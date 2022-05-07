Эксперты ИТ-отрасли убеждены: Тотального исхода программистов из России не было

Инженер, ведущий ИТ-специалист одного из крупнейших издательств Москвы Евгений Намашко настраивает серверное оборудование / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичном антикризисном марафоне ИТ-компаний принимают участие более 100 организаций. Об этом на днях рассказала пресс-служба столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Руководители этих компаний смоделируют антикризисные планы для работы компаний в новых условиях. Корреспонденты «Вечерней Москвы» расспросили экспертов о работе ИТ-отрасли.

До конца апреля Минцифры РФ рассчитывает направить в правительство России финальную версию поправок к Налоговому кодексу. Эти поправки устанавливают новые требования к аккредитованным ИТ-компаниям, имеющим право на получение различных льгот. Так, к примеру, предлагается снять ограничения по численности сотрудников ИТ-компаний, снизить профильный объем выручки с 90 процентов до 70 и ряд других изменений. Правительство продолжает обсуждать и принимать всевозможные меры поддержки отрасли. Эксперты и представители бизнеса отмечают, что санкции и уход с рынка иностранных компаний — это во многом источник новых возможностей. Для отечественных программистов и разработчиков это повод остаться, а для тех, кто уже успел уехать, — повод вернуться.

Создадим свое

По мнению директора проектного офиса «Развитие технологий» крупной телекоммуникационной компании Любови Симоновой, любой кризис — это открытие новых горизонтов и возможностей для специалистов. Ведь именно им сейчас предстоит занять места иностранных разработчиков, которые на фоне санкций решили уехать из России.

— Я занимаюсь интернетом с 1996 года, когда в стране многим было, мягко говоря, не до этого. Но именно в период кризиса у нас появилось огромное количество профессионалов, которые работали над доступностью современных технологий, создавали инновационные продукты. Многие из них достигли невероятных успехов в ИТ-сфере на сегодняшний день, поэтому я уверена, что сейчас наступят золотые времена для людей, связанных с этим направлением, — рассказывает она.

Любовь Симонова в 1998 году одна из первых в стране разработала канал цифрового вещания. Конечно, тогда этот проект имел колоссальный успех, учитывая, что подобного еще никто не делал. Вспоминая это, женщина подчеркивает, что сейчас специалистам нужно будет думать сразу на несколько шагов вперед.

— Я вижу, что еще до начала этой ситуации многие уже занялись разработкой отечественных аналогов популярных соцсетей. Я считаю это верным направлением, потому что таким образом мы сможем создать свое суверенное интернет-пространство, которое не будет зависеть от внешней обстановки. Более того, правительство сейчас с каждым днем вводит новые меры поддержки для тех, кто хочет работать на наше государство, — подчеркивает Симонова.

Ключевыми пунктами для многих специалистов стали налоговые льготы, освобождение от проверок и выделение субсидий отечественным ИТ-предприятиям в размере до 100 миллионов рублей. Таким образом, сейчас в стране создаются все условия для отечественных разработчиков, которые оказались в трудном положении. Не менее важным стало желание многих российских компаний принять к себе на работу тех сотрудников, которые лишились своего места из-за санкций.

— Вообще в нашей телекоммуникационной компании мы на протяжении последних пяти лет фокусируемся на технологическом рынке и тоже стараемся его поддерживать. У нас уже многие разрабатывают свое программное обеспечение, наша компания поддерживает стартапы, проводит акселераторы и очень часто заключает сотрудничество с самыми интересными и перспективными специалистами. Думаю, в связи с этой ситуацией мы подумаем над тем, чтобы создать дополнительные программы поддержки, — добавляет специалист.

Сам руководитель проектного офиса очень часто встречается с разработчиками и проводит прямые трансляции, где делится своим опытом и рассказывает, как работать в текущих условиях. По ее мнению, это отличная возможность развеять все страхи и сомнения начинающих специалистов, а также донести до них полезную информацию, касающуюся технологической сферы.

Кстати, массового исхода ИТ-специалистов из своей телекоммуникационной компании Любовь Симонова не наблюдает. Напротив, по ее наблюдениям многие сотрудники даже воодушевились и сейчас хотят не только разрабатывать что-то свое, но и работать с новыми партнерами из дружественных государств — Китая, Индии и ОАЭ. А их технологии ничуть не уступают, а порой даже и превосходят американские и европейские.

— Конечно, западным компаниям и уехавшим специалистам очень захочется вернуться. Как минимум потому, что с такими темпами развития у России есть все шансы выйти в мировые лидеры по разработкам новейшего технологического оборудования и программного обеспечения. Я в этом не сомневаюсь, но вернуться уже будет очень и очень сложно, — заключила Симонова.

Тема перегрета

Именно такую формулировку использовал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, высказываясь по поводу тотального бегства айтишников.

— Тема с «бегством» ИТ-специалистов сильно перегрета в медиа. Я не утверждаю, что этой проблемы нет, но ее упорно пытаются накачать в медиа. Не важно, в какой точке пространства находится человек, — главное, что он работает на Россию. Определенное количество отъездов в условную Армению было, но, уверен, многие вернутся, отрегулировав схемы расчетов с контрагентами, — отметил Антон Горелкин.

По его прогнозам, в ближайшие годы индустрия получит «столько денег, сколько не получала никогда».

— Импортозаместить придется многие решения, и, к счастью, речь идет не о смене шильдиков, а о реальной работе. Уверен, что даже скептически настроенные специалисты в такой ситуации с удовольствием захотят поработать на родину, — заключил Горелкин.

