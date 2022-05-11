Бессмертный десант: морские пехотинцы, высадившиеся в Николаеве, стали Героями Советского Союза

Советские самолеты прикрывают десантников. / Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Одной из главных задач российской армии в ходе специальной военной операции является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Овладение украинским югом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым и лишит противника черноморских портов. В марте 1944 года советские войска, освобождая родную землю от фашистов, решали такие же задачи. Сейчас нашим солдатам, возможно, пригодится опыт героев Великой Отечественной войны.

Армия России в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины взяла под полный контроль территорию Херсонской области и части южных районов Запорожской области. Наши войска продолжают продвижение вдоль побережья, держа направление на запад. Главный военный «приз» на этом стратегическом направлении — Одесса. Но на пути к «жемчужине у моря» стоит Николаев — крупный портовый и промышленный город.

Необходимость овладеть этим областным центром хорошо понимал и выдающийся советский полководец, генерал армии Родион Малиновский, в марте 1944 года отдавший приказ войскам 3-го Украинского фронта начать наступление на Одессу. Первый удар был нанесен по Николаеву там, где враг его не ждал.

В бой идут только добровольцы

За время оккупации немцы превратили Николаев в неприступную крепость. Сделать это было легко: окруженный с трех сторон водой город лишь с востока имел неширокую сухопутную полосу. Фашисты построили там мощные оборонительные сооружения и выкопали противотанковые рвы, между которыми установили минные поля. Штурм укреплений в лоб грозил значительными потерями солдат и бронетехники. Рассчитывать на помощь орудий Черноморского флота нашим атакующим войскам не приходилось: подходы к городу со стороны моря прикрывали немецкие батареи береговой артиллерии. Для отвлечения сил противника с направления главного удара командующий 28-й советской армией генерал-лейтенант Алексей Гречкин решил высадить в порту Николаева десант морпехов. Задача десантников была простой и самоубийственной: завязать бой и заставить врага оттянуть на себя как можно больше сил. И командующий 28-й армией, и командир 384-го отдельного батальона морской пехоты майор Котанов, которому поручили выполнение приказа, и рядовые краснофлотцы понимали: шансов вернуться живыми практически нет.

Майор Котанов построил батальон и сказал, что в бой пойдут только добровольцы. Их оказалось больше, чем могли вместить восемь наспех подлатанных старых рыбачьих лодок. В них поместились 55 морских пехотинцев, 10 саперов и 2 радиста. Лоцманом и проводником вызвался быть местный рыбак Андрей Андреев. Командовать десантом поручили старшему лейтенанту Константину Ольшанскому. Уроженец украинского села Приколотное Харьковской губернии Константин Ольшанский был призван на флотскую службу в 1936 году, служил на кораблях Черноморского флота. В самом начале войны он окончил ускоренные курсы младших лейтенантов. К весне 1944 года за плечами у молодого офицера было участие в обороне Севастополя и Ейска. Летом 1943 года в должности начальника штаба десантного отряда морской пехоты Ольшанский участвовал в освобождении Таганрога, а в сентябре того же года штурмовал немецкие позиции под Мариуполем. Его позывной «Меч» знали все морские пехотинцы ЧФ. Его роту, как правило, посылали на выполнение самых сложных боевых задач. К 29 годам старший лейтенант Константин Ольшанский был награжден медалью «За оборону Севастополя», орденами Красной Звезды и Александра Невского.

Освобождение Украины. Советские отдельные понтонно-мостовые бригады, наводят мосты через Северский Донец. Донецкая область. / Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости

«Прошу дать огонь на меня. Дайте быстро»

Десантники сумели пройти мимо береговых наблюдательных постов немцев незамеченными, благо ночь была ненастной. На причальные стенки порта тихо высадились в 4:15 утра. Морские пехотинцы ножами сняли часовых, быстро захватили несколько зданий на территории торгового порта, элеватор и заняли круговую оборону. Фашисты их обнаружили только при смене караула и попытались выбить малыми силами. Русские легко отбили эту атаку. Предполагая, что в порт проникла группа советских партизан, противник вновь рискнул выбить их небольшим отрядом пехоты. Но, встретив сильное организованное сопротивление, фашисты отошли на исходные позиции.

Третья атака против десантников была организована уже по всем правилам тактики. Сначала немцы применили шестиствольные минометы и артиллерию. После артподготовки в бой пошли танки и расчеты огнеметчиков. Константин Ольшанский передал в штаб: «Вступили в соприкосновение с противником. Ведем ожесточенный бой, несем потери».

