Мир наизнанку: психологи объяснили, как работает провокация в Сети

Рабочий демонтирует Монумент боевой славы советских Вооруженных сил, установленный во Львове в 1970 году в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне / Фото: РИА Новости

Общественная палата РФ на прошедшей недавно пресс-конференции обнародовала итоги мониторинга информационных фейков, распространяемых в интернете на фоне проведения спецоперации на Украине и антироссийских санкций. По словам экспертов, виртуальное пространство превратилось в главное поле битвы за ментальность российского общества. Поэтому уметь противостоять негативному влиянию извне сегодня нужно каждому, особенно пользователям соцсетей.

Констатация безобидного, на первый взгляд, факта: 42 процента интернет-пользователей уверены, что знакомиться в сети значительно проще, чем лично. А 69 процентов респондентов считают общение в режиме онлайн безопаснее, чем в реальном мире. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного аналитиками российских соцсетей.

— Удивляться нечему: с начала нынешнего века, когда начали развиваться цифровые возможности связи, мы привыкли к быстрой коммуникации, — комментирует социолог Алексей Егоров. — А со временем и благодаря новым технологиям многие полюбили открывать для себя иные, лучшие миры, все глубже погружаясь в иллюзию, что виртуальность даст счастья каждому даром, никого не оставив обиженным.

Сеть, стремительно развиваясь, из площадки для демонстраций любимых котиков и хобби постепенно трансформировалась в бескрайнее поле интерпретаций реальных личностей, а также фактов и суждений. Стало модно производить впечатление, не стесняясь искусственно приукрашивать различные аспекты своей настоящей жизни, а заодно, выдавая себя за знатоков, и порой очень агрессивно навязывать другим свое мнение. Но пребывающий в «виртуальной нирване» — легкая добыча для манипуляций и провокации. Сегодня интернет стал благодатной почвой для попытки агрессивно повлиять на наше мировоззрение, а соцсети — мощнейшим для этого инструментом.

Бои без правил

По мнению экспертов, изучающих развитие цифрового пространства, подготовка к информационной войне, которая сегодня раскручивается по всем фронтам, велась годами, в том числе и с учетом «обработки» пользователей социальных сетей, постепенно втягивая их в некомфортную зону конфликтов, споров и деструктивных дискуссий.

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— Мы попались в эту ловушку именно потому, что привыкли общаться в онлайне расслабленно и безо всяких опасений, о чем, собственно, и свидетельствуют результаты опроса, — полагает социальный психолог Илья Суровцев. — Многие думают: не нравится собеседник — отправлю в игнор, не понимая, что тут же придут другие, использующие новейшие технологии воздействия на человеческое сознание. Если «крючок» провокации на конфликт закинут, соскочить с него не так просто, как кажется.

«Всплеск популярности провокационных, оскорбляющих и разжигающих рознь высказываний в Рунете пришелся на 2020–2021 годы», — говорится в справке, подготовленной Российским агентством правовой и судебной информации. По мнению аналитиков, именно тогда лодка раскачивалась ситуацией с пандемией. И без того нестабильная, тревожная ситуация усугубилась расколом людей на привитых и непривитых, на готовых соблюдать ограничительные меры и на их ярых противников.

— Сейчас главная тема дискуссий в сети — события на Украине, — говорит конфликтолог Сергей Самаренкин. — И тут провокации развиваются как по нотам: комментарии, точки зрения, всевозможные дискуссии, правда и откровенная ложь рвут на части нервные клетки желающих общаться в режиме онлайн. Чтобы вас не втянули в сетевые разборки и не обработали информационными взбросами фейков, нужно иметь представление, что происходит в сети и кто там просто общается, а кто «работает» над разжиганием агрессии.

Как раз об этом, в частности, рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина на пресс-конференции, посвященной итогам мониторинга фейков, распространяемых Западом в ходе информационной войны против России.

По ее словам, с начала спецоперации на Украине в социальных сетях и СМИ распространено 5,4 миллиона фейков различного свойства о Вооруженных силах России, о нашей стране и ее гражданах. Командой экспертов из сферы диджитал, ИТ и маркетинговых коммуникаций обработано свыше 240 миллионов (!) публикаций и комментариев в социальных сетях. Подсчитано: на распространение дезинформации против России и различных насильственных призывов уже потрачено 1 миллиард 150 миллионов долларов США. Ежедневно на произведение и продвижение деструктивного контента тратится от 21 до 24 миллиона долларов. Так, только на создание фейков о трагических событиях в украинской Буче за несколько дней потрачено более 46 миллионов долларов.

