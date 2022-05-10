У подвига женское лицо: как женщины–военврачи спасают на передовой раненых солдат

Прапорщику Екатерине Ивановой (слева) и лейтенанту Вооруженных сил РФ Марии Мирошниченко (на заднем плане) министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) вручил медали «За отвагу» / Фото: Скриншот Минобороны РФ

Прапорщику Екатерине Ивановой и лейтенанту Вооруженных сил России Марии Мирошниченко вручили медали «За отвагу». Девушки спасли раненых во время обстрела украинскими нацистами санитарной машины.

По медикам били прицельно

Военные врачи Екатерина Иванова и Мария Мирошниченко лежат в одной из палат Центрального военного клинического госпиталя столицы. В медучреждение девушки попали после ранений, которые они получили во время спасения солдат из горящей санитарной машины, в которую попал один из снарядов, выпущенных украинскими военными.

Это было 28 февраля, в самом начале спецоперации, украинцы мощно обстреляли колонну российских военнослужащих вблизи населенного пункта Чуповка.

— Колонну нашего медицинского отряда расстреляли из минометов. На машинах были красные кресты, нацисты били прицельно по ним. От санитарного автомобиля осталась одна стенка, — рассказала журналистам военная медсестра Мария Мирошниченко, лейтенант-ординатор хирургического отделения Кантемировской дивизии.

Водитель погиб сразу. Мария и Екатерина, получившие осколочные ранения, бросились вытаскивать из горящей машины раненых. Четверых Мария вынесла из-под перекрестного огня и тем самым спасла им жизнь. А прапорщик Екатерина Иванова накрыла собой тяжело раненого солдата. Во время обстрела часть осколков Екатерина приняла на себя и получила серьезные ранения.

Все медикаменты, которые находились в транспорте, сгорели.

Вернемся в строй!

В течение долгих трех дней, поясняет Мария, девушки вместе с другими военными пробирались по украинской территории к российской базе. Им удалось найти фельдшерский пункт, где им перевязали раны.

В Центральном военном клиническом госпитале министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Екатерине Ивановой и Марии Мирошниченко высокую госнаграду. После этого он обнял девушек и поблагодарил за храбрость. Военные врачи ему ответили, что, поправившись, вернутся в строй.

Чтобы защищать справедливость

— Машенька, как называли ее всегда одноклассники, — светлая девушка, — рассказала «ВМ» Ирина Тилик, завуч школы № 1 города Ардон Республики Северная Осетия, где училась Мария.

Она окончила с отличием Северо-Осетинскую медицинскую академию. Потом продолжила учиться в Научном центре Бакулева и мечтала стать сердечно-сосудистым хирургом.

— Знакомые говорили ей, что лучше выбрать специальность, которая приносит материальный доход. Но у Марии была цель — спасать людей, — поделились в пресс-службе медучреждения.

Екатерина окончила медицинский колледж Белгородского государственного университета. Потом заключила контракт на военную службу и уехала в Наро-Фоминск.

— В ней удивительным образом сочетаются девичья улыбчивость и стремление защищать справедливость, — говорит преподаватель акушерства и гинекологии колледжа Светлана Бухарина.