образование: мы углубленно изучаем историю нашей страны, иностранные языки, обществознание, русский язык, азы военного дела. Что для меня очень важно — в кадетских классах мы стали самостоятельными людьми, несущими ответственность за свои поступки. Я никогда не сомневалась кем буду, когда вырасту, я хочу продолжить семейную династию и служить Отчизне. Всегда помню слова из легендарного фильма: «Есть такая профессия — Родину защищать!». Прадеды, деды и родители — пример для нас. В День Победы 9-го мая мы с родителями обязательно примем участие в акции «Бессмертный полк», — рассказала ученица 11-го «И» класса Вера Маричева.

  • Екатерина Мустакаева, школа № 920
Московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи Кадет Екатерина Мустакаева с офицером-воспитателем Алексеем Хромовым и мамой Елизаветой Кокоревой / Фото: Департамент образования и науки Москвы

В семье кадета восьмиклассницы Екатерины Мустакаевой тоже носят или носили погоны: прапрадед, прадед, папа, мама, бабушка и дядя. Отец Руслан Мустакаев более 20 лет работает в пожарной охране. Начинал с простого пожарного, сейчас он — начальник караула, руководит тушением пожаров и спасает людей. - В День Победы особенно ярко чувствуется связь поколений. 9 мая мы с теплотой и любовью вспоминаем наших родных, свои корни, историю рода. Мой прапрадедушка Кузьма Иванович Ермишин воевал в Первую мировую войну, был в плену. С 1 июля 1941 года прадед участвовал в Первом народном ополчении Киевского района Москвы. В январе 1942 года народное ополчение было расформировано, и он вернулся домой. На фронт его не взяли из-за возраста. Мои прабабушка и бабушка сохранили его медали и фотографии. Прадедушка Федор Георгиевич Смирнов служил в Кремле, воевал в Великую Отечественную. Бабушка во время войны работала на железной дороге. Они вырастили своих детей и внуков настоящими патриотами, готовыми на подвиг. И это не просто красивые слова. Мой дядя Дмитрий Кокорев, брат мамы, был пожарным, он погиб в 2003 году и был посмертно награжден Орденом Мужества. Служение Родине — наше семейное дело. Я поступила в кадетский класс потому, что хочу быть похожей на своих героических родственников, которые и в годы войны, и в мирное время защищали покой простых людей, — поделилась Екатерина Мустакаева.

  • Иван Родин, школа № 1223
Московские кадеты рассказали о выборе профессии и продолжении традиций своей семьи Иван Родин / Фото: Департамент образования и науки Москвы

Семиклассник Иван Родин уже сейчас решил, что после окончания школы будет поступать в военное училище. Примером для Ивана являются прадеды, деды, бабушка, отец, дяди. Общий военный стаж его семьи — более 300 лет.

— Я с детства рос в атмосфере воинского долга и традиций. Отец Евгений Родин несколько раз брал меня с собой в казарму и на учения. Я хочу служить в армии, чтобы продолжить дело моих родных. Учеба в кадетском классе каждый день приближает меня к моей мечте — профессии военного. У нас с ребятами сложилось настоящее кадетское братство. Друзья поддерживают друг друга, помогают в учебе. Особенно интересно изучать историю России, готовить доклады о ее героическом прошлом. Великая Отечественная война — это страшный период для страны: гибель самых достойных, голод. Но это и отвага людей, любящих свою Родину. Мой прапрадед Иван Иванович Колин пропал без вести в боях под Сталинградом, прапрадед Михаил Иванович Быков служил матросом на военном корабле, еще один прапрадед Николай Васильевич Смирнов с войны вернулся в звании полковника, много лет работал директором школы. Дедушка Сергей Николаевич Родин сейчас майор запаса, бабушка Жанна Артуровна — ефрейтор, связист. Отец участвовал в военных операциях за пределами страны, выполнял свой служебный долг. 9 Мая мы собираемся в кругу семьи, рассматриваем фотографии военных лет и вспоминаем наших защитников, — сказал Иван Родин.

Тема патриотизма — одна из основополагающих в кадетском образовании. Кадеты, а их в столице уже более 27 тысяч, ежегодно участвуют в значимых городских мероприятиях, таких как Торжественный марш на Красной площади 7 ноября, Городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений». Ребята несут почетный караул на Посту № 1 у «Огня памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе. Сейчас кадеты и юнармейцы Москвы готовятся к Параду Победы, чтобы 9 мая пройти торжественным маршем по Красной площади, а затем принять участие в акции «Бессмертный полк» вместе со своими друзьями и родными. Оператором проекта «Кадетский класс в московской школе» является Московский центр «Патриот.Спорт».

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