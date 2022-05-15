Долговая ловушка: как российская экономика смогла избежать дефолта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Долговая ловушка, которую запад приготовил для нас, не сработала. Россия сумела расплатиться по евробондам и избежать дефолта. А ведь нам так старательно его навязывали.

После того как платеж в рублях был отвергнут, у российских финансовых властей оставался месяц, так называемый льготный период — до 4 мая, чтобы избежать технического дефолта. При этом кредиторами был отвергнут и вариант платежей в валюте из золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка.

Ведь наш ЦБ под санкциями, а больше половины ЗВР (доля в долларах и евро) заморожена. Оставался один вариант — заплатить из текущих валютных доходов. Они есть, и немалые: цены на сырье высоки, так что даже с учетом большого дисконта, с которым продается российская нефть, поступления в бюджет от такого экспорта чуть ли не рекордные. К тому же резко упал импорт.

И вот в конце апреля Минфин РФ выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году в сумме 564,8 миллиона долларов, а также выплатил купонный доход по облигациям выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска на 84,4 миллиона «вечно зеленых». Важно при этом и то, что платежный агент по этим еврооблигациям (Citibank, Лондон) согласился эти платежи провести. Возможно, приняв во внимание, что лицензия Минфина США на проведение долларовых расчетов с Россией (выводящая расчеты по текущим обязательствам) действует до 25 мая. Дефолта, таким образом, не случилось. А что дальше?

Внешний суверенный долг России невелик: на момент начала военных действий на Украине он составлял 59 миллиардов долларов: валютные обязательства в виде еврооблигаций общей номинальной стоимостью 18 миллиардов и принадлежавшие нерезидентам ОФЗ на 2,95 триллиона рублей. Это эквивалентно 3,35 процента ВВП России за прошлый год или менее 10 процентов ЗВР. И хотя более половины из них заморожены, все равно остаются еще около 100 миллиардов долларов в юанях, плюс собственно золото (его запасы эквивалентны примерно 145 миллиардам долларов). Есть еще западная валюта в наличных — около 30 миллиардов USD.

Фото: Pixabay

Пока российский Минфин не находится под санкциями, стало быть, и дальше может осуществлять платежи. Если нынешние агенты по таким платежам из числа западных банков откажутся их проводить, то Минфин может назначить агентом по выплатам любой не попавший под санкции коммерческий банк. Можно теоретически расплачиваться и золотом, хотя США объявили золото, находящееся в распоряжении ЦБ, санкционным.

При этом частичный технический дефолт по внутреннему долгу уже состоялся после того, как нерезидентам запретили продавать имеющиеся у них на руках ОФЗ, а также выплачивать по ним купонный доход. Также продолжает действовать запрет на расплату с иностранными кредиторами в долларах (предложено выплачивать долги только в рублях), так что Минфин сделал вышеупомянутые платежи в порядке исключения, поскольку это допускается соответствующим президентским указом. В принципе, нельзя полностью исключать возможность дефолта в будущем. Например, если платежи в валюте провести будет нельзя никак. Однако российские власти, скорее всего, постараются избежать такого сценария, если будут хотя бы какие-то возможности.

Дело в том, что объявление дефолта может иметь крайне неблагоприятные последствия. Хотя нам сегодня и так никто в долг не дает, и в этом плане нам уже ничего не повредит, однако факт дефолта повлечет за собой автоматически возможность досрочного истребования основной суммы долга. После чего могут последовать аресты всего чего угодно российского, что находится за границей. В принципе, могут арестовывать и платежи в пользу России, уж придумают как.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Что касается крупнейших российских компаний и госкорпораций, то пока они обслуживают свои долги согласно договорным обязательствам и в той валюте, которая оговорена в договорах. Так, «Газпром» в марте погасил валютные еврооблигации на 1,3 миллиарда долларов, а «Роснефть» на 2 миллиарда долларов. Разрешение правительства продолжать платить по долгам в валюте получил «Норникель» и собирается так и делать. При том надо учесть, что объявление дефолта по суверенному долгу России может повлечь за собой резкое увеличение давления на корпоративных заемщиков, вплоть до истребования досрочного погашения их долгов, а если не погасят, то будут аресты их имущества.

Россия может также частично, но существенно ослабить внешнюю долговую нагрузку. Например, за счет того, что крупнейшие российские банки могут либо напрямую либо через не попавшие под санкции структуры выкупить большую часть внешнего валютного долга, а затем продать его уже российским инвесторам. Например, заместив данными бумагами валютные вклады населения (в конце прошлого года их объем превышал 80 миллиардов долларов), которые все равно в наличной валюте полностью оно вряд ли теперь получит в обозримом будущем (и доллары, и евро запрещено завозить в страну их эмитентами). Между прочим, средняя доходность по российским валютным облигациям сейчас составляет около 40 процентов годовых на срок от двух до шести лет. Многие сочтут такие инвестиции весьма привлекательными (разумеется, выплаты купонов и основного долга будут уже в рублях). Если, конечно, государство будет в будущем выполнять свои обязательства перед гражданами не хуже, чем перед иностранными кредиторами.