Немцы потеряли намного больше — десятки солдат. И даже применение танков не помогло им с ходу уничтожить советский десант. Старший расчета противотанкового ружья Михаил Хакимов прямым попаданием вывел из строя вражеское орудие. Взорвавшись и перевернувшись, пушка перегородила путь для движения немецкого танка. Его экипаж решил столкнуть орудие с дороги и неосмотрительно повернулся боком к ПТР Хакимова. Краснофлотец тут же поджег бронемашину метким выстрелом.

Начался тотальный обстрел портовых сооружений артиллерией. Второй этаж здания, где закрепились основные силы десантников, был разрушен снарядами. Окопы у железной дороги и конторы элеватора были уничтожены полностью вместе с оборонявшимися в них морпехами. Командир отряда старший лейтенант Константин Ольшанский получил тяжелое ранение, но из боя не вышел.

Фашисты начали атаковать практически без перерывов. Волна за волной накатывались цепи вражеской пехоты на разбитые здания, но из руин продолжали стрелять десантники-черноморцы. Отправляясь на задание, они вместо сухого пайка взяли столько боеприпасов, сколько могли унести. На каждого бойца приходилось не менее двух тысяч патронов и по десятку гранат. Но боеприпасы стали заканчиваться.

Врагов было слишком много: немецкое командование начало снимать подразделения с линии фронта и бросать их на подавление сопротивления советских десантников в своем тылу. Наши морские пехотинцы умирали, но не сдавались. Одна за другой пошли жестокие штыковые схватки.

Снайпер Георгий Дермановский, расстреляв боезапас, бросился на фашистов с голыми руками. В рукопашной матрос зубами вцепился в горло немецкого офицера. Когда враги окружили его со всех сторон, краснофлотец взорвал последнюю гранату. Бросившись к врагу с ножом в руках, погиб рыбак Андрей Андреев. Матросу Валентину Ходыреву осколком снаряда оторвало левую руку. Схватив правой рукой связку гранат, он бросился под танк и ценой собственной жизни сорвал очередную атаку противника. В самый критический момент боя Ольшанский по рации передал в штаб 384-го отдельного батальона морской пехоты короткую радиограмму: «Противник атакует. Положение тяжелое. Прошу дать огонь на меня. Дайте быстро».

Советская артиллерия нанесла три огневых налета по Николаевскому торговому порту, не дав немцам подойти к обороняемым десантниками зданиям. Дважды идущие к месту боя колонны фашистов бомбили наши штурмовики.

Морпехи держались из последних сил, надеясь на прорыв в город наших частей, атакующих на сухопутном участке. Но наступление затягивалось: слишком крепка была немецкая оборона. Старший лейтенант Константин Ольшанский решил отправить за линию фронта с донесением старшину 1-й статьи Юрия Лисицына. Переодевшись в форму, снятую с убитого немца, десантник ночью отправился в опасный путь. Ему удалось пересечь линию фронта, но внезапно Лисицын подорвался на мине, взрывом ему оторвало ступню левой ноги. Завязав рану порванной в лоскуты матросской тельняшкой, старшина 1-й статьи сумел добраться к своим и передал донесение. Оно было коротким: Ольшанский писал, что его бойцы будут держаться до конца, нужна только поддержка с воздуха.

Герой Советского Союза бывший начальник штаба отряда особого назначения Новороссийской военно-морской базы, участник десанта на Малую землю полковник в отставке Федор Евгеньевич Котанов во время беседы с молодыми моряками о подвигах черноморцев / Пороховников Олег/Фотохроника ТА

Отразили 18 атак

В ночь на 27 марта на помощь десантникам, держащим оборону в Николаевском порту, командование попыталось отправить подкрепление. Добровольцы снова нашлись, но не было плавсредств. Морские пехотинцы из отряда Константина Ольшанского могли рассчитывать только на себя. Всю ночь шел обстрел руин, в которых они закрепились. Атаки немцев на позиции возобновились с утра 27 марта. События этого дня историкам восстановить трудно: немногие выжившие вспоминали их отрывочно. Каждый из моряков-черноморцев то терял сознание от ран, то вновь вступал в перестрелку с фашистами. Противник активно использовал огнеметы и дымовые шашки. Немцы предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь. Советские морские пехотинцы отвечали одиночными выстрелами: патроны были уже совсем на исходе.

Получивший несколько тяжелых ранений старший лейтенант Константин Ольшанский продолжал командовать тающими силами отряда, пока вечером 27 марта немецкая пуля не оборвала его жизнь. Все офицеры отряда погибли еще раньше, поэтому командование принял на себя старшина 2-й статьи Кирилл Бочкович. Под началом у него оставалось меньше полутора десятков бойцов.

