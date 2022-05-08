Какую военную технику и авиацию покажут на Параде Победы 9 мая

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Парад Победы состоится традиционно 9 мая, и на Красной площади вся страна сможет увидеть главные достижения военно-промышленного комплекса России.

— В этом году в параде будут задействованы танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронемашины «Тайфун-К», «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», — рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков. — Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г».

Комплексы ПВО С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», пусковые установки ПГРК «Ярс», робототехнические комплексы «Уран-9» и перспективные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» пройдут по Красной площади.

Подготовка к параду — это всегда трудоемкая работа тысяч людей. Расчеты прошли слаживание и тщательную подготовку как в местах постоянной дислокации, так и на полигоне в Алабине. Для парада отбираются только самые лучшие военнослужащие, владеющие боевой техникой.

«Ярс»: никаких компромиссов

Стратегический межконтинентальный комплекс «Ярс» — часть ядерного щита России. Для «Ярса» не нужна специальная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют пройти между деревьями, и может быть развернут в боевое положение в считаные минуты.

Убийца авианосцев

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 изначально предназначался для нанесения ударов по авианосным группам. При этом он способен с успехом выполнять и другие задачи. Боевой дебют этих машин состоялся во время операции ВКС в Сирийской Республике. Прицельно-навигационная система «Гефест», установленная на самолетах, обеспечивает точность применения обычных бомб как высокоточных. Эти машины наносили удары по территории завода «Азовсталь».

Ту-22М3 / Фото: Минобороны РФ

«Иноходец»: беспилотный убийца

Боевой дебют российского беспилотника тоже состоялся в Сирии. К моменту начала специальной операции на Украине его возможности возросли. БПЛА может барражировать в воздухе до суток и летать на расстояние до 250 километров от базовой станции.

«Инскандер»: неуловимый мститель

Семейство оперативно-тактических ракет «Искандер» способно преодолевать современную систему противоракетной обороны. С их помощью был нанесен удар по торговому центру в Харькове, который использовался как склад военной техники и укрытие для установок «Град». Бьющий на несколько сотен километров, он дает понять, что противник не может чувствовать себя безопасно даже в тылу.

Легендарный «Урал»

Т-72Б3 — эти боевые машины стали широко известны благодаря участию в «Танковом биатлоне». Но успешны они не только в военном спорте, но и на поле боя. Новейшие модификации этих боевых машин оборудованы противокумулятивными экранами, автоматизированной коробкой передач, цифровым дисплеем, телевизионной камерой заднего обзора. «Уралы» сегодня успешно участвуют в операции по денацификации Украины.

Точка опоры

МиГ-29СМТ — это ударный самолет, самая совершенная на сегодняшний день модификация легендарной машины МиГ-29. Во время специальной военной операции на Украине этот самолет успешно использовался для ударов по наземным целям и противовоздушной обороны войск. Эти самолеты успешно поразили несколько украинских боевых самолетов, в том числе и в воздушных боях.

Фото: Минобороны РФ

Ночные охотники

Группа вертолетов Ми-28МН примет участие в воздушной части парада. Сегодня они наводят ужас на украинских националистов, уничтожая укрепления и технику ночью, когда враг не подозревает об их присутствии. Вертолеты оснащены современным комплексом управляемого вооружения и навигационным оборудованием для действий в любое время суток.

Тульский «Панцирь»

Зенитные комплексы «Панцирь-С» использовались для защиты авиабазы Хмеймим от малогабаритных дронов. «Панцири» прикрывают войска на марше и стационарные объекты в тылу. По воздушным целям комплекс может отработать и автоматическими пушками.

Робот идет в атаку!

Боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Вооружение включает в себя автоматическую пушку, управляемые ракеты «Атака», а также реактивные огнеметы «Шмель».

«Солнцепек»: без шансов

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» — новое слово в системах залпового огня. «Солнцепек» наводил ужас на террористов в Сирии, а сегодня успешно денацифицирует вооруженные формирования киевского режима. Главная «фишка» машины — в применяемых боеприпасах, действие которых основано на распылении и мгновенном воспламенении горючей смеси, которая проникает в закрытые помещения, не оставляя шансов врагу.

Фото: VectorkeL

Встреча с мощным «Тигром»

Благодаря модульной конструкции бронеавтомобиль «Тигр» может нести линейку вооружения от пулеметов до зенитных ракет, «Тигры» нашли применение в разведке, транспортировке разведчиков и эвакуации раненых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Нагорный, начальник Главного штаба Юнармии:

— Участие в параде Победы для ребят из движения Юнармия успело стать почетной традицией. К усиленным тренировкам мы приступили за несколько месяцев. Не каждому выпадает такой шанс, поэтому для ребят это прежде всего огромная честь. Повод еще раз поблагодарить ветеранов за мирное небо, за возможность спокойно жить, работать и учиться.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ

Крылатые ракеты «Калибр» стали самым ярким символом спецоперации на Украине. Дальность их полета остается секретом, но боевое применение их неприятно удивило противника. Достигать целей могут даже ракеты, запущенные из акватории Каспийского моря. Но суперпрорывом стал пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Ракета способна поражать цели на больших расстояниях, используя различные траектории. Уникальные характеристики МБР позволяют преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Как подчеркнул президент Владимир Путин, «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.