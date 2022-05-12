В семейных центрах столицы оказывают юридическую помощь

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С начала года они оказали более 14,5 тысячи правовых услуг. Порой семьи сталкиваются с разнообразными юридическими вопросами: какие льготы можно получить, как установить порядок общения с ребенком, что необходимо сделать, чтобы улучшить жилищные условия и как правильно оформить или составить документы. В подобных проблемах помогают квалифицированные специалисты семейных центров. Подробнее об этом рассказывает юрисконсульт центра «Доверие» Диана Шахова.

В семейный центр обратилась Анна, мать пятерых детей. Ее семья живет в однокомнатной квартире в крайне стесненных условиях. Была нужна помощь в улучшении жилья.

— У нас с супругом очень много забот, связанных с воспитанием ребят. Не хватает времени и сил, чтобы изучить большой объем юридической информации. Не удается самим разобраться, на какую помощь от государства имеем право и как его реализовать, — рассказывает Анна.

Выслушав женщину, юрисконсульт пришел к выводу, что лучшим вариантом для семьи будет встать на учет как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Специалист помог Анне составить необходимые официальные документы, рассказал о том, как следует действовать, в какие учреждения обратиться.

— Скоро мы получим субсидию на приобретение квартиры. Все это благодаря помощи юрисконсульта семейного центра, которая помогла разобраться в вопросе, — говорит Анна.

Решение жилищного вопроса

С перечнем документов, необходимых для получения помощи от государства в улучшении жилищных условий, можно ознакомиться на официальном сайте Мэра Москвы.

Помощь оказывается в следующих случаях:

— Площадь квартиры недостаточна для количества проживающих в ней людей.

— Жилье непригодно для постоянного проживания, не подлежит ремонту и реконструкции.

— Отсутствуют электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, газовая колонка, ванна или душ.

— Проживание с человеком, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой нахождение с ним в одной квартире невозможно.

В семейных центрах можно получить юридическую помощь по вопросам расторжения брака, взыскания алиментов, установления места жительства детей и порядка общения родителей с ними.

Также проводятся консультации по социальным выплатам и оформлению всех юридических документов. Семейные центры работают с детьми, у которых возникли проблемы с законом, комиссией по делам несовершеннолетних. Обратиться за помощью могут многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами. Для получения бесплатного юридического консультирования необходимо заключить с семейным центром договор об оказании социальных услуг.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.