Семейный вопрос: в центрах госуслуг помогут создать семью, оформить первые документы малышу и получить выплаты многодетным

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сегодня «Мои Документы» помогают москвичам быстро и с комфортом получить все необходимые государственные услуги. В Международный день семей рассказываем, как заключить брак, получить первые документы новорожденному малышу, оформить льготы и выплаты многодетным семьям.

В любом столичном центре госуслуг граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, могут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. Для подачи совместного заявления о заключении брака потребуются российские документы — паспорта граждан, вступающих в брак, и документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака (если лицо состояло в браке). В случае если один из молодоженов не может явиться в офис, его подпись на заявлении может заверить нотариус. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей. При подаче электронного заявления на портале mos.ru, gosuslugi.ru действует скидка в размере 30 процентов.

Выбрать дату мероприятия можно по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и др.) брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления, либо в другой день до истечения месяца.

Во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, а также в районных центрах госуслуг Отрадное и Ховрино регистрация брака без торжества может приобрести праздничный формат. В этих центрах оборудованы отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать красивые свадебные снимки на память.

Также в любом центре госуслуг можно подать заявление для регистрации заключения брака в торжественной обстановке во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС, а также на выездных площадках на конкретные дату и время. Услугу могут получить как граждане РФ старше 18 лет, так и несовершеннолетние жители. Для подачи заявления гражданам, не достигшим возраста 18 лет, дополнительно понадобится разрешение на вступление в брак от органов местного самоуправления.

Когда в семье появляется малыш, родителям необходимо получить первые важные документы для него. Воспользовавшись жизненной ситуацией «Рождение ребенка», за один визит можно оформить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об установлении отцовства (при необходимости), свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания, заграничный паспорт на пять лет, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета. Также специалисты центров проконсультируют по всем интересующим вопросам и примут заявления на социальные выплаты.

В рамках жизненной ситуации «Многодетная семья» при наличии соответствующего льготного статуса, оформленного в электронном виде, можно получить удостоверение многодетной семьи города Москвы на бумажном носителе, подать документы на предоставление налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество, внести, изменить, продлить или аннулировать запись о парковочном разрешении многодетной семьи, оформить меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и связи, а также социальную карту.

Отметим, что для удобства и экономии времени многие детские пособия доступны исключительно в электронном виде. Чтобы оформить их, у будущего получателя выплат должен быть личный кабинет на портале mos.ru. Получить полный доступ ко всем электронным услугам и/или внести сведения о ребенке в личный кабинет можно в любом офисе «Мои Документы».

Для тех, кто отмечает юбилей супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет брака), в центрах госуслуг есть возможность оформить единовременную выплату в связи с данным событием. Получить выплату могут супруги-юбиляры, зарегистрированные по месту жительства и получающие пенсию в городе Москве. Для подачи заявления понадобятся паспорта обоих супругов, свидетельство о браке (в случае если регистрация акта гражданского состояния произведена компетентными органами на территории иностранного государства, а сведения о свидетельстве, оформленном на территории РФ, могут быть запрошены сотрудником органа социальной защиты населения), номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации для перечисления средств (по желанию заявителя, указываются в заявлении). Обратиться с заявлением и документами можно не ранее чем за месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни.

«Мои Документы» предоставляют более 280 государственных услуг. 98 процентов из них можно получить по экстерриториальному принципу. Центры госуслуг работают по удобному графику — с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.