Судьбоносный месяц: ясновидящая Кажетта рассказала, какие знаки зодиака встретят свою любовь в мае

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Последний месяц весны принесет немало положительных эмоций и любовных переживаний. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», какие знаки зодиака встретят свою любовь в мае.

Козерог

Пристегните ремни, прежде чем отправиться в увлекательное любовное путешествие: американские горки вам обеспечены! В мае вы можете испытать весь спектр эмоций: каждое свидание с возлюбленным будет незабываемым.

Не исключено, что у вас обнаружится сразу несколько настойчивых поклонников. Звезды предупреждают: не стоит терять голову из-за амурных приключений. Прислушивайтесь к голосу разума, чтобы выбрать партнера, с которым пойдете по жизни вместе.

Водолей

Май станет непредсказуемым — у вас появится много энергии для реализации желаний. Вы захотите кардинальных изменений и начнете, конечно же, с внешности. Вероятно, толчком к этому станут внутренние перемены.

Водолею слишком тесно в старых рамках — в мае он будет стремиться расширить горизонты и открыть в себе новые грани. Это период активного поиска себя, построения новых планов. Внезапно вы полюбите флирт, станете неравнодушны к романтическим встречам. В конце месяца представителей знака ожидает курортный роман. Отношения, которые начнутся легко, имеют все шансы перерасти в нечто большее.

Овен

Овнам в этом месяце повезет в любовных делах: в их зодиакальном знаке расположилась планета Венера. Если вы еще не обрели свою вторую половину, май может стать для вас судьбоносным месяцем. Действуйте активно, не бойтесь новых знакомств. Мимолетное увлечение может легко перерасти в серьезный роман.

Овны, которые уже находятся в отношениях, в мае перейдут на новый уровень. Скорее всего, вы получите официальное предложение или решитесь на переезд к партнеру. Любые перемены приведут к укреплению ваших отношений.

Дева

Обстоятельства складываются благоприятно для встречи новой любви и заключения брака. В этом месяце, как и на протяжении всего 2022 года, положение Юпитера позволяет реализовать личные планы и встретить вторую половинку. Этот человек станет надежным партнером, рядом с которым ваша жизнь изменится к лучшему.

Вас ждет успех и процветание, вы обретете невероятную популярность. Будьте смелее, чтобы стать настоящим творцом своей судьбы.

Рыбы

В мае вы откроете в себе чувственную натуру и отправитесь на поиски второй половины. Случайное знакомство положит конец вашей одинокой жизни. Потенциальный возлюбленный проявит себя как настоящий романтик: встречи подарят много приятных впечатлений. Доверьтесь судьбе и просто принимайте ухаживания.

Положение планет благоприятно для развития новых отношений: уже к середине лета вы поймете, что все становится серьезным. Появится возможность укрепить ваш союз, перейти в новый статус и стать семьей.

Телец

Ближе к концу месяца вас ожидает бурный роман. Звезды благоприятствуют развитию любовных отношений: шанс, что они закончатся браком, очень высок. Однако торопиться с серьезным решением не стоит: постарайтесь узнать друг друга получше и убедиться, что встретили единомышленника.

Испытайте свои чувства на прочность, прежде чем заключать длительный союз. Например, отправляйтесь в путешествие с элементами экстремального туризма.