Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помнит каждый: акции «Бессмертный полк» исполняется десять лет

Алексей Хорошилов

Сюжеты: 

День Победы Эксклюзивы ВМ
Общество
Помнит каждый: акции «Бессмертный полк» исполняется десять лет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Десять лет исполняется в этом году акции «Бессмертный полк». В преддверии шествия Московская торгово-промышленная палата открыла тематическую выставку.

9 Мая, в День Великой Победы, впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Но не везде — в некоторых регионах России сохраняется сложная эпидемическая обстановка.

— Мы сегодня подтверждаем, что шествие «Бессмертного полка России» в этом году пройдет по улицам городов и весей, по площадям. Мы сможем плечом к плечу с вами пройти в этом строю, неся портреты любимых героев-освободителей, спасших мир от нацизма в далеком 1945 году, — сказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

В Москве марш «Бессмертного полка» начнется в 15:00. Информация о маршруте появится на официальном сайте проекта. Уже сегодня россияне готовятся к акции, ищут информацию о своих родственниках, реставрируют портреты. Нет в России семьи, где б не памятен был свой герой...

Тишина над седыми болотами,

Белый лес на морозе застыл.

Отделеньями, взводами, ротами

К немцу мы пробиралися в тыл.

Этими строками начинается стихотворение, написанное Николаем Фигуровским в 18 лет. На фронт он ушел добровольцем еще в 17. Зрение у юного тогда еще Николая было очень плохое, поэтому ему пришлось вызубрить таблицу окулиста, чтобы пройти медкомиссию. Он попал в роту автоматчиков, через три месяца получил два пулевых ранения и тяжелую контузию, долго лежал в госпитале, практически потерял слух. Дослуживал в погранвойсках, охранял тыл, демобилизовался в 1946 году, после чего поступил во ВГИК, стал режиссером и сценаристом.

Самый известный фильм, снятый по его сценарию, — «Когда деревья были большими». Сегодня юношескую фотографию Николая Николаевича Фигуровского и его стихотворение можно увидеть на выставке в Московской торгово-промышленной палате.

— Победы не может быть без победителей, — отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, открывая экспозицию. — Акция «Бессмертный полк» — великая вещь, которая сплотила наше население. Мы считаем, что «Бессмертный полк» может и должен быть в нашей памяти каждый день, поэтому предложили сотрудникам принести материалы о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Помнит каждый: акции «Бессмертный полк» исполняется десять лет Сергей Зверкин и Валерия Федотова были на самоизоляции из-за коронавируса, память героев они почтили дома / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Директор департамента информационной политики МТПП Николай Фигуровский говорит, что его отец, как и многие фронтовики, о войне вспоминать не любил. И его дед — тоже.

— Дед мой с Украины, с Донбасса. Воевал в артиллерийской разведке, два ордена Красной Звезды, — рассказывает Фигуровский.

Готовя материалы к выставке, он нашел выписку из одного из наградных листов своего деда Серафима Константиновича Матвиенко.

«<…> В этих боях тов. Матвиенко лично обнаружил семь станковых пулеметов, два орудия ПТО и четыре ручных пулемета, которые вели огонь с окон домов. <…> Тов. Матвиенко, приняв бой, после того, как убил двух немцев, шесть взял в плен».

— Он тихий был, интеллигентный, не скажешь, что способен на такое, — говорит Фигуровский. — Другие люди были. Титаны.

Выставка в МТПП расширяется с каждым днем. Сотрудники палаты продолжают приносить материалы о воевавших в Великую Отечественную родственниках.

ЦИФРА

215 000 историй московских участников Великой Отечественной войны хранится сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

ПЕРВАЯ АКЦИЯ

  • Впервые шествие с портретами ветеранов войны и тыла прошло в Томске 9 мая 2012 года. В нем участвовали более шести тысяч человек.
  • 9 мая 2013 года «Бессмертный полк» прошел в 120 городах и селах России. Число участников в разных населенных пунктах варьировалось от пяти до 20 тысяч человек.
  • В 2014-м почтить память своих предков вышли более полумиллиона человек в России и других странах. К маю 2015 года к полку присоединились Норвегия, Ирландия, Эстония, Азербайджан, Ливан, Республика Корея, США, Германия, Австрия.
  • В 2016-м в День Победы «Бессмертный полк» прошел в России и 44 странах. Число людей, которые выходили по всему миру на улицы с портретами своих родственников-героев, оказалось настолько велико, что организаторы полка отказались от подсчетов общего числа участников акции.
  • В 2020 и 2021 годах марши «Бессмертного полка» отменили из-за пандемии коронавируса. Акция проходила в онлайн-формате.

СПРАВКА

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» бесплатно помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Для этого нужно принести материалы о родственнике в центр госуслуг, их отсканируют и разместят в электронной книге памяти. Оригиналы сразу вернут владельцу.

память «Бессмертный полк» История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте