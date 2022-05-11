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«За счастье нужно бороться с самим собой»: актриса Ольга Дибцева — о сложных отношениях и ошибках

Юлия Панова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«За счастье нужно бороться с самим собой»: актриса Ольга Дибцева — о сложных отношениях и ошибках
Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

На онлайн-платформах вышел новый сериал «Нереалити». Главную роль в проекте исполнила Ольга Дибцева. Актриса рассказала «Вечерке» об отношении к бывшим звездам реалити-шоу, материнстве и образе современной женщины.

— Ольга, в сериале «Нереалити» вы играете девушку Риту, которая много лет провела на реалити-шоу, а теперь вынуждена вернуться в родной город. Может ли участие в тв-проекте сломать жизнь человека?

— Очень много в жизни неочевидных вещей, которые могут человеку сломать жизнь или надломить его. Все очень индивидуально. Есть такое понятие, как «профессиональная деформация». В каждой профессии она своя. Для человека, который много времени провел на реалити-шоу, это желание всегда и из всего делать скандал, конфликт, взрыв — человек уже не может и не хочет жить «пресной» жизнью.

Такая жизнь кажется неинтересной и бесполезной. Примерно такая же ситуация произошла и с моей героиней. Она привыкла жить на острие. Не могу сказать, что ее это сломало — она сильный и живой человек, — но изменило точно.

— Как вы готовились к роли? Изучали жизни бывших реалити-звезд, чтобы вдохновиться?

— У меня есть подруги, которые были на уже легендарном «Доме-2». Катя Колисниченко, например. И я не отношусь к ним как-то высокомерно. Для меня, в отличие от многих, участие в реалити-шоу не является «меткой», определяющей человека в каком-то негативном ключе. Я не считаю, что эти страницы своей жизни нужно скрывать или как-то доказывать всем, что ты не глупый.

— Почему реалити-шоу не теряет своей популярности? Людям правда настолько интересно следить за жизнью других и наслаждаться «доступностью» звезд?

— Думаю, вы сами ответили на свой вопрос (смеется). Действительно, именно это и происходит. Я в какой-то момент поняла, что хейт (ненависть. — «МВ») от людей, например, в соцсетях — это способ «слить» свои негативные эмоции, подавленную агрессию и злость. Многие смотрят шоу и пристально следят за жизнью более-менее популярных людей, чтобы прожить какие-то свои чувства и переложить их на кого-то постороннего. Они не могут вывалить все это на родных и близких, а на тех, кто находится в телевизоре, это сделать можно.

«За счастье нужно бороться с самим собой»: актриса Ольга Дибцева — о сложных отношениях и ошибках Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

— По сюжету еще одного сериала, «Семейка», вы многодетная мама. Были какие-то моменты на съемках, которые вы запомнили для воспитания своей дочери Серафимы?

— Во время съемок сериала было много пересекающихся историй, но в основном с Ромой (мужем Ольги. — «МВ»). Были моменты, которые будто с нас писали. Например, была серия про кризис среднего возраста, который Боря Дергачев отлично сыграл. И у меня муж столкнулся с небольшим личностным кризисом. Он говорил такими же словами и предложениями, как герой Бори. Мы очень смеялись, когда смотрели. Дочка у меня пока маленькая, а по сериалу дети уже большие. Но я такая же заботливая мама в жизни, как и на экране. Единственное, я много работаю, в отличие от Нади. Но когда у меня появляется свободное время, я тоже стараюсь готовить, убирать, всех окружать любовью.

— Вы рассказывали, что ваш муж часто сидит с ребенком, пока вы работаете. Такая «смена ролей» не грозит размыванию ролей мужчин и женщин?

— Я, наоборот, за то, чтобы представления о мужском и женском стали с более обтекаемыми границами. Нет ничего плохого и постыдного в том, чтобы мужчина менял подгузники ребенку, готовил ему кашку, купал. Мне кажется абсолютно нормальным, что отец имеет прямое отношение к воспитанию и уходу за малышом. Если человек живет в этих гендерных стереотипах «я мужик, я должен только качать бицепс и зарабатывать», это, наоборот, устаревшие представления. Грамотное размытие границ между только мужскими и только женскими обязанностями говорит о свободе.

— Современная российская женщина — кто она?

— Знаете, в нашем обществе словосочетание «женщина-карьеристка» даже звучит как-то осуждающе. Но если вспомнить историю, то мы поймем, что женщины всегда работали. У нас очень «женская» страна, многое держится на женщинах и в семье, и в обществе. С одной стороны, в нашей стране у женщин много власти, а с другой — это еще и обслуживающая сила. То, что женщина и сила, и обслуга, дает много женской агрессии. Это нужно менять.

— А в текущей сложной политической ситуации женская сила может помочь решить проблемы?

— Мы уже всех спасаем своей любовью. Женщина может энергетически, своим сердцем и теплом, сделать жизнь спокойнее и лучше.

— До того как вы вышли замуж, у вас были сложные отношения с мужчинами. Как вам удалось довериться мужчине снова?

— Мне помогла психотерапия. Все-таки проблема была и во мне тоже. Я всегда что-то от мужчин требовала, скандалила, не принимала их такими, какие они есть. Разбираться в себе и принять, что ты в чем-то неправ, сам совершаешь ошибки, — очень трудно, но необходимо. Есть чудесная фраза: «За счастье нужно бороться, и в первую очередь с самим собой». То есть со своим эгоизмом, со своей требовательностью к партнеру.

Перед тем как упрекать близкого, подумайте: а сами-то вы идеальны? Наверняка и у вас есть недостатки, которые он терпит и принимает. Так уж получилось, что я и мужа встретила у психолога. У нас очень крутой союз. Не я одна работаю над отношениями, но и он тоже может и готов признавать, что бывает неправ. Две эти вещи — любовь и обоюдная работа над собой — являются залогами нашего крепкого союза.

«За счастье нужно бороться с самим собой»: актриса Ольга Дибцева — о сложных отношениях и ошибках Фото со съемок сериала «Нереалити» / Фото: Из личного архива Ольги Дибцевой

ДОСЬЕ

Ольга Дибцева родилась 25 июня в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончила ГИТИС. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Обручальное кольцо», «Метод Лавровой», «Бой с тенью 3D: Последний раунд», «Деффчонки», «Холоп», «Майор Гром».

— В сети много блогов, которые ведут идеально стройные мамы, всегда прекрасно выглядят и успевают все и сразу. Многие переживают, что у них все не так, и они плохие матери. У вас не возникало таких мыслей?

— Нет, мне очень повезло с материнством. У меня счастливо прошло первое время после родов. Мне очень все помогали: муж, родственники. Сима у нас очень спокойная — ложилась спать и просыпалась только утром. А мы уже настраивали себя, что дети постоянно плачут и не спят, готовились к худшему (смеется).

— Вы очень открыто общаетесь со зрителями. А были ли встречи с неадекватными фанатами?

— Всегда со всеми фотографируюсь, если просят, даже если не накрашена или устала. Люблю общаться с поклонниками в соцсетях и даже лично встречаюсь. Есть одна девушка Таня, которая вдохновилась моим примером и решила стать актрисой. Скоро пойду к ней на спектакль. Но такая открытость иногда действительно играет со мной злую шутку.

Была женщина, которая преследовала меня несколько лет, выискивала и писала про меня всякие гадости, доставала меня и моих близких. Это была очень неприятная история.

— Вы говорили, что очень хотите снять большое кино. Уже есть какие-то продвижения в этом деле?

— Я не суеверный человек, но сколько бы раз я ни говорила об этом в интервью, столько же раз что-то срывалось, откладывалось. Поэтому сейчас я хотела бы сначала все сделать, а только потом об этом говорить. Но я работаю над этим, подвижки идут, делать буду.

— Ольга, а вы бы сами пошли на реалити-шоу в качестве участницы?

— Когда «Дом-2» набирал популярность, мы с подругами даже отправили заявки на участие. Нас, конечно, не взяли, да и я поступила в институт.

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