Ты, главное, закусывай: с чем нельзя сочетать алкоголь

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Майские каникулы — большой праздник живота, а стало быть, и повышенная нагрузка на организм. «Вечерка» узнала у экспертов, как сохранить здоровье во время и после праздничных застолий.

Конечно, самым вредным и, по мнению врачей, вообще несъедобным продуктом является алкоголь. Но вряд ли на 9 Мая многие из нас удержатся от того, чтобы пропустить «фронтовые 100 граммов».

Перекусите перед первым тостом

— Идеальной дозы алкоголя не существует, — говорит врач-терапевт Ольга Кашубина, — поскольку переработка этанола в основном зависит от индивидуальных особенностей организма. Условно безопасная норма — бокал вина, или пол-литра пива, или пара стопок водки в день. Но кто на праздник ее соблюдает? Также на опьянение влияет количество и тип пищи, которая сопровождает выпивку. Старайтесь как следует закусить до того, как выпьете первую рюмку.

Оптимально перед тостом успеть съесть что-то богатое белками, жирами и клетчаткой, например, порцию салата оливье или кусок мяса с овощами на гарнир, чтобы еда успела хоть чуть-чуть перевариться и всосаться до начала веселья.

Правильные блюда

Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович утверждает: полностью снизить токсичное действие алкоголя на наше тело с помощью закуски нельзя, но можно не усугублять ситуацию.

— Можно выделить пять менее вредных продуктов, которые подойдут для праздничного застолья, — говорит эксперт. — Из горячего это, например, мясные шарики или куриные крылья, которые готовятся без жира, в собственном соку. Салаты я рекомендую сытные, но без жирной заправки.

Например, из отварной курицы и овощей, без майонеза. Соленые закуски советую заменить на сухие крекеры. Также обратите внимание на несоленые орехи: в них довольно много калорий за счет высокого содержания жиров, но это по крайней мере не жиры из масла или майонеза.

Сыры — классическая закуска для вин, но ими можно закусывать и другой алкоголь. Они не настолько жирные, чтобы нанести большой вред желудочно-кишечному тракту и печени. К тому же они хорошо усваиваются.

А если отравился?

Первые признаки того, что дело неладно, — это тошнота, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение, расстройство желудка.

— Нужно прекратить употреблять алкоголь и начать обильно пить чистую воду без газа. Обязательно и немедленно нужно вызывать скорую, если после большого количества алкоголя у человека начинаются сильные боли в пояснице, появляется кровь в рвоте, моче или стуле.

Хриплый кашель, затрудненное дыхание, резкие скачки давления, обморок — все это опасные симптомы, бороться с которыми должны врачи, — советует Савинович.

Если человек, поужинав шашлычком или грибами со сметаной, теряет сознание или у него появляется кровь в рвоте либо стуле, немедленно вызывайте скорую.

С ЧЕМ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ

Фрукты и десерты

Эти быстрые углеводы перерабатываются в первую очередь. Алкоголь, оставаясь непереработанным, оказывает более сильное токсическое воздействие на весь организм, включая мозг, сердце и сосуды.

Жирные продукты

Переработка жирной пищи увеличивает нагрузку на ЖКТ, почки и особенно печень — а они и так выбиваются из сил, пытаясь справиться с алкоголем.

Соленья

Соль вызывает обезвоживание и провоцирует выпивать больше. В итоге вы получаете двойной удар — больше выпиваете и одновременно обезвоживаете ткани, что приводит, например, к разрушению зубов.

Легкие салаты

Овощи и зелень так быстро перерабатываются в желудочно-кишечном тракте, что почти не снижают воздействие алкоголя.