Сегодня, чтобы разобраться в том, что происходит в медиасфере, кому верить, а кому нет, где факты, а где домыслы, приходится изрядно напрягаться и перелопачивать тонны и тонны информации. Это касается не только хайповой темы «бегства айтишников», но и в принципе всего информационного пространства. Уже сам факт того, что некоторые источники озвучивают цифры в 100 тысяч уехавших из страны ИТ-специалистов, заставляет задаться резонными вопросами. А было ли вообще столько высококлассных специалистов? А нуждаются ли в таком количестве айтишников зарубежные компании? В умах многих айтишник — это такой человек в очках с ноутбуком, произносящий непонятные слова и очень быстро печатающий. К ИТ-специалистам сегодня нередко относят SMM-ков, менеджеров по продажам программного обеспечения, сотрудников службы поддержки. Эти люди не производят ИТ-контент, к реальной отрасли они не имеют никакого отношения.

Также не следует забывать о свободе передвижения. Зачастую условному программисту не нужно ходить в офис и сидеть там «с девяти до пяти». Он может быть сотрудником отечественной компании, но при этом работать оттуда, откуда ему нравится.

И, наконец, почему-то принято считать «поголовье» отечественных айтишников, работающих на зарубежные компании. Но никто не считает зарубежных специалистов, работающих на наши. Ведь не важно, по сути, на каком языке ты говоришь — программируешь ты на международном.

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Почетный работник ИТ

Сегодня в городских компаниях работают более 630 тысяч специалистов сферы ИТ. По данным Департамента информационных технологий Москвы, каждая пятая вакансия так или иначе связана с информационными технологиями.

— Работа в ИТ — это ответственный труд, который порой требует круглосуточной вовлеченности, а без стабильной связи сегодня невозможен ни один городской процесс и ни один сервис. Технологии применяются абсолютно во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы, а удобные цифровые сервисы уже стали неотъемлемой частью жизни москвичей, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В конце марта депутаты Мосгордумы внесли изменения в статью 11 городского закона «О наградах и почетных званиях города Москвы», утвердив тем самым новое звание — «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы».

— За каждым удобным приложением или сервисом стоит труд конкретных людей: связистов, разработчиков, дата-сайентистов, тестировщиков, специалистов в сфере информационной безопасности. Почетное звание поможет отметить их вклад в развитие Москвы, — подчеркнул Эдуард Лысенко.

По мнению депутатов Мосгордумы, новое звание станет не только знаком уважения и поощрением от города, но станет еще и стимулом для дальнейшего развития и плодотворного труда ИТ-специалистов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам 2021 года доля предложений для специалистов в сфере ИТ и Телеком составила 22 процента от всех открытых вакансий на рынке труда в Москве. Всего с 2019 по 2021 годы количество вакансий в этих сферах выросло на 36 процентов. В Москве сегодня сосредоточено 2/3 российской IT-отрасли. Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте столицы составляет 6 процентов. Число специалистов данной сферы, занятых в московских компаниях, по итогам 2021 года превысило 630 тысяч человек.

Андрей Крылов, генеральный директор HR-сервиса Skillaz:

— Изначально наше поколение воспитывалось так, что мы мобильны, можем вести бизнес во всех странах мира, постоянно путешествовать. Но потом пришла пандемия, которая подтвердила, что формат полностью удаленной работы не позволяет решать серьезные задачи. Сейчас популярен термин «гибридный офис», когда часть людей присутствует в офисе, часть работает удаленно. В этом плане ребята, которые уехали, признали, что готовы брать на себя лишь маленькие задачи, в частности, иностранных компаний.

Поэтому я ожидаю возврата большого количества людей, но возврат этот возможен лишь при правильной постановке задачи. Ни в коем случае нельзя повторять ушедшие западные компании. Большинство продуктов, которые они предлагали, морально и технически устарели. У нас же есть возможность делать что-то, что в перспективе займет лидирующие позиции в мировом сообществе.

Андрей Черногоров, основатель платформы Bidzaar:

— Дефицит кадров есть и был. Он связан с объемом цифровой трансформации, которая происходит в России и в мире. Потребность в айтишниках идет по возрастающей. Раньше мы наблюдали достаточно сильное давление на спрос со стороны всего мира. Из-за дисбаланса курсов и того, что у западных компаний более легкий доступ к капиталам, они могли платить высокие зарплаты, по сравнению с нашим регионом. Российским компаниям было тяжело с ними конкурировать.

Громкие уходы компаний, которые в России только как вендоры имели порядка 60 миллиардов рублей в год, по сути, разогревали спрос на специалистов. При этом добавленная стоимость уходила из России. Теперь за счет возврата добавленной стоимости мы сможем позволить себе финансировать своих специалистов, занимать их интересными задачами.

Михаил Грибов, управляющий партнер группы компаний IT Expert:

— Чтобы решить кадровую проблему, нужно уделить особое внимание образованию. Мы обсуждали, почему студенты не идут на айтишные специальности, как привлекать реальных экспертов с опытом к преподаванию в университетах. На многие из этих вопросов сейчас ответов нет, но мы считаем, что крупные компании могут сформировать этот кадровый потенциал. Для этого необходима дополнительная инвестиционная поддержка. Отрасль благодарна мерам, которые приняло правительство, но мы пока там не увидели субсидий для компаний, которые занимаются ИТ-образованием.