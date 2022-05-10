Саперы очистили поля от мин, оставленных националистами

Российские саперы занимаются разминированием поселка Каменка Харьковской области. Отступающие украинские националисты оставили в этом населенном пункте артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные мины, в том числе иностранного производства / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным жителям.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, подразделения Народной милиции ЛНР вместе с нашими войсками зачистили от украинских националистов населенный пункт Попасная. Он имеет стратегически важное значение — это крупный транспортный узел для перевозки снаряжения и боеприпасов. После взятия Попасной силы ЛНР вышли на административную границу республики.

Кроме того, Игорь Конашенков заявил, что в ходе воздушного боя в Харьковской области сбит украинский самолет СУ-25.

— Авиация РФ за ночь поразила 16 районов сосредоточения военной техники ВСУ. Средства ПВО РФ в течение ночи сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету «Точка-У» над территорией ДНР, — сказал Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения боевой техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Николаев и Мирный Николаевской области. В результате ударов выведено из строя 53 единицы военной техники. Тем временем националисты продолжают обстреливать Донецк. Снаряд РСЗО «Ураган» с кассетным боеприпасом попал вчера в жилой дом на улице Петровского. В Штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что в результате обстрела ранены два человека.

За минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских националистов повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, Горловке, Макеевке и Донецке. Сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 20 пожаров, которые возникли в местах попадания снарядов. А всего за прошедшие сутки сотрудники МЧС республики 50 раз привлекались для оказания помощи населению.

Российские саперы завершили разминирование поселка Каменка Харьковской области, добавили в Минобороны РФ. Перед отступлением военные ВСУ заминировали улицы и дороги в окрестностях поселка.

— Российские саперы обнаружили артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства. При этом военные инженеры разминировали сельхозугодья. Сельскохозяйственная техника может выходить в поля без опасений быть подорванной на минном «шлагбауме», — добавили в Минобороны России.

Автоколонна очередного гуманитарного конвоя МЧС РФ доставила в Луганск продукты и предметы первой необходимости, рассказали в МЧС Луганской Народной Республики.

— Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из восьми автомобилей плюс одна машина сопровождения, доставил в Луганск продукты питания, предметы первой необходимости, подгузники, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, очередная гуманитарная помощь прибыла в ДНР и на Украину. Туда доставили 350 тонн груза, сообщили в пресс-службе российского МЧС.

За минувшие сутки власти ДНР эвакуировали из Мариуполя в пункт размещения в Безыменном 400 человек, включая 70 детей, рассказали в Штабе территориальной обороны республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол России в США:

— Наша страна всегда выступала за создание системы равной безопасности. Но справедливые и обоснованные требования России о гарантиях безопасности никто на Западе слышать не захотел. Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе. Мы не смогли оставить Донбасс на растерзание неонацистам. Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера.