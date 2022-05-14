За что могут оштрафовать дачников в 2022 году

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Порой мы наивно полагаем, что наличие документов о собственности на дачное строение и участок влечет за собой неограниченные права (участок — мой, делаю что хочу!) при полном отсутствии обязанностей. Но это не так. В этом году на дачников могут налагаться существенные штрафы, какие и за что — расскажем. Итак:

За приготовление шашлыка на участке (за нарушение правил пожарной безопасности и противопожарного режима) можно получить штраф до четырех тысяч рублей. Основание: статья 20.4 КоАП. Штраф грозит тем, кто установил мангал слишком близко к дому: расстояние между ними должно быть не менее пяти метров. При этом за розжиг костров на участке грозит штраф до пяти тысяч рублей. Основание: ст. 20.4 КоАП. пять тысяч рублей плюс компенсация причиненного ущерба возьмут с того, чей костер стал причиной пожара. Но в специально оборудованных местах, металлических емкостях, установленных на безопасном расстоянии от дома или деревьев, разводить огонь можно без рисков получить взыскание.

За превращение участка в свалку оштрафуют на одну–две тысячи рублей. Основание: часть 1 ст. 8.2 КоАП. Штрафуют за несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами, сбор и хранение мусора на участке. Сжигание на участке бытового мусора также запрещено.

За сорняки на даче не оштрафуют. Но если собственник дачи в Московской области допустил распространение на участке борщевика Сосновского, его «накажут» на пять тысяч рублей. Штраф грозит лишь тем, кто развел сорняки на участках под сельхозработы.

За туалет на участке, установленный с нарушением нормативов, — от трех до пяти тысяч. Основание: 8.2, 8.6, 8.12 КоАП. Так наказывается нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

За сбитый дрон над дачей — штраф 40–50 тысяч рублей. Основание: ч. 2 ст. 20.13 КоАП.

Иногда жужжащий над участком квадрокоптер сильно раздражает. Да, управление незарегистрированным квадрокоптером — тоже нарушение закона. Но если вы пальнули по нему из ружья — влетит вам. В лучшем случае это административный штраф, в худшем — уголовная статья (213 УК РФ). К тому же стоимость поврежденного дрона придется компенсировать.

За мойку машин на участке — штраф от трех до пяти тысяч. Основание: КоАП Московской области.

Это требование экологии. Ответственность за мойку вне специально отведенных мест устанавливается местными властями.

За нарушение Закона о тишине — штраф от тысячи до трех. Основание: ст. 3.1 КоАП Московской области.

Для первого раза оштрафуют в рамках указанной суммы, при повторном нарушении в течение года сумма возрастет до четырех тысяч рублей. В Московской области запрещено шуметь с 21:00 до 8:00, а по выходным — с 22:00 до 10:00. За нарушение правил соседи имеют право вызвать полицию.

Ну и последнее. Очень многих волновали разговоры о том, что штрафы назначат сборщикам березового сока, ягод и грибов. Спокойно, пока все это можно делать без ограничений!

Приказ Минприроды России о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов распространяется только на бизнесменов, собирающих их для продажи под собственной торговой маркой. Правда, существуют местные правила, например в Челябинской области запрещено срезать лисички со шляпками менее 1,5 см и грузди (до 2,5 см). Ограничения по размеру шляпок грибов есть и в Тверской области. Соберетесь куда-то ехать — изучите, на всякий случай, местные правила сбора лесных даров.