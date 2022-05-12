Каким было московское метро 77 лет назад

1945 год. В «Вечерней Москве» опубликовали снимок станции «Измайловский парк имени Сталина / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 15-го числа победного месяца мая 1945 года «Вечерняя Москва» отмечала десятилетие метрополитена.

На первой полосе газеты красовался панорамный снимок станции метро «Измайловский парк имени Сталина», которая сегодня известна нам как «Партизанская». Монументальная скульптурная группа Матвея Манизера «Партизаны» олицетворяла собой мощь и необоримую силу «дубины народной войны». Народ-победитель видел свои подвиги в монументальном выражении.

Самому юбилею была посвящена целая полоса. Открывал ее официальный материал, подписанный начальником метро — Иваном Новиковым. Назывался он «Лучший в мире». И это не просто лозунг. Это факт!

Кроме слов благодарности в адрес коллектива метро, Иван Новиков привел цифры, которые лучше помогали оценить весь масштаб свершения.

«Станции центрального пересадочного узла ежедневно пропускают около 800 тысяч пассажиров. Среднесуточная посадка на станции «Комсомольская» составляет 200 тысяч пассажиров, тогда как посадка на самой крупной станции лондонского метро «Пикадилли» составляет 120 тысяч человек», — писала газета. Так что не только самым красивым был метрополитен, но и самым пассажироемким.

Но и это не все. Впереди планеты всей московское метро было и по уровню женской эмансипации. «Среди машинистов метрополитена сейчас 65 женщин. Они водят поезда так же четко, как и мужчины. Выделяется машинист Екатерина Дементьевна Мишина. Она пришла на метро десять лет назад, была сначала помощником дежурного по станции, а затем поступила на курсы машинистов. В конце 1937 года т. Мишина получила звание машиниста. Теперь она старший машинист. Самоотверженный труд Мишиной отмечен высокой правительственной наградой — орденом Ленина. Машинисты метрополитена — прекрасные мастера своего дела», — так отзывался о своих подчиненных Иван Новиков.

Был упомянут и вклад в победу. «Десятки работников метро в дни войны награждены орденами и медалями Союза ССР. Больше двух тысяч работников награждены медалями «За оборону Москвы». Также в дни войны началось строительство четвертой очереди метро — Кольцевой линии, станции которой станут одним из самых ярких воплощений пышного послевоенного стиля в советской архитектуре».

Со страниц газеты метрополитен поздравлял живописец Соколов-Скаля. «Это поистине выдающееся достижение высокой советской техники и искусства», — заслуженно восхищался художник.

ЦИФРА

2.7 миллиарда пассажиров перевезло метро за первые десять лет. Это больше населения Земли на то время.

КСТАТИ

Метро хотели построить еще при Александре III в конце XIX века. У инженеров были рабочие проекты, но православное духовенство заявило, что негоже человеку спускаться в «преисподнюю». Учитывая влияние церкви в те времена, никто спорить не стал.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1941 году был разработан план затопления метрополитена в том случае, если немецкие войска войдут в Москву. К счастью, оборону удалось удержать и враг был отброшен от столицы.