Рано утром 28 марта противник предпринял очередную атаку, но здесь на помощь обороняющимся пришли наши штурмовики Ил-2. А потом немцы внезапно покинули территорию порта. Они спешно отступили, чтобы не попасть в окружение: 28 марта 1944 года советские 61-я гвардейская и 243-я стрелковая дивизии ворвались в Николаев. Сразу за ними в город вошли войска 5-й ударной армии и 28-й армии, части 2-го гвардейского механизированного корпуса. Николаев был освобожден. Когда пехота подошла к позициям десантников в торговом порту, в отряде оставалось в живых 11 бойцов. Все были ранены и обожжены, двое в тот же день скончались в медсанбате…

Созданная по приказу генерала Родиона Малиновского в штабе 3-го Украинского фронта специальная комиссия изучила обстоятельства двухсуточного героического боя десантников. После допросов пленных было установлено, что на позиции небольшого отряда старшего лейтенанта Константина Ольшанского немцы бросили до трех батальонов пехоты, два средних танка, четыре 75-миллиметровых орудия, два шестиствольных миномета, много огнеметов. Морские пехотинцы отразили 18 атак противника, выведя из строя более семи сотен немецких солдат и офицеров. Стойкость краснофлотцев расстроила оборону противника, вынудила его снять силы и средства с направления главного удара советских войск, ускорила изгнание врага из Николаева.

Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, узнав о беспримерном подвиге 67 героев десанта в Николаеве, отдал приказ о присвоении звания Героя Советского Союза каждому из них — и выжившим, и павшим. Еще одному участнику десантной операции, черноморскому рыбаку Андрею Андрееву, ставшему проводником морских пехотинцев, по просьбе жителей Николаева такое же звание было присвоено к 20-летию Победы, в 1965 году. 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота был удостоен почетного наименования «Николаевский».

Задача на завтра

Сейчас российские войска продолжают продвигаться от освобожденного Херсона к Николаеву. Назначенный киевскими властями мэр города Александр Сенкевич заявил о подготовке ВСУ и отрядов теробороны к уличным боям.

По словам Сенкевича, коммунальные службы Николаева фактические превращены в инженерные войска, они сейчас строят военные укрепления и оборонительные сооружения для подготовки города к полномасштабному сражению с российской армией. Украинский чиновник мечтает превратить Николаев во второй Мариуполь?! Хочется верить, что наши военные найдут тактические приемы, которые позволят вымести из портового города неонацистскую нечисть, не прибегая к крайним военным мерам. Возможно, будет учтен и героический опыт морских пехотинцев из бессмертного десанта Константина Ольшанского.

ЦИФРА

700 фашистов уничтожил небольшой отряд Ольшанского за двое суток непрерывных боев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке:

— После разгрома крупной группировки войск противника на Донбассе наши первоочередные цели на Украине понятны. Необходимо удержать сухопутный путь на Крым, а это Херсонская область и часть Запорожской, а затем обязательно надо взять под контроль Николаев и Одессу. Наши войска пойдут по югу Украины дальше и дальше — до Приднестровья. Стратегический интерес диктует России необходимость полностью отрезать Украину от побережий Азовского и Черного морей. Окончательная потеря южных областей способна вызвать коллапс враждебного нам киевского режима, вообще не даст шансов Украине на существование в качестве самодостаточного государства. Без доступа к Черному и Азовскому морям она потеряет возможности иметь флот и беспрепятственно торговать со всем миром. Не надо забывать еще и о том, что при развитии ракетных технологий и поставках Украине из США и стран НАТО все более современного оружия будет существовать постоянная опасность для российского Черноморского флота.

ФАКТЫ

За массовый героизм

В истории присвоения звания Героя Советского Союза было всего три случая, когда высшим знаком отличия страны был награжден весь личный состав подразделения.

— Первыми геройского звания были удостоены 28 гвардейцев-панфиловцев, в ноябре 1941 года вставших насмерть у разъезда Дубосеково под Москвой.

— Второе массовое награждение состоялось за подвиг под Харьковом. Его в марте 1943 года совершили 25 бойцов взвода лейтенанта Петра Широнина, пять суток удерживавших позицию и отразивших атаки 35 вражеских танков и сотен гитлеровцев.

— Третьими были награждены 67 героев-десантников, высадившихся в ночь на 26 марта 1944 года в порту Николаева.

В ТЕМУ

Война их сделала родными

Возглавивший остатки отряда десантников после гибели старшего лейтенанта Константина Ольшанского старшина 2-й статьи Кирилл Бочкович после излечения в госпитале вернулся в свой батальон. 26-летний морской пехотинец погиб через пять месяцев, 24 августа 1944 года в атаке у села Приморское Одесской области. Когда после войны его дочь выходила замуж, невесту под венец вместо отца вел его бывший командир батальона Герой Советского Союза Федор Котанов.