— Более шести тысяч ИТ-специалистов с территорий России, Белоруссии, Польши, Украины и ряда других стран принимают участие непосредственно в реализации этой компании, — отметила Екатерина Мизулина. — И их число постоянно растет. К распространению дезинформации подключены и крупнейшие иностранные медиаагентства.

Директор Лиги безопасного интернета также отметила, что вопрос, как отличить фейк от верифицированных источников, — один из самых ключевых.

— Оригинал всегда лучше пересказа, — говорит эксперт. — Поэтому надо искать первоисточник и проверять, насколько ему можно доверять. Важно уточнять взаимосвязь между источниками, не являются ли они партнерской сетью. Как правило, разнообразие фейковых сообщений очень низкое, практически постоянно публикуются перепосты. У настоящей новости много участников и свидетелей, они по-разному описывают, что произошло. Проверять надо как факты, так и цитаты, а также обращать внимание на суть, смысл сообщения, а не на мелкие детали, которых много в фейках для отвлечения внимания и придачи «достоверности». Особое внимание необходимо уделить защите детей от нежелательного контента.

Время думать

Неконтролируемое использование информационного контента грозит развитию цифрового аутизма, утверждают эксперты.

— Это состояние, при котором частый посетитель соцсетей теряет способность поддерживать длительный психологический контакт с родными и близкими в реальной жизни, — объясняет психолог Илья Суровцев. — Людей перестает интересовать собственный внутренний мир, он легко заменяет настоящие связи на виртуальных «попутчиков». Многие из таких навязчивых «друзей» превращаются в «гуру», подчиняя волю, образ мысли человека.

Еще в 1997 году количество экранного времени сетевых пользователей сравнялось с количеством времени, которое мы тратили на личное общение. А как показывают исследования Международной ассоциации психологов, после общения в режиме онлайн в течение трех часов показатели депрессивных мыслей резко возрастают.

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— На осмысление информации для адекватного восприятия просто-напросто не хватает времени, — объясняет психолог. — Мы же привыкли все делать быстро. В среднем, чтобы адекватно обработать полученную информацию, связанную с серьезной проблемой, мозгу нужно около 20 минут. А этих важных и нужных минут нет. И мы бездумно потребляем новости, которые легче для восприятия. Дальше начинают работать технологии, подсовывая в примитивном контенте те мысли и идеи, которые хотят навязать пользователю.

Проблема эта остра не только для нашей страны. Недавно американский социальный психолог Джонатан Хайдт опубликовал материал, в котором утверждает, что последние десять лет граждане Штатов массово... глупеют. Причину ученый видит в том, что соцсети преувеличили легкомыслие и превратили его в оружие. «В доцифровой эпохе единая массовая аудитория, потребляющая один и тот же контент, «смотрела в одно и то же гигантское зеркало на отражение своего собственного общества, — пишет психолог. — Цифровая революция разбила это зеркало, и теперь общественность населяет эти разбитые осколки стекла. Таким образом, общественность — это уже не одно целое; она сильно фрагментирована и в основном взаимно враждебна. В основном люди кричат друг на друга и живут в пузырях того или иного рода».

— Отчасти это действительно так, — считает социолог Алексей Егоров. — Включив компьютер, человек отправляется путешествовать по просторам интернета в одиночку. Вы же редко общаетесь в соцсетях, сидя рядом с кем-то еще.

Одиночек «обработать» значительно проще. И если говорить об информационных войнах, то они-то как раз и ведутся по принципу массового распространения фейков в расчете на восприятие каждого по отдельности.

В большей степени внушению, по оценке специалистов, подвержены неуверенные в себе люди, лица с неадекватной самооценкой и уже находящиеся в состоянии тревожности. По сути, это практически портрет среднестатистического пользователя, чрезмерно увлеченного общением в социальных сетях.

