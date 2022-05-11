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Столичные врачи составят индивидуальный рацион и представят новые медицинские разработки

Маргарита Мартовская
Общество
Столичные врачи составят индивидуальный рацион и представят новые медицинские разработки
Врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева презентовала комплекс диагностики, с помощью которого можно составить идеальный рацион питания / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 мая в Москве торжественно открыли форум-выставку «Здоровье нации». Врачи представили публике новые медицинские разработки, а эксперты обсудили современные вызовы в сфере.

Около стенда Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасной пищи многолюдно. Здесь гости бесплатно проходят обследование, чтобы составить индивидуальный план питания.

Сначала каждый желающий встает на специальные весы и берет в руки электроды. Так можно узнать процент мышечной массы, жидкости и жира в теле. Затем — измерение артериального давления и ультразвуковая денситометрия — определение плотности костной ткани.

— Только после выполнения всех этих шагов врач центра составляет план, сколько человек должен потреблять калорий, белков, жиров, углеводов для того, чтобы быть в форме, — рассказывает заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

На соседнем стенде Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства представляет аппараты и тренажеры для трехэтапной медицинской реабилитации. Одно из устройств позволяет автоматически поднимать лежачего пациента в вертикальное положение, другое же создано для кардиотренировок.

Параллельно с выставкой проходит образовательная программа форума. На ней выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Среди молодежи сейчас приверженность к физической культуре достаточно высокая. Больше 85 процентов граждан активно занимаются спортом, — рассказал Михаил Мурашко. — Но, к сожалению, после 25–30 лет этот показатель снижается. И не больше 20 процентов старшего поколения занимаются спортом.

Министр добавил, что еще одним вызовом для врачей остается коронавирус. Заболеваемость спала, но нельзя говорить о полной победе над ним. По данным Минздрава, больше 100 тысяч человек болеют COVID-19. И в преддверии летних каникул очень важно прививать детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации, врач-кардиохирург:

— Наш форум проходит в условиях невероятного напряжения, вызванного политическими и экономическими проблемами из-за санкционной войны против России. В этой ситуации нам нужно обсудить конкретные задачи перестройки и адаптации всех звеньев здравоохранения в новой реальности, проанализировать усилия врачей, ученых, разработчиков по реализации программы импортозамещения, рассмотреть варианты минимизации рисков ущерба здоровья граждан и придумать новые успешные практики в здравоохранении.

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