«Кино стало поверхностным»: актер Илья Носков — о таланте, бездарности и классике

Кадр из сериала «Камея из Ватикана», 2022

Премьера детективного сериала «Камея из Ватикана» по роману Татьяны Устиновой состоялась на канале «ТВ Центр». Одну из ключевых ролей в проекте исполнил Илья Носков. Актер откровенно рассказал «Вечерней Москве» о минусах кино и отношении к современному театру.

— Илья, вы говорили, что актер начинается с театра, а не с кино.

— Люди, хоть как-то знакомые с театром и с кино, конечно, могут увидеть разницу между игрой на сцене и в кадре. Есть кинорежиссеры, которые сразу предупреждают актеров: «Не надо театральщину свою включать, будь как в жизни…» И важно найти эту тонкую грань, когда ты вроде бы и «как в жизни», и все-таки не бубнишь себе под нос — чтобы зритель все-таки тебя слышал. Кроме того, бывают разные жанры, разные формы подачи персонажа, здесь можно прочесть целую лекцию. Но разница, безусловно, есть. Есть актеры театральные, которые неудобно себя чувствуют в кадре, потому что привыкли играть спектакль от начала до конца, а бесконечное повторение дублей их утомляет.

А есть коллеги, которые никогда в театре не работали. У меня даже был такой опыт — самый первый антрепризный опыт — с прекрасной Ларисой Гузеевой. Всю жизнь она работала только в кино. И была такая антреприза — «Мышеловка» по Агате Кристи. Мы с Ларисой играли брата с сестрой. Режиссером был Виталий Мефодьевич Соломин. Благодаря этой антрепризе мне повезло с ним познакомиться — всего за полгода до его смерти. И вот Лариса там в первый раз вышла на театральную сцену. Поначалу это было очень смешно. Но Виталий Мефодьевич, мудрый человек, помог ей в работе, и в итоге получился отличный спектакль, у нее роль очень хорошо получилась. Но не все так талантливы, как Лариса.

На съемках фильма по роману Бориса Акунина «Азазель» / Фото: Зотин Игорь / ИТАР-ТАСС

— Однажды вы сказали, что сегодня появилось слишком много актерских курсов и актерская профессия обесценилась. Почему?

— К сожалению, это последствия развала СССР, которые мы на себе несем до сих пор. Когда рухнула страна, развалились все отрасли — от медицины до тяжелого машиностроения. Не было и кино. И именно тогда, в 1990-е, открылось огромное количество курсов театрального мастерства. Актеры таким образом старались хоть как-то заработать. И не всегда люди, идущие в педагоги, были хорошими артистами, и не всегда умели научить, потому что педагогика — это целое искусство разглядеть в человеке личность.

Но благодаря «тренингам» наплодилось огромное количество «говорящих голов», которые много о себе думают — так же, как и их «педагоги». Ты видишь людей, говорящих тексты, но не видишь глубины, личности самого актера, выходящего на сцену. Посмотрите советские фильмы: даже когда персонажи говорят о каких-то бытовых вещах, они настолько «наполнены», что ты заражаешься их настроением. Сейчас этого гораздо меньше. Очень много поверхностных «картинок с выставки» и все меньше настоящего искусства.

— Актеру полезно ходить в театр смотреть на коллег?

— Когда я выпустился в 1997 году, все мои старшие коллеги ходили по театрам — для повышения квалификации, чтобы не вариться в собственном соку и не впадать в состояние «я гениальный».

— Как-то вы сказали, что вам не нравится в театре «богомоловщина». Что вы имели в виду?

— Богомоловщина и бутусовщина (от имен режиссеров Константина Богомолова и Юрия Бутусова. — «МВ») — эти явления в чем-то похожи. Сейчас очень мало людей делают классику именно как классику, потому что не знают, как это делать, и идут простым путем: современные костюмы, поярче, побольше музыкальных хитов — и погромче. Берется произведение и выворачивается наизнанку. В музыке можно сыграть «Чижика-пыжика», а можно сыграть Рахманинова. Когда берут классику и выворачивают, это попытка превратить Рахманинова в «Чижика-пыжика».

Кадр из сериала «Камея из Ватикана», 2022

— И о кино. В сериале «Женский доктор» вы хотели сыграть что-то похожее на доктора Хауса, но там получился другой персонаж. Вам по-прежнему хочется сыграть доктора Хауса?

— Мне всегда хотелось играть одержимых людей, которые «наперекор» — у них есть цель и препятствия, их интересно преодолевать. Все хорошие фильмы опираются на эту модель. Собственно, и «Доктор Хаус» — из этой категории. Когда появился «Женский доктор», у нас не было кино о материнстве, о рождении детей. А у меня тогда родился второй ребенок, я сам был «завязан» на эту тему. Мне хотелось сыграть женского врача, но «бомба» не получилась. Есть принципиальная разница в подходах. «Доктор Хаус» снимали сезон — и оценивали реакцию зрителей. Если положительная, снимали дальше. А у нас отсняли сразу 40 серий. Это отражается на качестве. Хотя первый сезон получился яркий и человечный.

— У вас есть старший брат Андрей Носков. Вы мало похожи, но находятся люди, которые вас путают.

— Очень по-разному нас воспринимают. Для меня загадка, почему кинопродюсеры нашу с Андреем непохожесть никак не используют в кадре. В театре мы это используем — и с большим успехом. Я более «классический», из меня что угодно можно вылепить, а у Андрюши очень яркая, индивидуальная внешность. Но сейчас не ищут яркие типажи, потому что актеров не режиссеры выбирают, а директора каналов. У них колоссальное влияние. Раньше актер «нес тему», как Евстигнеев или Даль. Они играли разных персонажей, но была видна их человеческая глубина.

ДОСЬЕ

Илья Носков родился 21 июля 1977 года в городе Новая Каховка Херсонской области Украинской ССР. В 1992 году переехал в Санкт-Петербург. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ). В 2002 году получил «путевку в жизнь», исполнив роль Эраста Фандорина в фильме Александра Адабашьяна по роману Бориса Акунина «Азазель».

Москва — Питер

Культурную атмосферу в Северной столице Илья считает слишком консервативной. «Город понимает, что он крутой, но поэтому он невероятно медлительный, в том числе — его театральная и киношная жизнь. В Москве тебя используют по полной — и в театре, и в кино. А в Петербурге все немножко гении, и эта солидность напоминает застой. Я получаю предложения сниматься где угодно, только не в Питере».

Любовь вместо карьеры

Илья живет и работает в Санкт-Петербурге. «Если бы у меня после «Азазеля» был такой прекрасный агент, как сейчас, я бы уже работал в Москве. Но тогда меня никто не пнул. А потом у меня началась жизнь, любовь и построение семьи. Этот город меня будоражит, вдохновляет», — рассказывает актер.

Муж и отец

Уже 18 лет Илья Носков женат. Супруга Полина подарила ему троих детей — дочь Софью (2006), сыновей Савву (2011) и Александра (2017). Все появились на свет дома: Илья принимал роды сам. «Мы были поглощены идеей некоего таинства… Мне хотелось не просто быть причастным, но и взять на себя ответственность, не передавая ее врачам. Год мы ходили в школу родителей», — признается Илья Носков.

По стопам брата

В 15 лет Илья приехал в Санкт-Петербург к брату Андрею, который тогда учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. Илья тоже поступил в этот институт, поскольку на прослушиваниях не спрашивали аттестат. По окончании экзаменов выяснилось, что будущий артист еще не окончил школу. Было договорено, что он будет доучиваться в вечерней школе и одновременно посещать занятия в вузе.