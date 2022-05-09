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Ветеран Георгий Ежов: Всю жизнь я учил молодежь не ставить себя выше других

Павел Воробьев

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Общество
Ветеран Георгий Ежов: Всю жизнь я учил молодежь не ставить себя выше других
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Петрович Ежов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Ежов в преддверии Дня Победы рассказал «Вечерней Москве» о патриотизме своего поколения и о том, чему нужно учить молодежь.

Георгий Петрович всегда радуется гостям. Он не стал надевать китель с наградами для фото — поскромничал. Да и часто переодеваться сложно — здоровье уже не то. Ветеран уже плохо слышит, зрение сильно упало, но он усаживается в кресло, чтобы передать свои воспоминания будущим поколениям.

— Я родился в Ленинграде, все детство там провел. Папа мой был офицером. Ему предлагали перевестись в Москву, но он почему-то долго отказывался от переезда, — говорит Георгий Петрович. — Отец перебрался в столицу в мае 1941 года, перед самой войной. Сам Ворошилов подписал приказ о его переводе.

А спустя месяц фашисты напали на Советский Союз. Георгию было 15 лет.

— Мы с мамой еще оставались в Ленинграде. Помню, на улицах все говорили, что война будет короткой, мол, наши ребята сейчас на границе развернут фашистов обратно, — рассказывает Георгий Ежов. — Так мы и жили с мамой. А в конце лета папа приехал из Москвы и забрал нас с собой. Сказал, что он сильно скучает без семьи. Через пару недель немцы прорвались к Ленинграду и замкнули кольцо вокруг города...

Оказавшись зимой 1941 года в эвакуации, Георгий в свои 15 лет продолжил учиться. Однако война накладывала свой отпечаток и на школьную программу: многие предметы преподавали скуднее, чем в мирное время, зато ребят учили обращаться с трактором и с пулеметом Максима.

Уже тогда, в 15 лет, Георгий Ежов ходил в военкомат как на работу. Просился на фронт.

— Мне просто хотелось хоть чем-то помочь. Люди гибнут, а я школьные учебники листаю... — вспоминает ветеран. — Но мне отказывали, слишком молодой был. И все равно я добился своего — в 1942 году мне все-таки дали направление в военно-морскую спецшколу.

Но, попав туда, Георгий сильно заболел. Несколько месяцев он находился на грани жизни и смерти. Его выходила госпитальная медсестра, тоже ленинградка.

— В итоге я выздоровел и отправился в «учебку», — говорит ветеран, — а на фронт попал только в 1944 году. Был сапером-взрывником в Прибалтике, разминировал освобожденный Таллин, побережье и порты Финского залива. Там я и встретил Победу. Мы салютовали в воздух из всего имевшегося оружия.

Сколько счастья было! После войны с подачи армейского начальства Ежов попал в Институт военных переводчиков, стал изучать персидский язык. Потом окончил Институт востоковедения и почти полвека посвятил работе в Иране и Афганистане.

— Я учил молодежь быть понимающими, никогда не считать себя выше других. Это самое главное, — задумчиво говорит Георгий Ежов.

ДОСЬЕ

Георгий Ежов родился 26 апреля в 1925 году в Ленинграде. В 18 лет попал на фронт. После войны окончил Институт востоковедения, в 1950–1970-х годах работал в Иране и Афганистане. Занимался программами экономики этих стран, а также вопросами оказания им технической по мощи. Более 20 лет преподавал в МГУ имени Ломоносова, удостоен звания почетного преподавателя. Автор трех научных монографий и более 200 научных статей по востоковедению.

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