Отдал жизнь, защищая Родину: Ермек Туремуратов сражался с врагом до последней секунды жизни

Фото: Из личного архива Ермека Туремуратова

Солдат контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации Ермек Туремуратов погиб во время специальной военной операции России на Украине. Близкие военнослужащего поделились с «Вечеркой» теплыми воспоминаниями о бойце.

В июне прошлого года уроженец поселка Озерный Оренбургской области Ермек Туремуратов начал проходить срочную службу. Воинский долг солдат исполнял в войсковой части, которая находится в поселке Каменка Ленинградской области. Через пару месяцев, рассказывает его двоюродная сестра Венера Нагуманова, молодой человек перешел на контрактную службу.

— Перед службой я сама предлагала Ермеку пойти на контракт. Говорила, что после этого у него будет хорошая зарплата и специальность. Тогда он отказался, — вспоминает Венера Нагуманова. — А через один-два месяца после начала службы от мамы Ермека узнала, что он подписал контракт.

Солдат Ермек Туремуратов стал одним из участников специальной военной операции на Украине.

26 марта в ходе спецоперации между российскими и украинскими военными завязался бой. Это случилось в поселке Малая Рогань Харьковской области, рассказали близкие Туремуратова.

— Получив отпор от наших, националисты устроили артиллерийский обстрел. Осколками одного из разорвавшихся снарядов Ермек был смертельно ранен в голову, — поделилась двоюродная сестра солдата.

В памяти родственников, друзей, знакомых Ермек останется как очень отзывчивый парень. Он никогда и никому не делал ничего плохого, отмечает Венера Нагуманова.

Ермек с почтением относился к старшим, был хорошо воспитан.

— Если требовалась какая-то физическая помощь по дому, он никогда в ней не отказывал, — вспоминает двоюродная сестра бойца. — Для многих жителей родного поселка он был авторитетом — его любили, уважали.

Руководство Горно-технологического техникума в поселке Светлый, где молодой человек учился на сварщика, вспоминает Ермека как трудолюбивого и ответственного студента.

— Ермек был участником многих патриотических акций, активным членом студенческого совета. С однокурсниками поддерживал товарищеские отношения. Общительный, доброжелательный парень, мягкий и душевный, — рассказали «Вечерке» представители руководства техникума. — Он помогал маме финансово, брался за любую работу — от официанта до мастера по натягиванию потолков. Его больше нет с нами. Но светлая память о нем вечна.

Еще до начала похорон, по словам двоюродной сестры Ермека Венеры, проститься с ним пришли не только знакомые, но и те, кого он даже лично не знал.

— Простились с братом не по мусульманским традициям. Согласно нашим обычаям его должны были похоронить, укутав в белую простынь, а не в гробу. Но Ермек погиб как герой Российской армии, поэтому мы решили допустить такое исключение, — пояснила родственница погибшего.

Похороны прошли торжественно — под звуки военного оркестра, залпы салюта.

Ермеку Туремуратову было всего 19 лет. Но он не пожалел своей жизни для самой благородной мужской цели — службе Родине.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Ученики 5-го класса МОУ СОШ с. Красная Дубрава (Пензенская область):

— Доблестные бойцы Российской армии, мы следим за тем, что происходит сейчас на Украине. Мы знаем, что нет ничего страшнее войны. Мы много говорим об этом на уроках, классных часах. Видим, как отважно вы продвигаетесь по земле Донбасса, спасая жизни тех, кого обстреливают на протяжение долгих лет войска ВСУ.

Мы понимаем, как вам тяжело, ведь нацисты очень жестокие по отношению к мирному населению и тем более к бойцам Российской армии. Будьте аккуратны и помните, Россия всегда побеждает, русские всегда выигрывают! Мы непобедимы! Нас боятся европейские страны, нас боятся США, боятся нашего духа, потому что не имеют такого. Где бы вы ни служили: танковые, воздушные, сухопутные войска, мы рады, что вы служите и обороняете нашу Родину!