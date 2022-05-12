Стоит ли опасаться возвращения нелегальных такси

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В последнее время на рынке такси возникает непростая экономическая ситуация, что сказывается и на ценообразовании таксопарков, и на их рекламе и продвижении. Так в некоторых городах возросла минимальная стоимость поездки на такси — где-то увеличилась цена за километр, где-то за саму подачу машины.

По большей части, на увеличение стоимости жалуются те клиенты, которые реже пользуются услугами такси — для постоянных пассажиров таксопарки все же используют акции и спецпредложения. Однако в среднем, подорожание составляет до 30% в разных городах и регионах России.

В этих условиях увеличилось и количество нелегальных такси. В обычных таксопарках становится меньше машин, покупать их или брать в лизинг невыгодно. Водителям приходится работать больше, чтобы не выйти в ноль по итогам смены, а пассажиропоток снижается. Как итог — чтобы не платить комиссию агрегаторам и таксопарку, многие водители пытаются брать пассажиров нелегально.

Тем не менее, по словам экспертов ассоциации «Национальный совет такси», опасаться резкого всплеска активности «бомбил» не стоит.

Почему нелегальные водители не смогут захватить рынок такси?

Ответ прост: у них нет для этого средств и методов. Современные клиенты отвыкли голосовать на тротуарах в ожидании, когда около них остановится автомобиль такси. Им проще запустить приложение и заказать машину.

У «бомбил» нет собственных программ и мобильных приложений, нет возможности запустить рекламу и получить постоянных клиентов — а именно постоянные клиенты и делают выручку таксопаркам и агрегаторам. Все, на что могут рассчитывать нелегальные водители — разовые поездки, которые едва ли покроют затраты на бензин и амортизацию автомобиля. Для таких водителей увеличится холостой пробег и вместе с тем снизится количество заказов, ведь теперь ни агрегаторы, ни таксопарки их распределять не будут.

Вкупе с тем, что на рассмотрение в «Закон о такси» вынесены поправки, запрещающие водителям «ловить» пассажиров на территории аэропортов и вокзалов, можно сказать, что уже в скором времени таким водителям придется куда сложнее, чем таксопаркам. Кроме того, за перевозки пассажиров и багажа без лицензии водитель может получить штраф до 50 тысяч рублей — практически месячная выручка.

Поэтому бояться увеличения количества нелегальных водителей не стоит. А вот приготовиться к удорожанию поездок придется всем.

Как службам такси подготовиться к кризису

Самый простой и доступный способ удержать водителей и общее количество заказов — перейти на программное обеспечение и мобильное приложение для заказа такси. Как мы уже писали выше, пассажиры предпочитают заказывать такси через приложение по телефону, это быстро, просто и удобно. Значит, в кризис лучше всех подготовленными станут те службы такси, у которых такое приложение есть.

Преимущества программного обеспечения для служб такси:

Полный функционал: мобильное приложение для водителей и пассажиров, голосовой робот, кабинеты аналитика, диспетчера и руководителя;

Собственный сайт-визитка, размещение приложения в сервисах Google Play и AppStore;

Подключение к центру обмена заказами, благодаря которому можно выкупать заказы у других служб такси и снижать простои своих водителей;

Круглосуточная техническая поддержка, помощь при внедрении программного комплекса, доступ к полезным материалам по продвижению службы такси.

Помимо всего прочего, приобрести программу для такси можно в аренду, чтобы попробовать весь функционал и решить, подходит ли это вашей службе такси и стоит ли оплачивать покупку ПО в собственность.

Можно с уверенностью сказать, что у «бомбил» никогда нет и не будет такого комплекса инструментов, которые есть у таксопарка, а значит, никакую конкуренцию подготовленной службе такси они составить не смогут, и нелегальный бизнес быстро придется прекратить.

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