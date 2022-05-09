Помнит каждый: акции «Бессмертный полк» исполняется десять лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Десять лет исполняется в этом году акции «Бессмертный полк». В преддверии шествия Московская торгово-промышленная палата открыла тематическую выставку.

9 Мая, в День Великой Победы, впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. Но не везде — в некоторых регионах России сохраняется сложная эпидемическая обстановка.

— Мы сегодня подтверждаем, что шествие «Бессмертного полка России» в этом году пройдет по улицам городов и весей, по площадям. Мы сможем плечом к плечу с вами пройти в этом строю, неся портреты любимых героев-освободителей, спасших мир от нацизма в далеком 1945 году, — сказал сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

В Москве марш «Бессмертного полка» начнется в 15:00. Информация о маршруте появится на официальном сайте проекта. Уже сегодня россияне готовятся к акции, ищут информацию о своих родственниках, реставрируют портреты. Нет в России семьи, где б не памятен был свой герой...

Тишина над седыми болотами,

Белый лес на морозе застыл.

Отделеньями, взводами, ротами

К немцу мы пробиралися в тыл.

Этими строками начинается стихотворение, написанное Николаем Фигуровским в 18 лет. На фронт он ушел добровольцем еще в 17. Зрение у юного тогда еще Николая было очень плохое, поэтому ему пришлось вызубрить таблицу окулиста, чтобы пройти медкомиссию. Он попал в роту автоматчиков, через три месяца получил два пулевых ранения и тяжелую контузию, долго лежал в госпитале, практически потерял слух. Дослуживал в погранвойсках, охранял тыл, демобилизовался в 1946 году, после чего поступил во ВГИК, стал режиссером и сценаристом.

Самый известный фильм, снятый по его сценарию, — «Когда деревья были большими». Сегодня юношескую фотографию Николая Николаевича Фигуровского и его стихотворение можно увидеть на выставке в Московской торгово-промышленной палате.

— Победы не может быть без победителей, — отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, открывая экспозицию. — Акция «Бессмертный полк» — великая вещь, которая сплотила наше население. Мы считаем, что «Бессмертный полк» может и должен быть в нашей памяти каждый день, поэтому предложили сотрудникам принести материалы о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Сергей Зверкин и Валерия Федотова были на самоизоляции из-за коронавируса, память героев они почтили дома / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Директор департамента информационной политики МТПП Николай Фигуровский говорит, что его отец, как и многие фронтовики, о войне вспоминать не любил. И его дед — тоже.

— Дед мой с Украины, с Донбасса. Воевал в артиллерийской разведке, два ордена Красной Звезды, — рассказывает Фигуровский.

Готовя материалы к выставке, он нашел выписку из одного из наградных листов своего деда Серафима Константиновича Матвиенко.

«<…> В этих боях тов. Матвиенко лично обнаружил семь станковых пулеметов, два орудия ПТО и четыре ручных пулемета, которые вели огонь с окон домов. <…> Тов. Матвиенко, приняв бой, после того, как убил двух немцев, шесть взял в плен».

— Он тихий был, интеллигентный, не скажешь, что способен на такое, — говорит Фигуровский. — Другие люди были. Титаны.

Выставка в МТПП расширяется с каждым днем. Сотрудники палаты продолжают приносить материалы о воевавших в Великую Отечественную родственниках.

ЦИФРА

215 000 историй московских участников Великой Отечественной войны хранится сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

ПЕРВАЯ АКЦИЯ

Впервые шествие с портретами ветеранов войны и тыла прошло в Томске 9 мая 2012 года. В нем участвовали более шести тысяч человек.

9 мая 2013 года «Бессмертный полк» прошел в 120 городах и селах России. Число участников в разных населенных пунктах варьировалось от пяти до 20 тысяч человек.

В 2014-м почтить память своих предков вышли более полумиллиона человек в России и других странах. К маю 2015 года к полку присоединились Норвегия, Ирландия, Эстония, Азербайджан, Ливан, Республика Корея, США, Германия, Австрия.

В 2016-м в День Победы «Бессмертный полк» прошел в России и 44 странах. Число людей, которые выходили по всему миру на улицы с портретами своих родственников-героев, оказалось настолько велико, что организаторы полка отказались от подсчетов общего числа участников акции.

В 2020 и 2021 годах марши «Бессмертного полка» отменили из-за пандемии коронавируса. Акция проходила в онлайн-формате.

СПРАВКА

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» бесплатно помогут москвичам составить анкету ветерана и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка». Для этого нужно принести материалы о родственнике в центр госуслуг, их отсканируют и разместят в электронной книге памяти. Оригиналы сразу вернут владельцу.