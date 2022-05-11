Именем павшего защитника Донбасса назвали площадь

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин (слева) и отец павшего героя Энгельс Гаджимагомедов вешают табличку с новым названием площади в центре Донецка. Она получила имя в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб 24 февраля / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские военные и бойцы Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают выбивать украинских националистов из сел и городов республик и помогать мирному населению.

шей ночью нанесли 500 ударов по украинским объектам, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В результате уничтожено 15 пунктов управления, 17 складов боеприпасов.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения военной техники, три склада боеприпасов ВСУ, — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожены 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. Помимо этого, российские средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

— Четыре — в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три — в районе Рубежного ЛНР, один — в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области, — рассказал Конашенков.

А всего с начала проведения спецоперации уничтожено 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной автомобильной техники.

Тем временем практически все украинские войска, оставшиеся в городе Рубежное ЛНР, заблокированы на заводе «Заря», заявил помощник Рамзана Кадырова Апты Алаудинов.

— Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода до Кудряшовки очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — уточнил Апты Алаудинов.

Он добавил, что войска ЛНР и чеченский спецназ «Ахмат» также вышли к селу Воеводовка под Рубежным.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и в переговорном процессе заявили, что за сутки зафиксировано 19 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Они выпустили 136 единиц различных боеприпасов по девяти населенным пунктам, в том числе Донецку, Горловке, Ясиноватой.

Но обстрелы не помешали провести в столице ДНР торжественную церемонию: площадь в центре Донецка назвали именем погибшего защитника Донбасса, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, о котором ранее обозреватель «ВМ» написала большой очерк. Табличку с новым наименованием улицы повесили отец героя Энгельс Гаджимагомедов и глава ДНР Денис Пушилин.

— Наша задача — помнить о его подвиге, когда он ценой своей жизни спас своих боевых товарищей. Еще более важно, чтобы героев помнили следующие поколения, — сказал Денис Пушилин.

Российские военные обеспечили передачу жителям Херсона свыше 10 тонн гуманитарной помощи, сообщили в Минобороны РФ. В первую очередь помощь получили беременные и женщины с детьми, ветераны и инвалиды. Им раздали макароны, крупы, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыбу. Для детей заготовили сладкие подарки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Цели, которые мы ставим на Украине, ясны — не допустить нарушения прав русскоязычного населения в Донбассе, которое было под угрозой истребления со стороны киевского режима, и не допустить, чтобы на территории Украины Запад создал плацдарм, несущий военные угрозы для России. Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, мы заинтересованы, чтобы все гражданские покинули зоны проведения спецоперации.