— Если вы дадите себе время подумать, прежде чем реагировать на полученные сведения, включите логику, воображение, обратитесь к собственным знаниям и представлениям о происходящем, то отфильтровать правдивую информацию от фейковой новости будет проще, — комментирует эксперт. — И обсудить новость с кем-то еще, оторвавшись от монитора, очень полезно.

Стирающие память

То, к чему может привести провокационная обработка с целью изменения ментальности целого народа, можно увидеть на примере Украины, — полагают эксперты. Война за разум там ведется на поражение. Так, по данным донецкой группы «Гонзо Донбасс», которая занимается отслеживанием фейков в информационном пространстве страны, порядка 90 процентов групп, созданных в соцсетях для пользователей Донецка и Луганска, принадлежат украинским спецслужбам или обслуживают заморский заказ. Тысячи ботов и ангажированных комментаторов разжигают национальную рознь, переворачивая в сознании масс мир наизнанку.

«В условиях информационной войны сложно понять, где правда, а где ложь. Фейки о событиях на Украине давно перестали быть безобидными: они напрямую влияют на настроения людей и даже на политические решения. Отделять факты от ложных сообщений становится все труднее», — пишут авторы созданного на Донбассе сообщества «Война с фейками».

— Начитавшиеся и насмотревшиеся фейков не менее опасны, чем всевозможные боты, веерно распространяющие дезинформацию в сети, — говорит веб-аналитик Григорий Савельев. — В соцсетях аудитория разнообразная. Желая собрать на своей странице побольше подписчиков, многие начинают интерпретировать фейки, дополнять их еще большими ложными подробностями. Это как снежный ком или сарафанное радио. Трудно сказать, что заставляет людей самих себя накручивать и других заводить. Многие, думаю, просто так развлекаются, не задумываясь о последствиях своих действий.

К слову, задумываться все же придется. Недавно на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул необходимость «решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство извне во внутренние дела России, на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды». Глава государства также призвал моментально реагировать на распространение в интернете радикальной идеологии и фейков.

Тем временем на Украине безумствует манкуртизм, деформирующий сознание масс.

— В последнее время слово «манкурт» все чаще встречается в описании событий, происходящих в этой стране, — комментирует психолог Людмила Федотова. — А стало оно нам известно из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (второе название произведения «Буранный полустанок». — «ВМ»). Суть книги в том, что историческая память — это основа нашей души, защищающая ее от безнравственности, равнодушия и пренебрежения к своему прошлому, вечным ценностям.

А посмотрите, что сейчас происходит на Украине: переименовывают улицы, запрещают великую классику. У многих из нас есть там друзья, знакомые. Недавно удалось связаться с моей однокурсницей, живущей в Ужгороде, что на западе Украины. Она рассказала, что в их городе памятник Александру Пушкину превратили в монумент французскому певцу Джо Дассену! Ну это же бред…

А большинство особенно не возмущается, терпит или, что еще хуже, проявляет равнодушие, а то и молчаливое согласие с подобным варварством. Ясно, что промывка мозгов там началась не вчера и сейчас реализуется весьма успешно. Думаю, немалую роль в этом сыграли и ангажированные блогеры, орудующие в соцсетях. Стать бездушным манкуртом, не помнящим своего исторического прошлого, своих корней, традиций и нравственных ценностей, — страшно.

В нашей стране вопреки усиленному прессингу информационной войны против наших душ подобное трудно себе представить. Совсем недавно российские социальные сети взорвались возмущением по поводу появления на выставке в Гостином Дворе уродливой скульптуры, пародирующей памятник «Родина-мать». Такая реакция, по мнению эксперта, хороший знак, что у нас перевернуть мир наизнанку все-таки не удастся.

— Однако увлекаться сетевым общением непонятно с кем, вступать в перепалку, поддаваясь агрессии в ущерб личным контактам с друзьями, родными и близкими, все-таки не стоит, — советует психолог. — Современных «Иванов, не помнящих родства» в виртуальной реальности уже не счесть. Не ведитесь на их провокации, один в поле не воин. А вместе мы справимся с любым нападением на нашу ментальность и идентичность.

ЦИТАТА

Чингиз Айтматов киргизский и русский писатель (1928–2008):

— Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На днях аналитики Международного социологического агентства We Are Social выпустили региональный отчет о состоянии цифровой отрасли России на начало 2022 года, согласно которому: