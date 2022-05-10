У подвига женское лицо: как женщины–военврачи спасают на передовой раненых солдат
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Прапорщику Екатерине Ивановой и лейтенанту Вооруженных сил России Марии Мирошниченко вручили медали «За отвагу». Девушки спасли раненых во время обстрела украинскими нацистами санитарной машины.
По медикам били прицельно
Военные врачи Екатерина Иванова и Мария Мирошниченко лежат в одной из палат Центрального военного клинического госпиталя столицы. В медучреждение девушки попали после ранений, которые они получили во время спасения солдат из горящей санитарной машины, в которую попал один из снарядов, выпущенных украинскими военными.
Это было 28 февраля, в самом начале спецоперации, украинцы мощно обстреляли колонну российских военнослужащих вблизи населенного пункта Чуповка.
— Колонну нашего медицинского отряда расстреляли из минометов. На машинах были красные кресты, нацисты били прицельно по ним. От санитарного автомобиля осталась одна стенка, — рассказала журналистам военная медсестра Мария Мирошниченко, лейтенант-ординатор хирургического отделения Кантемировской дивизии.
Водитель погиб сразу. Мария и Екатерина, получившие осколочные ранения, бросились вытаскивать из горящей машины раненых. Четверых Мария вынесла из-под перекрестного огня и тем самым спасла им жизнь. А прапорщик Екатерина Иванова накрыла собой тяжело раненого солдата. Во время обстрела часть осколков Екатерина приняла на себя и получила серьезные ранения.
Все медикаменты, которые находились в транспорте, сгорели.
Вернемся в строй!
В течение долгих трех дней, поясняет Мария, девушки вместе с другими военными пробирались по украинской территории к российской базе. Им удалось найти фельдшерский пункт, где им перевязали раны.
В Центральном военном клиническом госпитале министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Екатерине Ивановой и Марии Мирошниченко высокую госнаграду. После этого он обнял девушек и поблагодарил за храбрость. Военные врачи ему ответили, что, поправившись, вернутся в строй.
Чтобы защищать справедливость
— Машенька, как называли ее всегда одноклассники, — светлая девушка, — рассказала «ВМ» Ирина Тилик, завуч школы № 1 города Ардон Республики Северная Осетия, где училась Мария.
Она окончила с отличием Северо-Осетинскую медицинскую академию. Потом продолжила учиться в Научном центре Бакулева и мечтала стать сердечно-сосудистым хирургом.
— Знакомые говорили ей, что лучше выбрать специальность, которая приносит материальный доход. Но у Марии была цель — спасать людей, — поделились в пресс-службе медучреждения.
Екатерина окончила медицинский колледж Белгородского государственного университета. Потом заключила контракт на военную службу и уехала в Наро-Фоминск.
— В ней удивительным образом сочетаются девичья улыбчивость и стремление защищать справедливость, — говорит преподаватель акушерства и гинекологии колледжа Светлана Бухарина.