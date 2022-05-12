Бойцы Донбасса отметили праздник новыми успехами

Военнослужащий почетного караула Народной милиции ЛНР около памятника защитникам республики в Луганске. Там отпраздновали восьмую годовщину провозглашения независимости Донбасса / Фото: Александр Гальперин /РИА Новости

Российские военные вместе с бойцами Народной милиции республик Донбасса освобождают захваченные националистами территории и восстанавливают инфраструктуру.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили элементы украинской системы ПВО С-300 в районе Одессы и Харькова. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии в районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, — рассказал Игорь Конашенков. — В воздухе перехвачены 14 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Он добавил, что за последние несколько дней при попытке захватить остров Змеиный в Черном море украинская армия потеряла более 50 военных, в том числе из элитных подразделений. Эта попытка также привела к потере вооруженными силами Украины четырех боевых самолетов, 10 вертолетов, трех бронированных десантно-штурмовых катеров «Кентавр» с морским десантом на борту и 30 военных беспилотников, включая девять ударных «Байрактаров».

По сообщению МЧС ДНР, за минувшие сутки из-за обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Горловке, Макеевке, Ясиноватой и Донецке. Тем не менее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что жители города не рассматривают вопрос эвакуации.

— Мы максимально, насколько было возможно, эвакуировали людей возле линий боевого соприкосновения. Но надо знать горловчан — они говорят: «Мы восемь лет жили, сейчас переживем. Для нас даже не обсуждается вопрос эвакуации», — сказал Иван Приходько.

А представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что западные кураторы дали украинским националистам команду переложить опыт Мариуполя по удерживанию людей в заложниках на всю Украину.

— Мирным гражданам не дают выйти. Это уже даже в приказном порядке, — рассказал Эдуард Басурин.

Он добавил, что удерживание мирных граждан на территориях, где ведутся бои, — это специальная тактика по дискредитации войск народных республик и России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что специалисты проводят расчистку и разминирование мариупольского порта и его акватории.

— Затопленные суда тоже уже убираются. Там работа кипит, — уточнил Пушилин.

Он добавил, что в настоящее время в порту уже трудоустроены 600 человек. Там ускоряются бюрократические процедуры и уже практически завершена инвентаризация.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что защитники Донбасса, несмотря на праздник (12 мая в ЛНР отмечают День независимости республики. — «ВМ»), ведут наступление к югу от Попасной и на Лисичанск, отрезая врага от снабжения и лишая его места для маневра.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о двух новых обращениях об удержании на судоремонтных заводах Украины гражданских судов с российскими экипажами. По ее словам, всего там остаются 73 моряка.

— Диалог продолжается об освобождении незаконно и необоснованно удерживаемых моряков, — сказала Москалькова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики:

— Перед нами стоит огромная задача по восстановлению экономического потенциала республики, инфраструктуры. В этом активную помощь нам оказывает Россия. На сегодняшний день уже разработаны планы по восстановлению, в ближайшее время будут заходить строительные организации и бригады из РФ. И я очень надеюсь, что мы станем частью России. Это желание подавляющего большинства граждан ЛНР.