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Праздник объединил патриотов, для которых слово «Родина» не пустой звук

Вечерняя Москва
Общество
Праздник объединил патриотов, для которых слово «Родина» не пустой звук
Артисты ансамбля фронтовой песни «Поиск» Белла Гудникова и Александр Щербинин танцуют в ЦУМе / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице отгремел один из главных государственных праздников — День Победы. Тысячи людей вышли на улицы Москвы, чтобы почтить память своих прадедов, дедов, отцов — всех тех героев, которые в прошлом столетии избавили весь мир от фашизма. Фотографии самых интересных и трогательных праздничных событий мы публикуем на этой странице.

Алые флаги, георгиевские ленты, российские триколоры самых разных размеров — от огромных развевающихся на ветру полотнищ до небольших бумажных флажков — заполонили столичные улицы 9 мая. По всему городу со сцен или из динамиков звучали знакомые каждому, пробирающие до мурашек песни военных лет: бравые «Катюша» и «Прощание славянки», трогательные «В землянке» и «Темная ночь»... В этом году Москва отметила один из самых важных праздников — День Победы — с особым размахом.

Праздник объединил патриотов, для которых слово «Родина» не пустой звук Президент России Владимир Путин (справа) прибыл на парад Победы. Перед началом он поздоровался с ветеранами и поблагодарил их за мужество и героизм / Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На Красной площади в этот день прошел традиционный парад Победы. Его принимал президент России Владимир Путин, присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и другие почетные гости. По брусчатке около Кремлевской стены прошли строем 11 тысяч военнослужащих. Перед ветеранами, которые заняли места на трибунах, проехали легендарный танк Т-34, бронемашины «Тайфун-К», ракетный комплекс «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и другая грозная боевая техника.

Праздник объединил патриотов, для которых слово «Родина» не пустой звук Георгиевская лента длиной - 370 метров и шириной - 7 метров на ВДНХ во время празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне / Фото: Александр Щербак/ТАСС

А днем по центру Москвы прошел Бессмертный полк. Одни участники шествия были одеты в советскую военную форму, другие, помимо древка с фотографией родственника, несли в руках букеты красных гвоздик, и у каждого на груди красовалась георгиевская лента, приколотая в форме банта, цветка или буквы Z — символа нынешней спецоперации на Украине. Ведь в этом году праздничные торжества объединили людей, которые гордятся не только великой историей родной страны и своими предками, подарившими нам мирное небо над головой, но и героями-современниками, которые защищают мир от снова поднявшего голову нацизма.

Праздник объединил патриотов, для которых слово «Родина» не пустой звук Праздничный салют прогремел над Москвой в завершение празднования Дня Победы / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
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