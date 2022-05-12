«Темпераментная героиня»: Илзе Лиепа — о русской душе и прибалтийском характере

Русская классическая культура, и в первую очередь балет, для Илзе Лиепы — путь к своему «я» / Фото: Из личного архива

Про таких, как она и ее брат Андрис, говорят: «Родились с серебряной ложкой во рту». Мама — красавица-актриса Московского драмтеатра им. Пушкина Маргарита Жигунова, отец — прославленный премьер Большого театра, народный артист СССР Марис Лиепа. Но Илзе удалось не скрыться под сенью звездных родителей, а найти свой путь и, имея многонациональные корни, раскрыть в себе русскую душу.

— Илзе Марисовна, у вас в роду смесь кровей — русская, латышская. Латышская культура вам близка, знаете ее особенности? Возможно, умеете готовить национальные блюда?

— Помню, когда наша бабушка со стороны папы приезжала в гости из Риги, она неизменно привозила латвийский гостинец — очень вкусное перечное печенье. И теперь, когда я встречаю где-то эти упаковки, беру не раздумывая. (Улыбается.) Но все-таки ощущаю я себя глубоко русским человеком. Я появилась на свет в Москве. В нашем доме в Брюсовом переулке праздновали и Пасху (в эпоху, когда все были октябрятами, пионерами, комсомольцами и членами партии), и Новый год с елкой до потолка...

— При этом вы производите впечатление сдержанного прибалтийского человека. Быть может, характер, темперамент у вас латышский?

— А вы знаете, что у латышей бешеный темперамент? Даже если внешне они выглядят вроде спокойными. Посмотрите старый фильм «Слуги дьявола на чертовой мельнице»! В нем, кстати, играл артист балета, одноклассник моего отца Артур Экис, так вот там наглядно продемонстрирован лихой латышский нрав.

С братом Андрисом в одноактном балете «Видение Розы» / Фото: Из личного архива

— Раз коснулись кино, вы ведь совсем юной исполнили роль жены Михайло Ломоносова в одноименном фильме. В прошлом году как раз отмечался юбилей этого русского гения, заложившего основу отечественной научной школы… Помните, как соприкоснулись с Историей?

— Предложение о съемках пришло в непростой период моей жизни: я тогда не попала в труппу Большого театра, оказалась за бортом профессии, страшно переживала. И тут мама, зная на примере отца, как невыносимо человеку творческому быть без работы, уговорила меня присмотреться к кинематографу. Вынужденное согласие обернулось крайне увлекательным процессом, общением с режиссером Александром Прошкиным, который мог так деликатно наполнить артиста темой, эпохой, объемом личности его героя… Я в ту пору была не так глубоко знакома с жизнью нашего первого крупного ученого-естествоиспытателя, но, наверное, остаются некие связующие нити — именно в прошлом году мне удалось купить замечательную, подробную книгу о Михайле Васильевиче, показывающую, что такое Ломоносов для России. Его личность до сих пор недооценена. Это же — супергерой!

— Читала, ваш отец стремился, чтобы вас окружала красота: однажды вы проснулись от того, что папа вешал старинные гравюры рядом с вашей кроватью… Наверняка у вас сохранилось много памятных вещей…

— Конечно, у нас остались дорогие сердцу коллекции, предметы искусства. И те самые гравюры балерины Марии Тальони, которые когда-то заняли место плаката британского рок-н-рольщика Клиффа Ричарда. Я рада, что в память о папе, которому в прошлом году исполнилось бы 85 лет, мне удалось выпустить спектакль-посвящение «Мой отец — Марис Лиепа». Однажды он сказал: «Напиши когда-нибудь обо мне». И вот я сама сделала сценарий, хотя до этого обращалась ко многим авторам, но как-то не складывалось. Очевидно, когда наступило нужное время, все выстроилось. Это постановка о целеустремленном человеке, влюбленном в свое дело, в ней нет ничего вымышленного, и я ее воспринимаю как своеобразный разговор с отцом. В конце мая спектакль пройдет в Доме музыки.

С братом Андрисом в минуты семейных встреч / Фото: Из личного архива

— Ваша дочка Надежда продолжает династию, верно?

— Да, Надя ученица 1-го класса Московской академии хореографии. В ее воспитании я придерживаюсь примера отца: ему хватало мудрости не давить на нас своим авторитетом, достижениями, все должно быть с любовью. Хотя иногда для серьезных бесед я привлекаю Андриса. (Улыбается.)

— В интервью вы не раз тепло говорили о Киево-Печерской лавре, о местных каштанах, о Днепре… Как сейчас переживаете ситуацию?

— Не понимаю, как кто-то может двояко понимать сложившуюся обстановку, либеральничать. Надо быть стойкими, нельзя продолжать жить, делая вид, как будто ничего не происходит. Я однозначно поддерживаю позицию президента, гаранта нашего будущего. Нужно выступать единым фронтом, плечом к плечу. Как в свое время Петр I сказал солдатам перед битвой со шведами: «Ребятушки, за Россию и за русское благочестие!» И я, со своей стороны, тоже все делаю для этого. Вот на днях прошел уже седьмой сезон кадетского бала в Доме Пашкова, который мы организуем вместе с нашей Русской национальной балетной школой и фондом. Так мы возрождаем традицию церемониальных кадетских балов, которые были всегда либо приурочены к важнейшим историческим событиям, либо посвящены выдающимся лидерам. В этот раз — в честь великих русских адмиралов. Сейчас очень ответственное время, которое четко проявляет людей.

ДОСЬЕ

Илзе Лиепа родилась 22 ноября в Москве, российская балерина, народная артистка РФ, лауреат Госпремии РФ и театральной премии «Золотая маска». Окончила Московское академическое хореографическое училище и педагогическое отделение ГИТИСа. Много лет танцевала в Большом театре, а также играла в драматических постановках и в кино. Возглавляет свою Школу балета, является основателем Фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства. Автор книги для детей «Театральные сказки».