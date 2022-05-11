Браки заключаются на речных трамвайчиках

Москвичи Юлия Герт и Евгений Григорьев во время свадебной фотосессии / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве продолжается свадебный сезон, который стартовал в конце апреля. Как сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС, на данный момент принято уже более 27 тысяч заявлений на регистрацию брака — до сентября включительно. И это только начало.

Ежегодно в рамках программы «Адреса счастья» правительство Москвы открывает новые и интересные площадки для проведения торжественного бракосочетания. Не стал исключением и этот год.

— Как правило, в канун Красной горки в столице начинается свадебный сезон. Открытие сезона в этом году стартовало с прекрасной новой площадки для бракосочетаний, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева. — Теперь у будущих молодоженов есть возможность заключить свой семейный союз на Москве-реке во время круиза на речном трамвайчике.

К слову, этой возможностью в первый день воспользовались двадцать пар, среди которых Юлия Герт и Евгений Григорьев. Именно они первыми открыли новую свадебную московскую традицию.

— Конечно, все очень волнительно. Наверное, даже больше от того, что место проведения бракосочетания необычное, — говорит Юлия Герт. — Но именно этот факт в итоге стал для нас главным при принятии решения, где нам расписаться. Я считаю, что это очень романтично и красиво — пожениться во время речного круиза.

Прессы в этот день было предостаточно, но, по словам Евгения Григорьева, к вниманию медиа молодоженам не привыкать.

— Так случилось, что впервые я увидел Юлию на телевидении, мы вместе принимали участие в съемках одной из программ, — улыбаясь, вспоминает Евгений Григорьев. — И с того дня мы больше с ней не расставались.

Тем временем подходит черед регистрации. Евгений и Юлия садятся на речной трамвайчик и отправляются в первое совместное плавание, из которого они вернутся уже семейной парой.

Во время свадебного речного круиза молодожены успеют не только сказать друг другу самые главные слова в их жизни, но и сделать свадебные фотографии на фоне достопримечательностей столицы.

Кстати, торжественные церемонии бракосочетания на речных трамвайчиках пройдут 20 мая, 3, 4 и 18 июня. В июле брачный союз можно будет скрепить в красивые даты месяца, а именно 02.07.2022 и 22.07.2022, а также в День любви, семьи и верности — 8 июля.

В наступающем августе, который по традиции также богат на свадебные торжества, молодоженов ждут свадебные круизы 6, 12 и 26-го числа.

Торжественная регистрация брака на речных трамвайчиках завершится 9 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Когда мы открыли прием заявлений на эту локацию, то увидели большой спрос среди молодоженов. Все места заняли буквально за неделю. По этому мы решили открыть еще более двухсот слотов для регистрации брака на Москве-реке в свадебный сезон этого года. Кроме того, для молодоженов стала доступна онлайн-подача заявлений на эту локацию. В 2022 году более 75 процентов пар выбирают именно такой способ подачи заявлений на бракосочетание.