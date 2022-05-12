Более 200 мастер-классов и 50 концертов дали участники «Московского долголетия» на фестивале «Московская весна»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичный фестиваль «Московская весна» подошел к концу. Среди приглашенных артистов и экспертов на площадках выступили более 1000 участников и преподавателей проекта «Московское долголетие» с концертами и семинарами.

Москвичи старшего поколения провели более 200 мастер-классов, где поделились секретами садоводства и кулинарными хитростями. Танцевальные и музыкальные коллективы «Московского долголетия» выступили со своими творческими номерами на разных площадках фестиваля и дали более 50 концертов.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Так, победители III Танцевального марафона проекта «Московское долголетие» - коллектив «Алемана» из Северо-Восточного округа представили программу под известные советские хиты. Гости вместе с участниками проекта исполняли танго под песню «Как много девушек хороших», ча-ча-ча под композицию «Родина моя!» и кружились в вальсе под «Московские ночи».

Большой блок программы «Московской весны» посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники «Московского долголетия» подготовили программы с песнями военных лет. Многие коллективы отметили, что выступления на площадках фестиваля стали для них первыми живыми концертами после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участница проекта, солистка хора «Серебряные нотки» Людмила Сухорукова поделилась, что живое исполнение и зрители не могут заменить никакие современные технологии.

— Мы не прекращали работу в пандемию — записывали онлайн-концерты, принимали участие в дистанционных музыкальных конкурсах и репетировали удалённо — это очень помогло поддерживать вокальную форму, не выпадать из творческого процесса и общаться. Но после первых живых выступлений понимаешь, энергия зрительного зала ни с чем не сравнима. На фестивале «Московская весна» наш коллектив выступил с программой просвещённой Дню Победы. Во время исполнения известных военных песен мы видели слезы, улыбки на лицах гостей, мужчины приглашали женщин на вальс, дети и взрослые пели вместе с нами. Получился очень добрый и искрений праздник, — говорит Людмила Сухорукова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Вместе с профессиональными поварами и художниками москвичи старшего поколения провели мастер-классы — готовили и делали поздравительные открытки для ветеранов.

Участница проекта Ольга Скобкина дважды дала кулинарный семинар на благотворительном фестивале «Пасхальный дар» и на фестивале «Московские сезоны».

— Я помогала проводить кулинарные классы для детей. Вместе мы приготовили вкусные блюда, играли в развивающие игры, рисовали. Надеюсь, я смогла поделиться с ребятами полезной информацией, — говорит Ольга Скобкина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также преподаватели «Московского долголетия» провели открытые спортивные уроки по гимнастике, йоге, зумбе и различным видам танцев.